Туктамышева воплотила мечты, а Загитова поразила снимками. Где отдыхают наши фигуристки

Алина Загитова: ОАЭ

Алина не изменяет себе: уже не первый год она проводит майский отпуск в Дубае. Фигуристка расслабилась на море, походила по магазинам и, конечно же, сделала много ярких фотографий, которые уже успели навести шума в Сети.