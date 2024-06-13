России вернут золото или оставят бронзу? Чего ждать от вердикта CAS по команднику Пекина

857 дней минуло с окончания командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. И за медали этого турнира до сих пор ведётся борьба – теперь уже в суде. В среду, 12 июня, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал три российских апелляции по поводу перераспределения медалей командника: с решением ISU согласились сборные США и Японии, а вот сборные России и Канады – нет.

Согласно решению ISU, после обнуления результатов Камилы Валиевой по решению CAS от 29 января России досталась бы бронза, но в нашей стране продолжили бороться за золото.

Как проходила эта борьба и какого решения можно ждать от CAS? Разбираемся вместе с «Чемпионатом».

Как рассматривали апелляции от российской стороны?

Три апелляции российской стороны на решение о перераспределении медалей командного турнира рассматривались в один день. Одну апелляцию подал Олимпийский комитет России, ещё одну – Федерация фигурного катания на коньках России, третью – сами участники командного турнира в составе сборной ОКР – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк и Камила Валиева.

Известно, что в суде от лица сборной команды выступал Никита Кацалапов. Его супруга и партнёрша Виктория Синицина сообщила об этом на брифинге перед стартом шоу «Руслан и Людмила» в Сочи. На самом брифинге Никиты не было, но на лёд в этот день он вышел.

К вечеру Александр Галлямов опубликовал в своём телеграм-канале скриншот видеосозвона с другими участниками пекинского командника. «Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лёд не врёт», – подписал фотографию фигурист.

Конкретного времени оглашения решения по апелляциям озвучено не было. Обычно для его подготовки CAS требуется от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев.

К какому решению может прийти CAS и при чём здесь Канада?

Путей у CAS два: при удовлетворении апелляций сборная ОКР возвращает командное золото, при отклонении остаётся с бронзой по решению совета ISU. Есть основание полагать, что решение будет принято не в пользу российской команды – журналистка Кристин Бреннан уже давно сообщила, что награждение медалями командника планируется провести на ОИ в Париже 7 августа, но речь идёт только о золоте и серебре.

Связано ли это с тем, что российскую делегацию устраивает только первое место и что за бронзовыми медалями спортсмены не поедут или же с тем, что на бронзу имеет шансы другая сборная?

Сборная России на командном турнире ОИ-2022 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После возможного отклонения российской апелляции команда ОКР может потерять и бронзу: впереди рассмотрение канадской апелляции, та сторона требует пересмотреть результаты турнира по-иному и добавить баллы другим сборным после аннулирования результатов Камилы Валиевой. В таком случае Канада опередит нашу команду на один балл и заберётся на третье место. Регламент олимпийского командника имеет столько дыр, что маятник может качнуться в любую сторону.

Какова позиция ISU? С момента решения о перераспределении она не изменилась, в Союзе всё так же настаивают на том, что решение было верным и что расстановка на пьедестале должна быть такой: США – Япония – команда ОКР. «ISU не согласен с предложением Канады, потому что это не соответствует существующим правилам и приведёт к тому, что наказана окажется сборная ОКР, а решение СAS это не предполагало», – отметил советник ISU по юридическим вопросам Майкл Гистлингер.

При этом остаётся незатронутой ещё одна апелляция, но уже в другой суд – сторона Камилы Валиевой подала её в Федеральный верховный суд Швейцарии, и связана она с процессуальными нарушениями. Информация о регистрации этой апелляции появилась в СМИ 29 февраля, дальнейшая её судьба пока неизвестна. Апелляцию могут как отклонить, так и удовлетворить – и в таком случае допинг-дело нашей фигуристки отправится на повторное рассмотрение.