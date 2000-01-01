«Не только девочка в красном пальто». Вспоминаем образы неповторимой Липницкой на льду!

Девушка с зонтиком

Юля так эффектно управлялась с зонтиком в показательном под песню It’s Wonderful Паоло Конте, что однажды решила скатать её под хит Рианны Umbrella. Шалость удалась: хореография почти не изменилась, а фанаты пришли в бурный восторг.