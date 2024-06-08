Как изменились легендарные олимпийские чемпионки в парном катании? Фото

Парниц по праву считают самыми смелыми спортсменками в фигурном катании. У этих девушек стальной характер: это подтверждает множество биографий чемпионок, которых на пути к их цели не останавливали даже самые страшные испытания. Кажется, они способны пройти через всё, сохранив при этом высоко поднятую голову.

«Чемпионат» рассказывает, как сложилась судьба легендарных олимпийских чемпионок в парном катании и показывает, как они изменились спустя годы.

Ирина Роднина

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Ирина Роднина — легенда парного катания. Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы не проиграла ни одного турнира в своей карьере, за что удостоилась регистрации в книге рекордов Гиннесса. Сложно представить, что в парном катании когда-нибудь появится более титулованный человек. А биография Ирины достойна целой экранизации. Чтобы добиться стольких успехов, спортсменке пришлось пройти через множество испытаний. Отдельного упоминания стоит то, что стольких побед Роднина добилась с двумя разными партнёрами, а третий олимпийский титул ей покорился после рождения ребёнка. Кстати, фильм по биографии великой фигуристки уже в работе. Главную роль в кинокартине сыграет Владислава Самохина.

После завершения карьеры Роднина работала тренером в СССР и США, её ученики Радка Коваржикова и Рене Новотный становились чемпионами мира. Но затем Ирина решила попробовать себя в политике. С 2007 года спортсменка работает депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». Также Ирина является членом Совета при президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту. С мая 2015 года Роднина возглавляет Федерацию фигурного катания Московской области.

Великая фигуристка дважды была замужем: первый раз — за своим партнёром Александром Зайцевым, второй раз — за бизнесменом Леонидом Миньковским. Она вырастила двоих детей от разных браков: сына Александра и дочь Алёну. После второго развода Роднина больше замуж не выходила. Сейчас Ирине 74 года.

Екатерина Гордеева

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Екатерина Гордеева запомнилась не только одной из величайших карьер в парном катании, но и трагичной истории любви, которую пережила со своим партнёром Сергеем Гриньковым. Фигуристы добились в спорте всего: дважды стали олимпийскими чемпионами, четырежды выиграли чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы. После второй победы на Играх Екатерина и Сергей планировали посвятить себя выступлению в ледовых шоу и воспитанию дочки Дарьи. Но 20 ноября 1995 года произошла трагедия: Гриньков получил обширный инфаркт во время тренировки и скончался.

После этого Гордеевой пришлось учиться жить заново. Помогло пережить горе фигуристке написание книги «Мой Сергей», в которой она излила свою душу. Спустя год после трагедии Екатерина вернулась на лёд, начав активно участвовать в американских, а затем и в российских ледовых и телевизионных шоу. Так, на гастролях она встретила новую любовь — олимпийского чемпиона Илью Кулика. В 2001 году фигуристы поженились, а через год у них родилась дочь Елизавета. Гордеева стала работать тренером, чем занимается и по сей день. В 2016 году брак Екатерины и Ильи распался, а в 2021 спортсменка вышла замуж в третий раз — за олимпийского чемпиона Давида Пеллетье. Сейчас Гордеевой 53 года.

Елена Бережная

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У Елены Бережной — одна из самых драматичных карьер в фигурном катании. Свой путь в парном катании спортсменка начинала с Олегом Шляховым за Латвию. Партнёр Елены был настоящим абьюзером: кричал, избивал, манипулировал, забирал все деньги, запирал в комнате. Бережная терпела все издевательства ради карьеры, пока Шляхов не нанёс ей травму головы своим коньком, едва не сделав её инвалидом. Повреждение оказалось настолько сильным, что Елене пришлось перенести две нейрохирургические операции, а потом заново учиться ходить и говорить. Но Бережная была полна решимости не только вернуться к обычной жизни, но и возобновить карьеру. И при поддержке Тамары Москвиной и Антона Сихарулидзе, который стал её новым партнёром, у фигуристки это получилось. Путь был непростым, но он привёл Елену к потрясающим результатам: к двум титулам чемпионки мира и Европы, а также к победе на Олимпиаде-2002. И хоть на Играх Бережную и Сихарулидзе и вынудили разделить золото с канадцами Жами Сале и Давидом Пеллетье, это не делает их победу менее выдающейся.

После завершения карьеры фигуристка выступала во множестве ледовых и телевизионных шоу, а в 2007 году решила попробовать себя в политике, став депутатом Думы Ставропольского края от партии «Справедливая Россия». С 18 мая по 5 октября 2016 года являлась депутатом Государственной думы шестого созыва от партии «Единая Россия». Также в 2016 году Бережная открыла свою школу фигурного катания, в которой и по сей день тренирует детей. Помимо этого, Елена возглавляет Детский ледовый театр.

Спортсменка была замужем за британским фигуристом Стивеном Казинсом, у них есть двое детей — сын Тристан и дочь София-Диана, которая пошла по стопам мамы и тоже занимается парным катанием. В 2012 году Елена и Стивен развелись, и после этого Бережная больше не выходила замуж. Сейчас фигуристке 46 лет.

