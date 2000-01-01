Ледовые шоу, брак с Чернышёвым. Что связывало Заворотнюк с фигурным катанием

Что связывало Заворотнюк с фигурным катанием
В жизни трагически ушедшей знаменитой актрисы фигурное катание играло важную роль. Анастасия Заворотнюк стояла на коньках перед камерой и мечтала устроить ледовое шоу на собственном катке в Ялте.
Ведущая «Танцев на льду»
Анастасия Заворотнюк вела первые два сезона телепроекта «Танцы на льду» на телеканале «Россия». Харизматичная актриса, уже полюбившаяся публике по главной роли в «Моей прекрасной няне», быстро привлекла внимание зрителей.
Роман с фигуристом
Именно в «Танцах на льду» актриса познакомилась с будущим мужем — фигуристом Петром Чернышёвым. Во втором сезоне он стал победителем в паре с певицей Юлией Ковальчук.
В то время Анастасия встречалась с Сергеем Жигуновым, с которым разыгрывала любовь и в «Моей прекрасной няне». Однако встреча с Петром всё изменила.
Научилась кататься
Начав отношения с Чернышёвым, Заворотнюк обрела настоящее счастье и наконец-то научилась кататься на коньках. Прежде она могла лишь осторожно стоять на них, стараясь не падать.
Ведущая «Ледникового периода»
В 2008-м актриса поменяла работу в «Танцах на льду» на «Ледниковый период». Проект Первого канала она стала вести в паре с Маратом Башаровым.
Свадьба на льду
На «Ледниковом периоде» состоялась также повторная свадьба Заворотнюк и Чернышёва. Обвенчавшись в Крыму, они отметили вступление в брак романтичным номером на глазах у Татьяны Тарасовой, Ильи Авербуха и зрителей.
Каток в Ялте
Летом 2009-го Анастасия и Пётр открыли в Ялте каток под названием «Ялта ICe». Расположился он на набережной в огромном шатре, рассчитанном на полторы тысячи зрителей.
Актриса надеялась устраивать на собственном катке ледовые шоу и давать возможность бесплатно кататься многодетным семьям и детям-сиротам.
К сожалению, новый каток быстро закрыли из-за чрезмерных для города энергозатрат и конфликта с олигархом Евгением Червоненко. Тот хотел проводить на набережной автогонки, а шатёр стоял как раз на пути гоночной трассы.
Продолжение «Ледникового периода»
«Ледниковый период» Заворотнюк также вела вместе с Ириной Слуцкой в сезоне-2009 и с супругом Чернышёвым в сезоне-2014. В 2010-м она и Башаров стали ведущими проекта «Лёд и пламень», где участники не только катались, но и танцевали на полу.
Соседство с Ягудиным
Заворотнюк и Чернышёв жили в том же подмосковном посёлке, что и Алексей Ягудин с семьёй. Ещё до официального объявления страшного диагноза актрисы олимпийский чемпион видел, как возле её дома постоянно дежурила скорая летом 2019-го.
Ледовые шоу, брак с Чернышёвым. Что связывало Заворотнюк с фигурным катанием
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