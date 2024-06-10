Нет на афишах и не общается с Трусовой. Почему Муравьёва стала нон грата в шоу у Плющенко?

Вице-чемпионка России и ведущая фигуристка Евгения Плющенко Софья Муравьёва внезапно осталась за бортом ледовых шоу родной академии. Пока в грядущем сезоне её коллеги по школе будут привычно совмещать выступления на соревнованиях и в различных сказках, она сосредоточится исключительно на спорте.

Не так уж и плохо, будь это желание самой одиночницы. Возможно, без данного отвлекающего фактора её тренировки станут эффективнее, а результаты на стартах вырастут. Вот только сама Софья ограничиваться одними турнирами явно не планировала. Но и раскрыть причину происходящего не может.

Пролить свет на туманную историю попыталась сама продюсер всех представлений Яна Рудковская. Впрочем, её версия, что не удалось договориться с Муравьёвой о гонораре, лишь породила очередные вопросы.

Беспокойство вызывает и тот факт, что, по признанию Сони, она больше не общается с Александрой Трусовой — главной примой ледовых шоу «Ангелов Плющенко», которая прежде её вдохновляла.

Совпадение это или ключ к разгадке? В любом случае ситуация определённо сложнее, чем преподносится в публичном пространстве.

Уникальная и многогранная не смогла противостоять обстоятельствам

Обычно «Ангелов Плющенко» критикуют за совмещение их фигуристами участия в состязаниях и шоу. Порой действительно кажется, что подопечные академии тратят на репетиции и сами представления на порядок больше времени, нежели другие действующие спортсмены. Тем не менее едва ли кто желал, чтобы лучшая воспитанница Плющенко, 17-летняя Софья Муравьёва, совсем нигде не выступала, кроме соревнований. Грациозная, артистичная девушка — находка для театральных ледовых постановок. Зрители её уже полюбили и с радостью ждут от неё очередных интересных ролей.

Неслучайно фанаты Сони спросили у неё в соцсетях, будет ли она задействована в шоу Плющенко в грядущем сезоне. Многие заметили, что она отсутствует на новых афишах и забеспокоились, всё ли в порядке. Ответ одиночницы, увы, не порадовал: «В связи с обстоятельствами, которые зависят не от меня, к сожалению, нет».

Больше никаких подробностей Соня не раскрывала, но очевидно: она как минимум была не против продолжать кататься в шоу и дальше. В прошлогодние новогодние праздники она впервые получила главную роль в «Лебедином озере» и с огромным восторгом её исполняла.

Софья Муравьёва Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

«За время шоу я больше поверила в себя, раскрепостилась, почувствовала роль Белого лебедя, и мне даже стало как-то посвободнее кататься. Я очень благодарна Евгению Викторовичу [Плющенко] и Яне Александровне [Рудковской] за то, что они дали мне возможность исполнить главную роль», — делилась Муравьёва с «Матч ТВ».

Евгений Плющенко, в свою очередь, никогда не скрывал, что очень гордится успехами ученицы на ледовых подмостках. Особенно его восхищала разноплановость Сони, которая позволяет ей с блеском справляться с разными образами.

«Очень много ролей у Сони, очень много. Потому что она в этом плане уникальная. Она может сыграть и белого лебедя в «Лебедином озере». Может сыграть, красоту навести, сделать ручки сюда, уйти (жестикулирует). А потом сыграть маму Мари в «Щелкунчике». Она многогранная», — говорил Плющенко в интервью китайскому ТВ.

Как же вышло, что такая уникальная фигуристка теперь не участвует в шоу родной академии? Разве это не огромная потеря для организаторов? Оставили за бортом, по сути, одну из главных звёзд своих представлений!

Предложили главные роли, но не устроил гонорар?

Яна Рудковская как ответственная за коммерческие дела и продюсирование в «Ангелах Плющенко» разумеется, постаралась всё чётко объяснить. Но в её версии — не удалось договориться о гонораре — не хватает важных деталей.

