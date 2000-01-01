Туктамышева воплотила мечты, а Загитова поразила снимками. Где отдыхают наши фигуристки

Где проводят отпуск российские фигуристки
Ранее спортсменки предпочитали ленивый отдых на Мальдивах, но в этот раз выбрали самые разные направления. Разброс – от Сингапура до Италии! Но одна страна явно в этом году в фаворитах у фигуристок.
Алёна Косторная: Египет
Алёна побывала в отпуске ещё в начале апреля: вместе с мужем Георгием Куницей она посетила Египет. Фигуристы не только насладились пляжным отдыхом, но и съездили в пустыню.
Евгения Медведева: Таиланд
Женя тоже была в отпуске с любимым человеком, Дмитрием Чигирёвым. Фигуристы съездили в Таиланд, где успели и расслабиться на пляже, и посетить достопримечательности, и поесть экзотические фрукты, и даже сходить в спортзал.
Елизавета Туктамышева: Португалия и ОАЭ
У Лизы были грандиозные планы на отпуск, и она смогла воплотить в жизнь их все. Фигуристка попутешествовала по Португалии, посетив основные достопримечательности, а затем рванула в Дубай, где насладилась уже пляжным отдыхом.
Алина Загитова: ОАЭ
Алина не изменяет себе: уже не первый год она проводит майский отпуск в Дубае. Фигуристка расслабилась на море, походила по магазинам и, конечно же, сделала много ярких фотографий, которые уже успели навести шума в Сети.
Александра Трусова: Таиланд
Саша отдыхает в Таиланде в компании своей лучшей подруги Софьи Самоделкиной. Фигуристки наслаждаются морем и делятся красивыми фото в соцсетях.
Аделия Петросян: Таиланд
Главный триумфатор прошлого сезона в женском одиночном катании тоже выбрала для отпуска Таиланд. Аделия совместила пляжный отдых с экскурсиями.
Александра Бойкова: Сингапур и Таиланд
Фигуристка провела пару дней в «городе будущего», где прошла более 50 км! А потом отправилась отдыхать в Таиланд.
Анастасия Мишина: Италия
Настя уже не первый раз ездит в Италию, она большая поклонница этой страны. Сейчас фигуристка исследует Милан.
Елизавета Худайбердиева: Франция и Италия
Лиза тоже выбрала для отпуска Европу. Сначала фигуристка путешествовала по Франции, посетив Лион и Париж, а затем отправилась в Италию, где сейчас отдыхает в Риме.
Туктамышева воплотила мечты, а Загитова поразила снимками. Где отдыхают наши фигуристки
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