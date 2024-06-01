Авербух — Клопп, Мишин — Фергюсон. Футбольная команда из фигуристов по версии Галлямова

Футбол – едва ли не самый популярный вид спорта среди наших фигуристов. Игры на сборах, на тренировках, даже прямо перед выступлением в шоу ребята регулярно гоняют мяч! Хороших игроков среди мастеров конька так много, что можно было бы собрать полноценную команду.

Чтобы сформировать мужскую фигурно-футбольную сборную, мы обратились к главному футболисту среди фигуристов прямо сейчас – Александру Галлямову! Уже второй сезон Саша выступает за команду «Чисто Питер» в футбольной Медиалиге, регулярно ходит на матчи «Зенита» и охотно отвечает на вопросы про футбол в микст-зоне.

Чемпион мира и Европы выбрал схему, по которой будет играть команда, отнёс по одному фигуристу на каждую из позиций, а также определил тренера и даже генменеджера сборной.

Мужская футбольная сборная из фигуристов, версия Александра Галлямова Фото: «Чемпионат»

Вратарь: Никита Рахманин

парное катание, выступает с Кариной Акоповой

Никита Рахманин и Карина Акопова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Когда приезжаем в Сочи, то мы всегда играем с группой Фёдора Александровича Климова. И Никита классно стоит на воротах, но у него почему-то никогда нет вратарских перчаток. Чувствую, при следующей встрече это будет мой главный подарок ему».

Защита: Фёдор Климов, Никита Володин, Алексей Святченко

все – парное катание; Фёдор Климов выступал с Ксенией Столбовой за Россию (закончил в 2018 году), Никита Володин выступает с Минервой Фабьен Хазе за Германию, Алексей Святченко с Марией Павловой – за Венгрию

Фёдор Климов, Никита Володин, Алексей Святченко Фото: «Чемпионат» / Getty Images

«В Сочи мне наконец посчастливилось поиграть с Фёдором Александровичем Климовым. Когда он катался в Петербурге, то я ещё был слишком юный, чтобы со старшими играть в футбол, хотя уже тогда видел, что это очень думающий защитник. Сейчас я уже вырос, научился играть. Очень интересно наблюдать за тем, как Фёдор Александрович «читает» нападение. Какие у него аккуратные и шикарные подкаты! Это очень круто смотрится. А центральный и правый защитники – Володин и Святченко, с такой атлетической формой их очень сложно обойти. И любой навес из-за высокого роста они тоже спокойно могут перехватить».

Полузащита: Евгений Плющенко, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин

все – одиночное катание; Плющенко официально завершил карьеру в 2017-м, Алиев и Лутфуллин – действующие фигуристы

Евгений Плющенко, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин Фото: «Чемпионат»

«Опорный полузащитник – это Плющенко, все говорят, как он классно играет футбол, и я сам немножко видел на роликах. Он очень хорошо обращается с мячом. Думаю, что за центром поля он бы мог хорошо присмотреть.

Алиев с Лутфуллиным – атакующие полузащитники. Глеб очень хорошо может отдать последний пас на нападающего. В этом плане мне очень приятно с ним играть, когда я работаю полностью в нападении. И в стеночку классно с ним сыграть. Очень хорошо у нас получается играть в связке. Как играет Дима Алиев, я уже давно знаю. Может из ничего сделать голевой момент».

Вингеры: Александр Галлямов, Андрей Мозалёв

Александр Галлямов – парное катание, выступает с Анастасией Мишиной, Андрей Мозалёв – одиночное катание

Александр Галлямов, Андрей Мозалёв Фото: «Чемпионат»

«Мозалёв слева будет шикарно навешивать в штрафную, будет разрывать левый фланг. Почему я выбрал себя справа? Потому что я левоногий, будет удобно смещаться в центр и пробивать в стиле Арьена Роббена».

Нападение: Артур Минчук, Александр Жулин

Александр Жулин – танцы на льду, выступал с Майей Усовой, Артур Минчук – парное катание, выступал с Ксенией Столбовой, Анной Силаевой

Артур Минчук, Александр Жулин Фото: РИА Новости

«Могу смещаться в центр и навешивать Артуру Леонидовичу Минчуку или же обыгрываться в стеночку с Жулиным. Когда мы играем на сборах периодически, то он [Минчук]забивает почти во всех эпизодах, из любого паса может выжать максимум. А Жулин Александр Вячеславович – большой фанат футбола, мы с ним ходили даже в Сочи на стадион, когда играл «Зенит». Он звал поиграть в футбол в Москве, надеюсь, как можно скорее мы сможем с ним сыграть».

Тренер: Илья Авербух

Илья Авербух Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Илья Изяславович говорил, что провёл пару тренировок с командой Медиалиги «Дружина». В детстве он вообще делал выбор между футболом и фигурным катанием и выбрал правильно. Его опыт и понимание деталей, движения всех элементов механизма позволяют ему легко управлять нашей командой. Кто слышит его замечания во время шоу, тот понимает, что он видит всю картину целиком. Ещё у него большая коллекция бейсболок, как и у Юргена Клоппа. Его в Санкт-Петербурге любят не меньше, чем Клоппа в Ливерпуле. Думаю, и в управлении командой они схожи».

Генеральный менеджер сборной: Алексей Мишин

Алексей Мишин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Алексей Николаевич – сам большой любитель футбола, часто нам подыгрывает в раздевалках. Уверен, что у него стратегическое мышление в футболе не хуже, чем в фигурном катании. Он чем-то напоминает Алекса Фергюсона».

Девушки в сборной России по фигурному катанию, кстати, тоже неравнодушны к футболу – чего стоят те же игры на тренировках в академии Евгения Плющенко! Из чемпионок на коньках тоже можно было бы собрать полноценную команду. А во главе такой сборной определённо нужно было бы поставить Тамару Николаевну Москвину, которая блестяще подыгрывала Мишиной и Галлямову в их футбольном показательном номере. Но это уже история для отдельного большого материала.