«Мы Соне предложили ключевые, главные роли в шоу, включая съёмку во всём промо наших сказок. Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара, поэтому Соня приняла решение не участвовать в шоу. И сконцентрироваться только на спорте в сезоне. Евгений её в этом поддержал.

Это её решение, и я его уважаю, мне очень жаль, что Соня не украсит наши шоу в этом сезоне», — написала Рудковская в соцсетях.

Если Соню не устраивал предложенный гонорар, то почему она ответила подписчикам, что не участвует в сказках по не зависящим от неё обстоятельствам? Похоже, какие-то звенья в этой истории намеренно пропустили.

Софья Муравьёва Фото: РИА Новости

Конечно, девушка могла подразумевать, что последнее слово в переговорах о зарплате — за родителями, и ей запретили выступать за сумму, не соответствующую ожиданиям. Или нужно понимать всё буквально: размер гонорара определяет продюсер, и Соня неспособна повлиять на это решение. Попросила больше — не дали, и она отказалась кататься в принципе.

Но, честно, с трудом верится, будто спортсменка ультимативно требовала повысить ей жалованье. Разве что ей предложили меньше, чем прежде. Или меньше, чем, допустим, кому-то из коллег ниже её рангом. Появилась, например, срочная необходимость, на ком-то сэкономить и жребий выпал на преданную, трудолюбивую Соню… Мол, она благородно всё стерпит и бунт не поднимет.

Трусова больше не вдохновляет Муравьёву?

Масла в огонь добавляет и то, что Соня отписалась в соцсетях от Александры Трусовой и призналась, также отвечая на вопросы подписчиков, что они больше не общаются. Это значимый фактор, так как Русской ракете последние годы достаются лучшие роли в ледовых шоу Плющенко, а в следующем сезоне она сыграет Малефисенту в «Спящей красавице» и Золушку в одноимённом спектакле. Многие наверняка надеялись увидеть тандем Сони и Саши хотя бы в «Спящей красавице». Белокурая Муравьёва идеально подходила для перевоплощения в прекрасную Аврору. Но роль принцессы была отдана другой блондинке — новоиспечённому «ангелу» Елене Костылевой. К моменту премьеры ей исполнится 13 лет. Далеко не каждой юной спортсменке выпадает подобная ответственность. И вопрос с гонораром для неё, вероятно, остро пока не стоит.

Но неужели размер гонораров стал тем пресловутым чёрным котом, который пробежал между Сашей и Соней, вынудив последнюю в конце концов и вовсе отказаться от выступлений в шоу? Может, по сравнению с зарплатой серебряного призёра Олимпиады в Пекине, собственное жалованье показалось ей слишком скромным?

Достижения и заслуги Саши, безусловно, круче, но не вина Сони, что с марта 2022-го наши фигуристы соревнуются только на внутренних стартах и не имеют шанса завоевать международные титулы. Обидно из-за этого вечно проигрывать в ценнике за выход в сказках, а работать, возможно, даже больше.

Софья Муравьёва Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Однако не исключено, что недоговорённости по поводу гонорара — последняя причина, из-за которой мы не увидим Соню в ледовых шоу Плющенко в новом сезоне. Вряд ли она стала бы заморачиваться с отпиской от Трусовой в соцсетях без серьёзного на то основания. Налицо конфликт, который перечеркнул былую дружбу между спортсменками. Ещё прошлым летом Соня брала с Саши пример, называя её героем, но с тех пор их отношения сильно охладели.

«Меня вдохновляет Саша Трусова. Она просто герой и сверхчеловек. Вы не представляете, какая она упорная, как умеет всех заразить своей уверенностью. Я не сомневаюсь, что у неё получится всё, что она захочет», — делилась Муравьёва в журнале «Московский фигурист».

Хотелось бы, чтобы и у Сони получилось всё, о чём она желает. Включая раскрытие себя в ледовых шоу и признание личных заслуг в «Ангелах Плющенко». Она их главная, долгоиграющая звезда. Лицо, которое прославляет школу и поднимает её статус.

Боролись ли за неё до последнего, прежде чем окончательно вычеркнуть из списка героев всех сказок? Или с лёгким сердцем последовали девизу: незаменимых не существует?