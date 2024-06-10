Любители соревновались на глазах у Щербаковой. Самой возрастной участнице — 74!

Фигурное катание выходит в массы! Теперь не только спортсмены высшего уровня могут проводить полноценные соревновательные сезоны, но и любители разного уровня подготовки. Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, которая в прошлом году возглавила Ассоциацию развития массового фигурного катания, активно содействует тому, чтобы у людей, влюблённых в этот вид спорта, была отдельная лига со своими турнирами. В этом году впервые удалось провести полноценный сезон, который завершился масштабным финалом Гран-при.

«Когда люди узнают про любительское фигурное катание, говорят: «Класс, а мы не знали, что так можно». Мы хотим донести это до людей, сделать всё централизованно: с едиными правилами, с возможностью проводить этапы Гран-при, финалы, чемпионаты России, чтобы была сборная России. У нас существуют чемпионаты мира и Олимпийские игры среди любителей: как только нам позволят выйти на международную арену, мы также будем на лидирующих позициях, занимать первые места, у нас очень сильные любители в России», — сказала Екатерина Боброва.

Прошёл финал Гран-при 8 июня на московской «Чкалов-Арене». Попав на каток, сначала даже и не понимаешь, что это любительский турнир, а не соревнования высшего уровня. Трибуны заполнены и очень шумны, группа поддержки у фигуристов очень активная, даже игрушки бросают на лёд, как настоящим звёздам. Были среди зрителей и известные фигуристы: Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов. Олимпийская чемпионка снимала на турнире репортаж. Возле льда расположена судейская панель, на которую спортсмены катают свои программы, не забывая при этом взаимодействовать со зрителями. Победы и поражения здесь также принимаются очень эмоционально: кто-то бурно радуется, что смог показать свой максимум, а кто-то плачет в раздевалке из-за неудачного проката. Но атмосфера здесь, конечно, намного более расслабленная, ведь большинство людей занимается любительским фигурным катанием для удовольствия, а не ради наград.

Любители соревнуются даже в 70!

Возрастной диапазон участников — огромный: от самых юных до 74 лет! Самая возрастная участница турнира — Татьяна Губарева, занявшая второе место в категории «серебро», начала заниматься фигурным катанием уже на пенсии, когда поняла, что у неё ещё есть время реализовать свою мечту.

«Я с детства мечтала заниматься фигурным катанием, но возможности не было. Однажды повела внука на ёлку в «Лужники» и там увидела объявление: «Приглашаем заниматься фигурным катанием от 6 до 60 лет». А мне только через пару месяцев исполняется 58. Как раз время ещё есть! И вот я катаюсь уже 17 лет. Выступала на многих турнирах, делаю это ради удовольствия, мне просто это нравится.

Для меня самое сложное в фигурном катании — шаги. Прыжки мне даются, вращения я освоила, но с возрастом, не владея шагами, ничего нельзя сделать. Из прыжков больше всего люблю флип — обожаю! Я на нём чувствую ощущение полёта, на остальных — нет. Мы как-то пробовали с тренером учить двойной риттбергер, однако выяснили, что по правилам в моей категории разрешены только одинарные», — рассказала Татьяна.

Татьяна Губарева даёт интервью Анне Щербаковой Фото: Яна Левхина, «Чемпионат»

А вот 49-летняя Екатерина Звонкова, ставшая победительницей в категории «пре-бронза», начала заниматься фигурным катанием благодаря своей дочери. Когда женщина узнала, что тренеры могут работать и со взрослыми, она решила уцепиться за этот шанс.

«Я, как и всякая российская женщина, выросла на победах наших девочек в фигурном катании. Конечно, я всегда мечтала быть фигуристкой. К сожалению, совершенно другая стезя меня захватила (Екатерина работает коммерческим директором в компании Яндекс. — Прим. «Чемпионата»). 13 мая был ровно год, как я встала на коньки. У нас было несколько этапов Гран-при, мы с ребятами, нашими соратниками, путешествовали по России. И вот, собственно, я в финале. Для меня это важная вещь, потому что в моём возрасте, поверьте, это непросто. Для меня это было большим открытием, но абсолютно каждый может встать на коньки и добиться результатов. За год я освоила все одинарные прыжки, уже подхожу к двойным» — рассказала Екатерина.

