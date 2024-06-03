Валиева провела концерт на футбольном стадионе! Как фигуристка становится крутой ведущей?

Камила Валиева продолжает развивать свою медиакарьеру. В эти выходные фигуристка провела большой музыкальный фестиваль на стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге. По словам организаторов, на арене собрались 50 тысяч человек – на такую большую аудиторию фигуристка ещё не работала. Как это было, рассказывает «Чемпионат».

«Петровские Ассамблеи» на «Газпром-Арене» – не первая проба Валиевой в качестве ведущей. Она работала и на турнирах по фигурному катанию (Кубок Первого канала среди юниоров, к примеру), и на светских мероприятиях по типу «Новой Песни года».

И всё же перед выходом на сцену «Газпром-Арены» Камила волновалась. Перед шоу она ответила на вопросы журналистов и отметила, что главный способ побороть волнение – на четыре счёта вдох, на четыре счёта выдох. Эта фишка пришла к ней ещё из спорта. В основном спрашивали фигуристку о Северной столице, ведь именно ко Дню города и организовали Петровские Ассамблеи.

«В Санкт-Петербурге у меня было много соревнований, чего-то именно связанного со спортом. Но я с удовольствием всегда приезжаю погулять по городу», – рассказала фигуристка.

Спрашивали фигуристку и об экзаменах – перед ними всё-таки волнения меньше. «Очень много времени уходит на репетиторов, подготовку. Но осталась финишная прямая», – отметила Валиева. Шпаргалки фигуристка писать не собирается: «Лучше всё в голове».

Камила Валиева и её соведущий Леон Кемстач Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

На сцене Камила появилась под композицию «Прекрасное далёко» – она воплощала образ Гостьи из будущего, прилетевшей из 2124 года. Её соведущий, звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач приехал из 80-х годов прошлого века на Жигулях под хит «Седая ночь». В фан-зоне молодого актёра встречали плакатом «Леон, будь моим мужем» – на фигурном катании болельщицы действуют более скромно и пока только приглашают на кофе.

По ходу мероприятия Камила и Леон успели провести для зрителей небольшую зарядку, фигуристка напомнила, что фирменная гибкость всё ещё при ней. По воздуху Камиле и Леону доставили мороженое – ведь в будущем, согласно сценарию, всё доставляется с помощью специальных капсул.

Ещё Камила объяснила Леону, что такое соцсети – штуки в интернете, где люди знакомятся, общаются, ругаются и мирятся, даже могут приглашать друг друга на свидание. «Как у нас за гаражами», – ответил соведущий из 80-х.

Не могли «Петровские Ассамблеи» пройти без Петра Первого. Он выехал на сцену на повозке с живыми лошадьми и проинспектировал Камилу с Леоном, правильно ли проводятся нынешние ассамблеи – вовремя ли начали, какие танцы исполняют ныне и во сколько мероприятие закончится.

Камила в целом очень органично смотрится в роли ведущей. Безусловно, по ходу концерта возникали какие-то заминки, но что радует, так это отношение Валиевой к ним – если оговорилась, то тут же поправила себя и пошла дальше. В будущем мы наверняка ещё не раз увидим фигуристку на подобных мероприятиях.