Жами Сале

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Жами Сале прославилась не столько спортивными достижениями, сколько инцидентом, произошедшим на Олимпиаде-2002, где она выступала со своим партнёром Давидом Пеллетье. Канадская пара не смогла смириться с победой Елены Бережной и Антона Сихарулидзе и закатила скандал, обвинив судей в предвзятости. После этого ISU инициировал расследование, которое в итоге ни к чему не привело. Но, несмотря на это, чиновники приняли решение признать Жами и Давида вторыми олимпийскими чемпионами. Спустя пять дней после окончания соревнований была проведена повторная церемония награждения, на которой Бережная и Сихарулидзе разделили верхнюю ступень пьедестала с Сале и Пеллетье. После этого инцидента ISU полностью поменял систему оценивания.

Жами и Давид же после Олимпиады завершили карьеру. Фигуристы стали активно выступать в ледовых шоу, а в 2005 году связали себя узами брака. Через два года у пары родился сын, а в 2010-м Сале и Пеллетье приняли решение расстаться. Жами тяжело переживала развод: чтобы выйти из депрессии, она даже обратилась к лайф-коучу. После работы с ним фигуристка и сама решила стать мотивационным оратором. В 2012 году Сале вновь вышла замуж — её избранником стал хоккеист Крейг Симпсон. Но спустя 10 лет и этот брак закончился разводом: как рассказывала Жами, причиной послужила её вера в теории заговора. Во время пандемии коронавируса Сале всерьёз увлеклась конспирологией и стала строить теории о мировом заговоре. Сейчас фигуристке 47 лет.

Татьяна Тотьмянина

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Татьяна Тотьмянина в паре с Максимом Марининым продолжила великую серию побед российских фигуристов в парном катании на Олимпиаде, которая продолжалась с 1964 по 2006 год. У победительницы Игр в Турине, двукратной чемпионки мира и пятикратной чемпионки Европы была непростая карьера, полная преодолений. Самое трудное испытание настигло Татьяну на этапе Гран-при Skate America в 2004 году, когда партнёр уронил её с поддержки. Фигуристка потеряла сознание, а очнулась с тяжёлой травмой головного мозга. Но о приостановке карьеры она не хотела вести и речи — уже через две недели Тотьмянина вернулась на лёд. А впереди её ждали её главные победы.

Вскоре после триумфа на Олимпиаде-2006 Татьяна и Максим завершили карьеру. Фигуристы начали активно участвовать в ледовых шоу и различных телепроектах, связанных с фигурным катанием, чем занимаются и по сей день. Тотьмянина замужем за олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, фигуристы воспитывают двух дочек — Елизавету и Мишель. Сейчас Татьяне 42 года.

Татьяна Волосожар

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Татьяна Волосожар начинала как украинская фигуристка, но в 2010 году она решилась на смену гражданства, чтобы выступать в паре с Максимом Траньковым. Под флагом России Татьяна добилась всех главных титулов: стала двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы. Победы Волосожар и Транькова на Играх-2014 навсегда останутся особенными для России, ведь они произошли на нашей домашней Олимпиаде. Сначала Татьяна и Максим стали важным звеном, приведшим нашу страну к золоту в первом в истории командном турнире, а затем довершили свой триумф, выиграв и в личном.

Спустя полтора года после Игр в Сочи Волосожар и Траньков сыграли свадьбу. А в 2017 году у них родился первенец — дочь Анжелика. В 2021 году семья Татьяны и Максима пополнилась сыном Теодором, а совсем недавно спортсмены стали родителями в третий раз — у них родился ещё один сын. После завершения карьеры фигуристы некоторое время участвовали в ледовых шоу и написали автобиографию «Две стороны одной медали». Сейчас Татьяне 38 лет, она работает тренером, у неё свои школы в Москве, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и китайском Ухане.

Алёна Савченко

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Алёна Савченко родом из Украины, но главных успехов она добилась, выступая за Германию. Спортивный путь фигуристки был очень непростым, но она была готова на всё ради осуществления своей мечты — победы на Олимпиаде. Савченко была близка к этому достижению, выступая с Робином Шолковы, но каждый раз на пути к победе их что-то останавливало. В итоге фигуристы дважды брали бронзу Олимпиады, помимо этого, в их копилке пять побед на чемпионатах мира и четыре — на чемпионатах Европы. Шолковы этих достижений хватило, и в 2014-м он завершил карьеру. 30-летняя на тот момент Алёна осталась без партнёра. Но фигуристка не хотела покидать спорт, пока не добьётся своего. Савченко начала кататься с Бруно Массо с целью выиграть Игры-2018. Фигуристы не были фаворитами того олимпийского цикла, но в Пхёнчхане они выдали два идеальных проката, сенсационно взяв золото. Алёна воплотила свою мечту на пятой для себя Олимпиаде и стала символом невероятного упорства в фигурном катании. После этого Савченко и Массо выиграли чемпионат мира, а вскоре объявили о завершении карьеры.

О своём пути спортсменка написала автобиографию «Алёна Савченко. Долгий путь к олимпийскому золоту». Немецкая чемпионка несколько раз намеревалась вернуться в спорт, но пока чудесного возвращения так и не случилось. Сейчас Савченко сосредоточена на тренерской карьере, в прошлом году она образовала группу со своим бывшим партнёром Робином Шолковы — вместе они хотят вернуть Германии престиж в парном катании. В личной жизни у Алёны тоже всё сложилось: она замужем за художником Лиамом Кроссом, в 2019 году у них родилась дочь Амилия.