«Была идея выступить с Кавагути на «Русском вызове». Интервью с Александром Смирновым

Уже два сезона подряд в России проходит уникальный по формату турнир шоу-программ, на котором собирается огромное количество звёзд нашего фигурного катания. Теперь такой же экспериментальный формат появился и у совсем юных спортсменов!

На прошлой неделе в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга состоялся конкурс шоу-программ «В мире ледовых историй», который объединил 30 участников из семи разных регионов. Половить бабочек сачком под «Я уеду в Комарово», перевоплотиться в Арлекино, наконец, примерить образ Круэллы – причём полный, с покраской волос в чёрный и белый – все эти яркие перевоплощения стали доступны и детям.

Поучаствовали в этом интересном эксперименте и фигуристы сборной России: Екатерина Миронова и Евгений Устенко поставили номера для двух участников турнира из самой молодой категории – 6-8 лет.

Организатором уникального детского турнира стали Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга и спортивный клуб «Мастер» Александра Смирнова – двукратного чемпиона Европы и призёра чемпионата мира в паре с Юко Кавагути.

В интервью «Чемпионату» Александр подробно рассказал о проведении турнира, вдохновлённого «Русским вызовом», а также о своей текущей работе с парами в клубе Тамары Москвиной.

«Для того чтобы судейство было более объективным, мы не представляем ни город, ни клуб участника»

– Как появилась идея провести турнир шоу-программ для совсем юных фигуристов?

– Мы уже второй год наблюдаем за турниром шоу-программ на Первом канале, участвовали с Тамарой Николаевной в постановках для этого старта, думали, как бы здорово было это сделать для детей. И тут к нам обратился Кирилл Викторович Лёвкин, главный судья соревнований, заместитель президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, и предложил сделать такой турнир: «Старшим можно, а маленьким почему не попробовать?»

Любой клуб имеет право провести какой-то фестиваль, устроить конкурс, и мы решили попробовать. Единственное – сама идея пришла слишком поздно, ближе к концу сезона, хотелось бы побольше участников, но, думаю, для первого раза это будет очень здорово. Идея возникла в нескольких головах одновременно, доработать и воплотить в жизнь её очень помог Кирилл Викторович, а наш клуб сделал всё остальное для организации соревнований.

– На «Русском вызове» все соревнуются вместе, нет деления ни по возрастам, ни по видам фигурного катания. Почему решили сделать это на детском турнире шоу-программ?

– Во-первых, это всё-таки спортивный конкурс, и было бы не очень честно, если бы девочки 14 лет соревновались бы с мальчиками четырёх-пяти лет. Поэтому всё-таки происходит деление. Мы знаем, какие отзывы были после «Русского вызова» – какие-то номера зашли обыкновенным людям, но совершенно не понравились судьям. Мы пригласили известных судей по фигурному катанию, которые были свободны – это и известные спортсмены в прошлом, и судьи мирового уровня.

Александр Смирнов с Еленой Бережной и учениками Фото: Из личного архива Александра Смирнова

– В судейской бригаде турнира присутствует ваша партнёрша Юко Кавагути. Сложно ли было её пригласить? Может быть, она сама изъявила желание принять участие?

– Если бы она не пожелала, то не согласилась бы (улыбается). Юко сейчас активно судит соревнования, в том числе всероссийские, поэтому я сразу же с удовольствием отправил ей приглашение, и она его приняла.

– В списке участников турнира есть только одиночники разных возрастов. От парного катания и танцев решили специально отказаться?

– Да, в первый раз решили попробовать чуть более лёгкий формат, с другими видами, скорее всего, пришлось бы расширять бригаду судей. Если будем развиваться дальше, если будет получаться, то подключим и танцы, и парное катание.

– Два «Русских вызова» прошли при абсолютно разных системах судейства. Когда вы формировали собственную систему оценивания выступлений, на что опирались?

