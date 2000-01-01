«Не только девочка в красном пальто». Вспоминаем образы неповторимой Липницкой на льду!

Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Вспоминаем образы Липницкой на льду!
Вспоминаем образы Липницкой на льду!
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 всегда отличалась великолепным артистизмом. Каждая программа Юли — особенная, а воплощённые в них роли по-прежнему вызывают у болельщиков трепет.
AMP-версия
Нимфа в таинственном саду
Нимфа в таинственном саду
В 12 лет Юля топила сердца зрителей, катаясь с волшебной короткой программой под «Ноктюрн» группы Secret Garden. В нежном зелёном платье она напоминала Нимфу, взлетающую на прыжках в таинственном саду.
Кармен
Кармен
Одна из самых популярных героинь среди женщин-одиночниц не миновала и спортивной биографии Юли. Перевоплотиться в Кармен ей не помешал даже юный возраст.
Роковая красавица
Роковая красавица
Когда 13-летняя Юля каталась под «Очи чёрные», она настолько вживалась в образ роковой красавицы, что пугала саму Тутберидзе. Тренер признавалась: взгляд воспитанницы во время выступления вызывал у неё мурашки по коже.
Джульетта
Джульетта
Прекрасной Джульеттой Юля была за спортивную карьеру дважды, и оба раза — в произвольной. Роль героини бессмертной пьесы Шекспира удалась ей на славу.
Прекрасная француженка
Прекрасная француженка
В показательной программе под песню Je t'aime Лары Фабиан фигуристка не только демонстрировала чудеса растяжки, но и радовала французским шармом.
Гаянэ
Гаянэ
Героиню одноимённого балета Хачатуряна Юля катала в короткой программе за год до Олимпиады в Сочи. Знаменитый «Танец с саблями» покорил немало болельщиков.
Мари из «Щелкунчика»
Мари из «Щелкунчика»
В произвольной под балет «Щелкунчик» Чайковского Юля стала идеальной Мари и безупречно передала атмосферу рождественской сказки.
Девочка, рисующая сердце на льду
Девочка, рисующая сердце на льду
Олимпийская короткая под музыку из песни Пугачёвой «Не отрекаются любя» полна глубокого смысла. 15-летняя фигуристка нарисовала на льду мечту и не отступала от неё, хотя неожиданно грянул дождь.
Девочка в красном пальто
Девочка в красном пальто
Самый известный образ Юли, безусловно, остаётся за олимпийской произвольной «Список Шиндлера». Трогательная девочка в красном платье, напоминающем пальто, растопила в один миг сердца всего мира.
Девочка в большом городе
Девочка в большом городе
В короткой под композицию «Мегаполис» трио Bel Suono Юля рассказывает, как
маленькая девочка отпустила воздушного змея в большом городе и пыталась его поймать. Красное платье-тельняшка стало ещё одним знаковым костюмом в её карьере.
Девушка с зонтиком
Девушка с зонтиком
Юля так эффектно управлялась с зонтиком в показательном под песню It’s Wonderful Паоло Конте, что однажды решила скатать её под хит Рианны Umbrella. Шалость удалась: хореография почти не изменилась, а фанаты пришли в бурный восторг.
Королева рок-н-ролла
Королева рок-н-ролла
16-летняя фигуристка от души зажигала в короткой под композиции Элвиса Пресли. Начало постановки было плавным и лиричным, но затем его резко сменяла быстрая часть с игривым настроением.
Девушка, которая ждёт моряка
Девушка, которая ждёт моряка
Настоящую драму Юля разыгрывала в произвольной под музыку «Ленинград» Уильяма Джозефа. В образе девушки, которая безнадёжно ждёт на берегу моряка, она раскрыла темы любви и расставания за короткие четыре минуты.
«Внутреннее я»
«Внутреннее я»
По признанию фигуристки, в последней короткой программе «Опавшие листья» она катала, по сути, саму себя. Нежная романтичная постановка с нотками грусти передавала всю гамму чувств, которыми знаменуется осень.
Чёрная Мамба
Чёрная Мамба
Очень обидно, что произвольная Юли под саундтрек из фильма «Убить Билла» запомнилась неприятным происшествием. И всё-таки она невероятно круто смотрелась в чёрном комбинезоне, олицетворяя брутальную героиню боевика.
«Не только девочка в красном пальто». Вспоминаем образы неповторимой Липницкой на льду!
Читайте также
Что связывало Заворотнюк с фигурным катанием
Что связывало Заворотнюк с фигурным катанием
Где отдыхают российские фигуристки
Где отдыхают российские фигуристки
Российские фигуристы разбегаются в другие сборные
Российские фигуристы разбегаются в другие сборные
Какие пары мы ждём в новом сезоне?
Какие пары мы ждём в новом сезоне?
Жгучие фото Туктамышевой из отпуска
Жгучие фото Туктамышевой из отпуска
Кто из фигуристов возвращался к музыке детства
Кто из фигуристов возвращался к музыке детства
Какие профессии пробовали наши фигуристы
Какие профессии пробовали наши фигуристы
11 причёсок фигуристки Щербаковой
11 причёсок фигуристки Щербаковой
Эффектная фигуристка снова сменила образ!
Эффектная фигуристка снова сменила образ!
Фигурное катание накрыл беби-бум!
Фигурное катание накрыл беби-бум!
Казусы наших фигуристов с костюмами
Казусы наших фигуристов с костюмами
Распавшиеся пары фигуристов в это межсезонье
Распавшиеся пары фигуристов в это межсезонье
Фигурист Малинин поболел за Овечкина. Видео
Фигурист Малинин поболел за Овечкина. Видео
Наши звёздные фигуристы, пропустившие сезон
Наши звёздные фигуристы, пропустившие сезон
Кого лишилась фигурная сборная России в сезоне
Кого лишилась фигурная сборная России в сезоне
Главные моменты ЧМ по фигурке
Главные моменты ЧМ по фигурке

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android