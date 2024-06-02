Как сейчас выглядят легендарные фигуристки прошлого? Фото

Чем бы ни занимались легендарные фигуристки после завершения карьеры, в памяти они остаются благодаря своему спортивному прошлому. Слышишь имя Катарины Витт — сразу вспоминаешь улыбчивую брюнетку в костюме Кармен. Слышишь имя Ирины Слуцкой — сразу видишь харизматичную девушку с короткой стрижкой на льду. Но годы идут, всё меняется, и люди в том числе. Спортсменки строят новую жизнь, начинают выглядеть по-другому, и порой их даже не узнать!

«Чемпионат» собрал для вас подборку фото легендарных фигуристок прошлого: смотрите, как они выглядят сейчас!

Пегги Флеминг

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Пегги Флеминг стала символом возрождения фигурного катания в США после страшной авиакатастрофы 1961 года, когда в результате крушения самолёта погибла вся американская сборная, летевшая на чемпионат мира в Прагу, включая тренера Пегги. Фигуристке было тогда 12 лет, спустя семь лет после трагедии она стала единственной спортсменкой из США, сумевшей взять золотую медаль на Олимпийских играх — 1968 в Гренобле. Помимо этого, Флеминг трижды выигрывала чемпионат мира.

После спорта Пегги была востребована в ледовых шоу и на телевидении. В 1970 году она вышла замуж за бывшего танцора на льду Грега Дженкинса, у пары родились двое сыновей, а сейчас они воспитывают ещё и трёх внуков. В 1998 году у Флеминг был диагностирован рак груди, но, так как болезнь была обнаружена на ранних стадиях, ей удалось её побороть. После этого Пегги стала активно освещать проблему борьбы с раком груди, а также регулярно перечислять часть прибыли от виноградников и винодельни, которыми владела вместе с мужем до 2011 года, на поддержку исследований болезни. С 2018 по 2022 год в США проводился турнир имени Пегги Флеминг. Сейчас легендарной фигуристке 75 лет.

Катарина Витт

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Катарина Витт — символ фигурного катания 80-х. Двукратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы была не просто великолепной спортсменкой, но и настоящей суперзвездой. Благодаря неповторимому стилю и сногсшибательной харизме Катарину считали секс-символом фигурного катания, за съёмку для Playboy ей заплатили $ 1 млн.

После завершения карьеры для Витт были открыты все двери. Она выступала в ледовых шоу, зарабатывая беспрецедентные для того времени суммы, и снималась в кино. Сейчас Катарине 58 лет. Она ведёт программы на немецком телевидении, занимается благотворительностью, много путешествует и живёт в своё удовольствие. Фигуристка никогда не была замужем.

Мидори Ито

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Мидори Ито в своё время совершила техническую революцию в женском одиночном катании, первой в истории прыгнув тройной аксель в 1988 году. Она также пыталась освоить прыжок в четыре оборота, но помешала травма. Тем не менее для Японии Ито навсегда останется особенной одиночницей — она стала первой представительницей Страны восходящего солнца, выигравшей чемпионат мира и завоевавшей олимпийскую медаль.

После завершения карьеры Мидори погрузилась в ледовые шоу и пробовала себя в журналистике, но вскоре поняла, что не может жить без соревнований. Фигуристка стала активно участвовать в любительских стартах, чем занимается до сих пор. Недавно Ито победила на чемпионате мира среди любителей. И это в 54 года!

Нэнси Керриган

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Нэнси Керриган — двукратный призёр Олимпийских игр, но наиболее она известна по скандальной истории с Тоней Хардинг. Во время чемпионата США 1994 года на фигуристку было совершено покушение, подготовленное бывшим мужем Хардинг. В результате нападения Керриган травмировала колено и не смогла выступить на отборочном турнире на Олимпиаду, но её всё же отправили на Игры-1994, где она в итоге заняла второе место. После этого Нэнси завершила карьеру.

Впоследствии Кэрриган стала участвовать в ледовых шоу, а также начала строить карьеру на телевидении: фигуристка комментировала соревнования и снимала репортажи. В 2003 году Нэнси выпустила учебник, посвящённый современной технике фигурного катания. Керриган занимается благотворительностью: она создала фонд для поддержки людей, имеющих дефекты зрения — её мать полностью слепа. Личная жизнь у Нэнси тоже сложилась прекрасно: она вышла замуж за своего агента Джерри Лоуренса Соломона, у них трое детей. Сейчас Керриган 54 года.

Тоня Хардинг

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Тоня Хардинг была талантливой фигуристкой, она стала второй женщиной в истории, которой покорился тройной аксель. Но прославилась она отнюдь не спортивными достижениями, а нападением на свою главную соперницу Нэнси Керриган, организованное её бывшим мужем. Хардинг накрыл бум популярности, журналисты преследовали её на тренировках и соревнованиях. Однако после того, как Тоня признала свою вину во вступлении в сговор с нападавшими, её карьере пришёл конец. Хардинг получила три года условно, 500 часов общественных работ и штраф в размере $ 160 тыс. Помимо этого, Тоню исключили из Ассоциации фигурного катания США и пожизненно отстранили от участия в турнирах в качестве спортсменки или тренера.

