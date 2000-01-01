«Не только девочка в красном пальто». Вспоминаем образы неповторимой Липницкой на льду!

Вспоминаем образы Липницкой на льду!
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 всегда отличалась великолепным артистизмом. Каждая программа Юли — особенная, а воплощённые в них роли по-прежнему вызывают у болельщиков трепет.
Нимфа в таинственном саду
В 12 лет Юля топила сердца зрителей, катаясь с волшебной короткой программой под «Ноктюрн» группы Secret Garden. В нежном зелёном платье она напоминала Нимфу, взлетающую на прыжках в таинственном саду.
Кармен
Одна из самых популярных героинь среди женщин-одиночниц не миновала и спортивной биографии Юли. Перевоплотиться в Кармен ей не помешал даже юный возраст.
Роковая красавица
Когда 13-летняя Юля каталась под «Очи чёрные», она настолько вживалась в образ роковой красавицы, что пугала саму Тутберидзе. Тренер признавалась: взгляд воспитанницы во время выступления вызывал у неё мурашки по коже.
Джульетта
Прекрасной Джульеттой Юля была за спортивную карьеру дважды, и оба раза — в произвольной. Роль героини бессмертной пьесы Шекспира удалась ей на славу.
Прекрасная француженка
В показательной программе под песню Je t'aime Лары Фабиан фигуристка не только демонстрировала чудеса растяжки, но и радовала французским шармом.
Гаянэ
Героиню одноимённого балета Хачатуряна Юля катала в короткой программе за год до Олимпиады в Сочи. Знаменитый «Танец с саблями» покорил немало болельщиков.
Мари из «Щелкунчика»
В произвольной под балет «Щелкунчик» Чайковского Юля стала идеальной Мари и безупречно передала атмосферу рождественской сказки.
Девочка, рисующая сердце на льду
Олимпийская короткая под музыку из песни Пугачёвой «Не отрекаются любя» полна глубокого смысла. 15-летняя фигуристка нарисовала на льду мечту и не отступала от неё, хотя неожиданно грянул дождь.
Девочка в красном пальто
Самый известный образ Юли, безусловно, остаётся за олимпийской произвольной «Список Шиндлера». Трогательная девочка в красном платье, напоминающем пальто, растопила в один миг сердца всего мира.
Девочка в большом городе
В короткой под композицию «Мегаполис» трио Bel Suono Юля рассказывает, как
маленькая девочка отпустила воздушного змея в большом городе и пыталась его поймать. Красное платье-тельняшка стало ещё одним знаковым костюмом в её карьере.
маленькая девочка отпустила воздушного змея в большом городе и пыталась его поймать. Красное платье-тельняшка стало ещё одним знаковым костюмом в её карьере.
Девушка с зонтиком
Юля так эффектно управлялась с зонтиком в показательном под песню It’s Wonderful Паоло Конте, что однажды решила скатать её под хит Рианны Umbrella. Шалость удалась: хореография почти не изменилась, а фанаты пришли в бурный восторг.
Королева рок-н-ролла
16-летняя фигуристка от души зажигала в короткой под композиции Элвиса Пресли. Начало постановки было плавным и лиричным, но затем его резко сменяла быстрая часть с игривым настроением.
Девушка, которая ждёт моряка
Настоящую драму Юля разыгрывала в произвольной под музыку «Ленинград» Уильяма Джозефа. В образе девушки, которая безнадёжно ждёт на берегу моряка, она раскрыла темы любви и расставания за короткие четыре минуты.
«Внутреннее я»
По признанию фигуристки, в последней короткой программе «Опавшие листья» она катала, по сути, саму себя. Нежная романтичная постановка с нотками грусти передавала всю гамму чувств, которыми знаменуется осень.
Чёрная Мамба
Очень обидно, что произвольная Юли под саундтрек из фильма «Убить Билла» запомнилась неприятным происшествием. И всё-таки она невероятно круто смотрелась в чёрном комбинезоне, олицетворяя брутальную героиню боевика.
«Не только девочка в красном пальто». Вспоминаем образы неповторимой Липницкой на льду!
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