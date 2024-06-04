«Красивая русалка». Невероятные приключения Трусовой и Самоделкиной в Таиланде

Саша и Софа отдыхают на берегу моря, кормят слонов и посещают храмы, а ещё хвастаются шикарной фигурой на горячих фотографиях. Идиллия!

Пора отпусков в фигурном катании уже наступила, а значит, время горячих фотографий от наших великолепных спортсменок – тоже. Александра Трусова поддержала тренд, запущенный Алиной Загитовой, и отправилась в невероятное путешествие вместе с верной подругой Софьей Самоделкиной.

Девушки оказались в Таиланде, где кормили слонов, гладили тигров и посещали храмы. А ещё резвились в море и загорали в купальниках. Немудрено, что они выложили дюжину жарких снимков!

Трусова и Самоделкина поддержали друг друга в трудный момент

Дружба между двумя успешными фигуристками — не миф. Иногда только другая спортсменка может понять тебя и оказать правильную поддержку. Так произошло и с Александрой Трусовой и Софьей Самоделкиной. Экс-ученицы Светланы Соколовской начали общение, когда обе занимались в группе именитого тренера, но даже после того, как они покинули спортивную школу ЦСКА, их дружба не прекратилась, а, наоборот, стала лишь крепче.

Фигуристки признались, что познакомились в период кризиса и нашли друг в друге человека, с которым можно серьёзно обсудить свои проблемы. Саша и Софа многому научились за это время и переняли чужие привычки, что ещё сильнее объединило их. Серебряный призёр Олимпиады в Пекине рассказала, что стала менее формально общаться с близкими людьми, в то время как новоявленная представительница сборной Казахстана отметила, что получает настоящее удовольствие в компании Трусовой и даже делит с ней одну одежду.

«В итоге мы начали общаться, пока я улетала в Мексику. Была ситуация, когда Софа была очень расстроена. Она сказала, что сейчас уйдёт, а потом напишет. После мне быстро приходят 10 уведомлений, а там кружочки по минуте — она плачет, рассказывает, что случилось. Я волнуюсь, начинаю их смотреть, а последний: «Ну почему ты мне не отвечаешь, я больше никому не могу рассказать». Я ей отвечаю: «Я смотрю. Их 10, Соф», — делилась подробностями отношений с Самоделкиной Саша в шоу «Есть история».

Фигуристки круто проводят время в отпуске и постят горячие фото

Теперь спортсменки почти неразлучны, в том числе и в отпуске. Его девушки решили провести в Таиланде, куда отправились в конце мая. Сначала прилетела Софа, которая за четыре дня успела сильно соскучиться по подруге. Так что у Саши не было никаких шансов не отправиться следом.

«Конечно же, большинство, куда я еду, но мне нравится, что вы пишете не страну, не город, а то, к кому я еду», — сказала Трусова.

«Мы наконец-то встретились! Я тут четыре дня одна была, капец ждала Сашку! Всё, теперь у нас будут вот такие фотки», — добавила Самоделкина.

И она не обманула: фигуристки регулярно публиковали жаркие фотографии с отдыха на берегу моря. Также они посещали парки животных — кормили слонов и гладили тигров. Не забывали девушки и о культурном просвещении — на одном из снимков Саша и Софа стояли около храма с огромной статуей Будды.

Александра Трусова и Софья Самоделкина Фото: t.me/avtrusovaofficial

Поклонники Трусовой и Самоделкиной не успевали реагировать на их посты — их восхищению красивыми спортсменками в отличной физической форме и с прекрасным настроением не было предела.

«Красивая русалка».

«Две богини на фоне бога!»

«Ты восьмое чудо света, наша Русская ракета».

«Они вместе просто светятся обе».

Такие комментарии оставляли подписчики в социальных сетях, и с ними трудно не согласиться. Саша и Софа отлично провели время в Таиланде, а затем вернулись в Москву, чтобы вновь встретиться уже на катке, запуская новый челлендж.