– На существующую систему судейства соревнований по фигурному катанию, которая была адаптирована под Adult Skating (взрослое любительское катание). Это направление уже давно развивается в России и в мире. Программа оценивается по трём критериям – мастерство катания, композиция и представление программы, техника не оценивается. От спорта остаются штрафы за падения: если спортсмен в программе падает и это не запланировано, будут отнимать баллы. Спортсменам можно использовать различный инвентарь, реквизит, вот, например, только что девочка с куклой выступала.

– Ставили ли вы сами какие-то номера для этого турнира?

– Да, я ставил несколько программ своим ученикам, но для того, чтобы судейство было более объективным, мы не представляем ни город, ни клуб участника. Чтобы оценки выставляли максимально непредвзято.

– Когда выбирали темы для программ своим воспитанникам, придерживались ли каких-то ограничений? В этом году, например, на «Русском вызове» номер должен был быть основан на русской культуре.

– Мы смотрели широко. Всё-таки взрослому спортсмену поставить шоу-программу намного легче, чем ребёнку, детям нужно время, чтобы запомнить и вкатать номер. Какие-то номера даже основывали на том, что катали в спорте – брали удачную программу, которую ребёнок мог вспомнить, и на её основе создавали интересный шоу-номер.

– Думали ли вы над тем, чтобы принять участие в «Русском вызове» в паре с Юко?

– Была идея выступить на первом «Русском вызове», на тот момент мы с Юко иногда покатывались, принимали участие в каких-то шоу. До сих пор можем исполнить какие-то уникальные элементы с Юко. Взвесив все за и против, решили не участвовать. Много бы потратили времени и сил, возможно, и здоровья.

«Потенциал у пары Кадырова/Миронов хороший и большой»

– Уже год вы тренируете пару София Касинс/Александр Брегей в школе Тамары Москвиной. Как оцените их первый совместный сезон и прогресс Сони после перехода в парное катание?

– Александр уже катался и выступал, а Соня всё очень быстро схватывает. Всё-таки гены мамы (София Касинс – дочь олимпийской чемпионки Елены Бережной. — Прим. «Чемпионата») дают о себе знать. С ней легко разучивать новые элементы, может быть, чуть тяжелее заставить что-то сделать. Александра, наоборот, легко заставить что-то сделать, но он медленнее разучивает. В чём-то это похоже на меня: тоже долго всё разучивал, но, если выучил, хоть ночью разбуди – сделаю. О ребятах есть положительные отзывы, они прекрасно общаются друг с другом и хорошо ведут себя на тренировках – пунктуальные, заряженные на работу, с хорошим настроением. Были помарки в сезоне, но две главные задачи были выполнены: мы заявили, что такая пара существует, катается в клубе Тамары Николаевны Москвиной, а на заключительных соревнованиях (первенстве России старшего возраста) пара вошла в юниорскую сборную.

София Касинс и Александр Брегей Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Скоро ли начнётся подготовка к новому сезону?

– Сейчас ребята в отпуске, короткая программа уже была поставлена, над ней работал Николай Морошкин. Программа будет весёлая, произвольную, возможно, сделаем более драматической, чтобы был контраст.

– Ребят можно будет вскоре увидеть на мастер-классах в Игоре?

– Да, мастер-классы будут очень скоро, ждите объявления. Мастер-классов будет несколько, может быть, три или четыре в этом году. Пар в клубе становится больше, возвращается Ясмина Кадырова – распалась пара с Валерием Колесовым, и к нам приехал Илья Миронов из Москвы, ребята тренируются. Также взяли малышей, будем стараться что-то из них слепить.

– Как идёт подготовка пары Кадырова/Миронов к новому сезону? Фигуристы ещё скатываются или уже работают над программами?

– Да, ребята готовятся к новому сезону, поставлена очень интересная короткая программа. В произвольной ещё предстоит выбор музыки, но ребята – мастера, оба хорошо катаются, очень выразительные, думаю, не составит труда поставить интересную программу и вкатать её. Главное – сложить все элементы, потому что потенциал у пары хороший и большой. Яся готова работать очень много, Илья тоже очень целеустремлённый, с ними приятно работать.