Хардинг пыталась отстоять свою невиновность. В знак протеста она набила татуировку ангела, а в 2008 году издала автобиографию, в которой утверждала, что её шантажировали. Но высказывания Тони не смягчили её меры наказания. В 2018 году вышел фильм «Тоня против всех», посвящённый истории Хардинг. Главную роль в нём сыграла Марго Робби, кинокартина была удостоена множества премий.

После исключения из фигурного катания Хардинг некоторое время участвовала в профессиональных боксёрских боях, но в 2004 году она оставила эту деятельность. Затем Тоня пыталась построить карьеру на телевидении, снимаясь в фильмах и принимая участие в телешоу. В 2010 году Хардинг вышла замуж в третий раз и в 41 год впервые стала мамой. Сейчас Тоне 53 года.

Оксана Баюл

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Оксана Баюл — первая и единственная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в истории Украины. Несмотря на непростую судьбу, благодаря своему таланту и упорству Оксана смогла добиться огромных успехов в фигурном катании, принеся славу своей стране. На Олимпиаде-1994 её главной соперницей была Нэнси Керриган — та самая, на которую было совершено покушение за пару месяцев до Игр. Победу американки ждали, как хэппи-энда в той злополучной истории, но 16-летняя Баюл нарушила все планы.

После победы на Олимпиаде перед Оксаной открылись все двери. Фигуристка переехала в США, где стала выступать в шоу за баснословные гонорары. Но счастливее это спортсменку не сделало: она чувствовала себя одинокой и много пила. К счастью, со временем Баюл удалось побороть алкоголизм. В 2010 году Оксана вернулась на Украину, чтобы развивать местное фигурное катание, но из-за разногласий с чиновниками эта идея провалилась, и спортсменка вернулась обратно в США. В 2021 году Баюл отказалась от украинского гражданства в пользу американского. Сейчас Оксане 46 лет, она занимается бизнесом. Спортсменка замужем и воспитывает дочь.

Сурия Бонали

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Атлетичная французская фигуристка пять раз подряд становилась чемпионкой Европы и трижды брала серебро на чемпионатах мира. Но вспоминают её в основном за дерзкую выходку на Олимпиаде-1998, где она, упустив медаль, исполнила запрещённое сальто. Тогда поступок Сурии восприняли как безумие, но фигуристка надеялась, что со временем его сочтут за вклад в развитие фигурного катания. Сейчас этому активно способствует Адам Сяо Хим Фа. Французский одиночник тоже исполняет сальто против правил, чтобы добиться того, чтобы его исключили из списка запрещённых элементов.

Сальто было визитной карточкой Сурии Бонали. После завершения карьеры фигуристка стала востребована в шоу, где зрители жаждали увидеть от неё рискованный элемент. Также Бонали пробовала себя в кино. Сейчас Сурие 50 лет, она работает тренером по фигурному катанию в США и борется за права цветных людей в спорте.

Мишель Кван

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Несмотря на то что Мишель Кван так и не удалось выиграть Олимпиаду, она всё равно является самой титулованной фигуристкой в американской истории. Серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года, пятикратная чемпионка мира и победительница финала Гран-при — сейчас повторить её достижения кажется нереальным. В США было много интересных фигуристок, но Мишель всегда оставалась самой любимой и популярной. Даже после того, как завершила карьеру.

После ухода из спорта Мишель много гастролировала с шоу и работала на телевидении. Но куда больше спортсменку захватывала дипломатия. Кван окончила университет Денвера со степенью бакалавра в области международных отношений и политологии, а также аспирантуру в области международных отношений Университета Тафтса. В 2006 году она стала послом общественной дипломатии. 7 октября 2022 года Кван назначили чрезвычайным и полномочным послом США в Белизе. Также в 2022 году Мишель впервые стала мамой. Сейчас спортсменке 43 года.

Ирина Слуцкая

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Ирина Слуцкая и по сей день остаётся самой титулованной российской фигуристкой. Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов Гран-при — кажется, ещё очень долгое время никто не сможет превзойти Ирину по количеству достижений.

И после завершения карьеры Слуцкая сохранила свой успех и популярность. Ирина стала востребованной телеведущей, а также много участвовала в ледовых шоу. Сейчас Слуцкая владеет школой по фигурному катанию и организовывает собственные ледовые шоу. В личной жизни у спортсменки тоже всё хорошо: после первого брака с Сергеем Михеевым, который закончился разводом, она вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина. Слуцкой 45 лет, она воспитывает сына и двух дочерей. Кстати, старшая дочь Ирины Варвара — тоже фигуристка. Сейчас она строит карьеру в танцах на льду.