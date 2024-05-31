«Красотка шикарная! Богиня!» Как Загитова сражала наповал, отдыхая в Дубае

Алина произвела фурор горячими кадрами в бикини и не пожалела отпуск на подготовку к экзаменам.

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана, несмотря на плотный график, всё же выкроила несколько дней на передышку в Дубае. Заодно отпраздновала там 22-й день рождения. Да как отпраздновала! Организовала крутую вечеринку на яхте и бомбическую фотосессию в купальниках.

Модный курорт встретил Алину Загитову жаркой погодой и ласковым морем. Наконец-то она смогла, пусть и временно, сбросить с себя напряжение, которое накопилось в потоке бесконечных трудовых будней. Выступления в ледовых шоу, учёба в двух вузах, контроль за реализацией собственной школы фигурного катания в Казани, участие в различных проектах — всех активностей девушки не перечесть.

Впрочем, совсем забыть о делах Алина себе не позволила. Даже на каникулах совмещала приятное с полезным: пока загорала на солнечном пляже, параллельно готовилась к грядущим госам в РАНХиГС.

Ответственный подход полностью себя оправдал: отдохнувшая спортсменка вернулась в Москву и успешно сдала экзамен.

Горячая фотосессия на фоне океана

Загитова отправилась в Дубай незадолго до дня рождения, который отмечает там уже в третий раз. В отеле 18 мая на её кровати специально выложили надпись лепестками роз: «Happy Birthday». Приятный сюрприз она запечатлела и выложила в соцсетях. Однако куда больше внимания привлекло не оригинальное поздравление, а сама фигуристка, разместившаяся рядом. В алой комбинации — в точности совпадающей с оттенком лепестков роз — она определённо являлась главной точкой притяжения в кадре. Всё остальное выглядело блекло по сравнению с её красотой.

Основное празднование 22-летия Алины развернулось на яхте. Бороздя просторы океана, она зажигала с подружками под любимые песни и наслаждалась великолепными видами с палубы.

А ещё сделала болельщикам невероятный подарок, разместив в соцсетях потрясающую фотосессию в купальниках. Девушка продемонстрировала шикарную фигуру в двух трендовых бикини и собрала массу комплиментов в комментариях под постом с фотографиями.

Богиня, Афродита, королева — фанатам не хватало слов, чтобы передать восхищение Алиной!

Алина Загитова Фото: из личного архива Алины Загитовой

Подписчики фигуристки не скупились на комплименты!

«Ну какая красотка шикарная! Богиня!»

«Шикарная Алина! Красиво отпраздновала свой ДР. Удачи и успехов всегда и во всём! Королева ФК, быть Королевой по жизни».

«Алина, твоя красота восхищает до глубины сердца. Ты настолько прекрасна и очаровательна, что я просто не могу подобрать подходящих слов, чтобы передать все свои эмоции и восхищение».

«Смотреть на богиню красоты Алину одно удовольствие!»

«Афродита ни дать ни взять».

Алина Загитова Фото: из личного архива Алины Загитовой

Готовилась к экзаменам прямо на шезлонге

Алина веселилась в Дубае не только в день рождения. Её каникулы от начала до конца получились очень весёлыми и насыщенными яркими эмоциями. С заразительной непосредственностью она резвилась с подругами в бассейне, где в их распоряжении оказались милые надувные уточки-гиганты. Окружающие между тем наверняка не подозревали, что озорная красавица — знаменитая на весь мир обладательница всех титулов в женском одиночном катании. Солнцезащитные очки и стильная шляпка, безусловно, помогали Алине сохранять частичное инкогнито.

В номере отеля спортсменка тоже развлекалась как могла. Например, очаровательно танцевала в ванной перед камерой, записывая огненный ролик для китайского аналога TikTok.

На этом видео заметно, что Алина ещё не успела сильно загореть. Солнце лишь слегка позолотило её кожу. На самом деле обзавестись бронзовым загаром было далеко не первостепенной целью фигуристки в поездке. Перед ней маячила итоговая аттестация в РАНХиГС, а затем — защита дипломной работы. Так что, коротая время на пляже, она усердно повторяла пройденный в университете материал и просила подруг не отвлекать от учёбы. Вот что значит спортивный характер и дисциплина! Не каждый смог бы прилежно учить билеты, находясь на крутом курорте.

Удачный шопинг и необычная съёмка в модном образе

Часть отпуска в Дубае Алина посвятила продуктивному шопингу. Поход в роскошные магазины ознаменовался приобретением желанных вещичек от престижного бренда и необычной фотосессией, достойной страниц модных журналов. Нарядившись в белое с головы до ног, олимпийская чемпионка непринуждённо позировала на вечерних улицах, в лифте отеля и кровати. Пост с этими кадрами в соцсетях собрал не меньше восторженных отзывов, чем кадры Алины в купальниках.

Алина Загитова Фото: из личного архива Алины Загитовой

Болельщики снова были в восторге.

«Убивает всегда новыми образами. И готовит, и катается, и просто приятная во всех отношениях».

«Алина, вы самая очаровательная красавица на свете».

«Ну что тут скажешь, королева наших сердец».

«Алина, как всегда выглядишь супер».

«Не человек, а прекрасное золото, которое нужно беречь. Если согласны, ставьте сердечко».

Прилетев обратно в Москву, Алина сразу погрузилась в привычную круговерть забот. Государственные экзамены в РАНХиГС сдала успешно: не зря пожертвовала полноценным отдыхом, грызя гранит науки на пляже. В соцсетях она честно призналась, что очень волновалась, а выпавший билет обязательно сохранит.

«Друзья, всем привет! Я сдала! Я сдала! У меня такой большой стресс сейчас был, и всё ещё трясутся мои руки. Мне попался билет «Стриминговые платформы и информационные агентства». Поставлю это в рамочку, будет висеть у меня на память о государственных экзаменах. И, конечно же, я хочу сказать всем тем, кто верил и поддерживал меня, большое спасибо. И, конечно же, всем тем, кто в меня не верил, тоже огромное спасибо — куда же я без вас. Всех люблю, всех ценю, всех обнимаю», — сказала Загитова в «кружочке» и послала воздушный поцелуй.