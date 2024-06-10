Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Почему Муравьёва не участвует в ледовых шоу Плющенко: проблемы с гонораром, конфликт с Трусовой

Нет на афишах и не общается с Трусовой. Почему Муравьёва стала нон грата в шоу у Плющенко?
Дарья Кирюхина
Почему Муравьёва стала нон грата в шоу у Плющенко?
Аудио-версия:
Комментарии
Главный «ангел» катала ведущие роли в ледовых сказках, а теперь неожиданно нигде не участвует.

Вице-чемпионка России и ведущая фигуристка Евгения Плющенко Софья Муравьёва внезапно осталась за бортом ледовых шоу родной академии. Пока в грядущем сезоне её коллеги по школе будут привычно совмещать выступления на соревнованиях и в различных сказках, она сосредоточится исключительно на спорте.

Не так уж и плохо, будь это желание самой одиночницы. Возможно, без данного отвлекающего фактора её тренировки станут эффективнее, а результаты на стартах вырастут. Вот только сама Софья ограничиваться одними турнирами явно не планировала. Но и раскрыть причину происходящего не может.

Софья Муравьёва Подробнее

Пролить свет на туманную историю попыталась сама продюсер всех представлений Яна Рудковская. Впрочем, её версия, что не удалось договориться с Муравьёвой о гонораре, лишь породила очередные вопросы.

Беспокойство вызывает и тот факт, что, по признанию Сони, она больше не общается с Александрой Трусовой — главной примой ледовых шоу «Ангелов Плющенко», которая прежде её вдохновляла.

Совпадение это или ключ к разгадке? В любом случае ситуация определённо сложнее, чем преподносится в публичном пространстве.

Уникальная и многогранная не смогла противостоять обстоятельствам

Обычно «Ангелов Плющенко» критикуют за совмещение их фигуристами участия в состязаниях и шоу. Порой действительно кажется, что подопечные академии тратят на репетиции и сами представления на порядок больше времени, нежели другие действующие спортсмены. Тем не менее едва ли кто желал, чтобы лучшая воспитанница Плющенко, 17-летняя Софья Муравьёва, совсем нигде не выступала, кроме соревнований. Грациозная, артистичная девушка — находка для театральных ледовых постановок. Зрители её уже полюбили и с радостью ждут от неё очередных интересных ролей.

Неслучайно фанаты Сони спросили у неё в соцсетях, будет ли она задействована в шоу Плющенко в грядущем сезоне. Многие заметили, что она отсутствует на новых афишах и забеспокоились, всё ли в порядке. Ответ одиночницы, увы, не порадовал: «В связи с обстоятельствами, которые зависят не от меня, к сожалению, нет».

Больше никаких подробностей Соня не раскрывала, но очевидно: она как минимум была не против продолжать кататься в шоу и дальше. В прошлогодние новогодние праздники она впервые получила главную роль в «Лебедином озере» и с огромным восторгом её исполняла.

Софья Муравьёва

Софья Муравьёва

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

«За время шоу я больше поверила в себя, раскрепостилась, почувствовала роль Белого лебедя, и мне даже стало как-то посвободнее кататься. Я очень благодарна Евгению Викторовичу [Плющенко] и Яне Александровне [Рудковской] за то, что они дали мне возможность исполнить главную роль», — делилась Муравьёва с «Матч ТВ».

Евгений Плющенко, в свою очередь, никогда не скрывал, что очень гордится успехами ученицы на ледовых подмостках. Особенно его восхищала разноплановость Сони, которая позволяет ей с блеском справляться с разными образами.

«Очень много ролей у Сони, очень много. Потому что она в этом плане уникальная. Она может сыграть и белого лебедя в «Лебедином озере». Может сыграть, красоту навести, сделать ручки сюда, уйти (жестикулирует). А потом сыграть маму Мари в «Щелкунчике». Она многогранная», — говорил Плющенко в интервью китайскому ТВ.

Как же вышло, что такая уникальная фигуристка теперь не участвует в шоу родной академии? Разве это не огромная потеря для организаторов? Оставили за бортом, по сути, одну из главных звёзд своих представлений!

Факты о Софье Муравьёвой:
Уникальная и многогранная. Что нужно знать о лучшей фигуристке Плющенко
Истории
Уникальная и многогранная. Что нужно знать о лучшей фигуристке Плющенко

Предложили главные роли, но не устроил гонорар?

Яна Рудковская как ответственная за коммерческие дела и продюсирование в «Ангелах Плющенко» разумеется, постаралась всё чётко объяснить. Но в её версии — не удалось договориться о гонораре — не хватает важных деталей.

