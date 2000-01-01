Ледовые шоу, брак с Чернышёвым. Что связывало Заворотнюк с фигурным катанием

Продолжение «Ледникового периода»

«Ледниковый период» Заворотнюк также вела вместе с Ириной Слуцкой в сезоне-2009 и с супругом Чернышёвым в сезоне-2014. В 2010-м она и Башаров стали ведущими проекта «Лёд и пламень», где участники не только катались, но и танцевали на полу.