Помимо одиночного катания, любители также соревнуются в парах и танцах. 65-летняя Наталья Саблина начинала с одиночного катания, но вот уже пару лет осваивается в парном.

«Я занимаюсь фигурным катанием уже лет 15. Катаюсь как любитель, много лет участвую в соревнованиях. Для женщин это вообще очень интересно, тут и музыка, и танцы, и платье! У Валентина (партнёр Натальи. — Прим. «Чемпионата») был другой подход к этому делу, он катался для себя. Он относился к нашим соревновательным страстям скептически, немножко насмешливо. Однако потом на спор начал участвовать в соревнованиях. Когда я поехала на Олимпиаду в Инсбрук — там конкуренция большая, он сказал, что если я попаду на пьедестал, то он тоже поставит программу и выступит. А я не только попала на пьедестал, но и выиграла! Он поставил программу, выступил, а потом предложил выступать в паре», — рассказала Наталья.

Наталья Саблина со своим партнёром Валинуром Абдулиным Фото: Ксения Исаева/Ассоциация развития массового фигурного катания

Любители могут почувствовать себя участниками «Ледникового периода»

А ещё в этом сезоне в любительском катании появился вид мастер-микст — это что-то типа «Ледникового периода», когда в паре выступают любитель и профессионал. Екатерина Боброва рассказала, как ей пришла идея его создать:

«Мужу (фигуристу Андрею Депутату. — Прим. «Чемпионата») предложили покататься с любителем, поставить номер. Всех это так заинтересовало на показательных, многие пришли и захотели попробовать. В этом сезоне я придумала правила, по которым происходит судейство мастер-микста, к концу сезона уже официально на этапе Гран-при выступали две пары в этой категории. В следующем сезоне у нас есть заявки уже от шести пар».

На открытии финала Гран-при этот вид презентовали Кира Гончарь и Андрей Депутат. Кира — известный парикмахер, победительница международных турниров по парикмахерскому искусству, а Андрей — бронзовый призёр юниорского чемпионата мира в парном катании. Вместе они представили номер под знаменитое танго Роксаны.

«У нас было очень мало времени — мы начали месяца три назад. Месяц мы делали только базовые движения: беговые, троечки. Конечно, для Киры это всё новое, потому что она никогда в паре вообще не стояла. У нас, конечно, было очень мало времени, примерно час-два в неделю. Но, как мне кажется, у меня сказались нехватка выступлений в спорте и желание выступать а-ля в «Ледниковом периоде». Для меня лично это некий вызов, потому что кататься с любителем — это очень интересно, но нужно понимать, что человек слегка ограничен в своих умениях, и нужно подстроить программу так, чтобы не было видно сильной разницы между любителем и профессионалом», — рассказал Депутат.

Кира Гончарь и Андрей Депутат Фото: Ксения Исаева/Ассоциация развития массового фигурного катания

«Я начала заниматься фигурным катанием в осознанном, сознательном возрасте. Очень за 35+ (смеётся). Во-первых, фигурное катание — это красиво и интересно. В моей жизни нет спорта от слова совсем, а здесь — движение. Спортзал я не люблю, а тут можно подтянуть физическую форму, с эмоциональной частью у меня всё в порядке (улыбается). А остальное всё техника, тренировки.

Выступление в паре — огромный эксперимент, я благодарю Андрея за это чудо. Для меня это классный опыт, я действительно никогда не каталась в паре, и это абсолютно другой мир для меня. Было сложно, мы падали, цеплялись, не получалось. Мы хотели выступить круто, с эффектными элементами, хоть и базовыми. Меньше чем за три месяца мы сделали этот шедевр», — рассказала Гончарь.

Так что в любительском катании тоже без инноваций не обходится — создаются новые необычные виды, в которых себя может реализовать не только любитель, но и бывший профессионал. Любопытно, заинтересуются ли мастер-микстом звёзды нашего фигурного катания? Такое вполне возможно, ведь ФФККР тоже выразила желание поддерживать любителей.

«Будем делать всё для того, чтобы в дальнейшем как можно больше людей занималось фигурным катанием, чтобы было больше любителей, участников на соревнованиях. Мы на стороне развития», — сказал заместитель генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Гурген Варданян.