«Мы Соне предложили ключевые, главные роли в шоу, включая съёмку во всём промо наших сказок. Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара, поэтому Соня приняла решение не участвовать в шоу. И сконцентрироваться только на спорте в сезоне. Евгений её в этом поддержал.

Это её решение, и я его уважаю, мне очень жаль, что Соня не украсит наши шоу в этом сезоне», — написала Рудковская в соцсетях.

Если Соню не устраивал предложенный гонорар, то почему она ответила подписчикам, что не участвует в сказках по не зависящим от неё обстоятельствам? Похоже, какие-то звенья в этой истории намеренно пропустили.

Софья Муравьёва

Софья Муравьёва

Фото: РИА Новости

Конечно, девушка могла подразумевать, что последнее слово в переговорах о зарплате — за родителями, и ей запретили выступать за сумму, не соответствующую ожиданиям. Или нужно понимать всё буквально: размер гонорара определяет продюсер, и Соня неспособна повлиять на это решение. Попросила больше — не дали, и она отказалась кататься в принципе.

Но, честно, с трудом верится, будто спортсменка ультимативно требовала повысить ей жалованье. Разве что ей предложили меньше, чем прежде. Или меньше, чем, допустим, кому-то из коллег ниже её рангом. Появилась, например, срочная необходимость, на ком-то сэкономить и жребий выпал на преданную, трудолюбивую Соню… Мол, она благородно всё стерпит и бунт не поднимет.

Трусова больше не вдохновляет Муравьёву?

Масла в огонь добавляет и то, что Соня отписалась в соцсетях от Александры Трусовой и призналась, также отвечая на вопросы подписчиков, что они больше не общаются. Это значимый фактор, так как Русской ракете последние годы достаются лучшие роли в ледовых шоу Плющенко, а в следующем сезоне она сыграет Малефисенту в «Спящей красавице» и Золушку в одноимённом спектакле. Многие наверняка надеялись увидеть тандем Сони и Саши хотя бы в «Спящей красавице». Белокурая Муравьёва идеально подходила для перевоплощения в прекрасную Аврору. Но роль принцессы была отдана другой блондинке — новоиспечённому «ангелу» Елене Костылевой. К моменту премьеры ей исполнится 13 лет. Далеко не каждой юной спортсменке выпадает подобная ответственность. И вопрос с гонораром для неё, вероятно, остро пока не стоит.

Но неужели размер гонораров стал тем пресловутым чёрным котом, который пробежал между Сашей и Соней, вынудив последнюю в конце концов и вовсе отказаться от выступлений в шоу? Может, по сравнению с зарплатой серебряного призёра Олимпиады в Пекине, собственное жалованье показалось ей слишком скромным?

Достижения и заслуги Саши, безусловно, круче, но не вина Сони, что с марта 2022-го наши фигуристы соревнуются только на внутренних стартах и не имеют шанса завоевать международные титулы. Обидно из-за этого вечно проигрывать в ценнике за выход в сказках, а работать, возможно, даже больше.

Софья Муравьёва

Софья Муравьёва

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Однако не исключено, что недоговорённости по поводу гонорара — последняя причина, из-за которой мы не увидим Соню в ледовых шоу Плющенко в новом сезоне. Вряд ли она стала бы заморачиваться с отпиской от Трусовой в соцсетях без серьёзного на то основания. Налицо конфликт, который перечеркнул былую дружбу между спортсменками. Ещё прошлым летом Соня брала с Саши пример, называя её героем, но с тех пор их отношения сильно охладели.

«Меня вдохновляет Саша Трусова. Она просто герой и сверхчеловек. Вы не представляете, какая она упорная, как умеет всех заразить своей уверенностью. Я не сомневаюсь, что у неё получится всё, что она захочет», — делилась Муравьёва в журнале «Московский фигурист».

Хотелось бы, чтобы и у Сони получилось всё, о чём она желает. Включая раскрытие себя в ледовых шоу и признание личных заслуг в «Ангелах Плющенко». Она их главная, долгоиграющая звезда. Лицо, которое прославляет школу и поднимает её статус.

Боролись ли за неё до последнего, прежде чем окончательно вычеркнуть из списка героев всех сказок? Или с лёгким сердцем последовали девизу: незаменимых не существует?

Трусова круто отдохнула с подругой — Софьей Самоделкиной!
«Красивая русалка». Невероятные приключения Трусовой и Самоделкиной в Таиланде
«Красивая русалка». Невероятные приключения Трусовой и Самоделкиной в Таиланде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android