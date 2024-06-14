Щербакова больше не сотрудничает с Тутберидзе. Почему это не сенсация?

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова больше не тренируется в группе Этери Тутберидзе. Много ли правды в этом заявлении и с чего вообще пошли многочисленные новости о фигуристке? Пытаемся разобраться в ситуации.

Сегодня, 14 июня, болельщики заметили, что Тутберидзе отписалась от Щербаковой в социальных сетях. Отписку Анны от аккаунта Этери Георгиевны заметили ещё зимой, однако тогда никаких новостей об уходе Щербаковой не возникло – она до последнего была на афишах весеннего тура, пока не стало известно о её травме.

Чуть позже появились новости о том, что фигуристка не работает со своим тренерским штабом. По информации ТАСС, сотрудничество было прекращено, но двери центра Тутберидзе для Ани всегда открыты, в любое время она может вернуться – к примеру, чтобы готовиться к шоу «Чемпионы на льду».

Как сообщило затем агентство «РИА Новости», уже полгода Щербакова не тренируется со штабом Тутберидзе – во всём виновато затяжное восстановление после травмы ноги. В феврале фигуристку заметили с лангеткой на ноге, а в марте Анне сделали операцию, из-за чего пришлось пропустить тур команды Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Анна Щербакова и Александра Трусова с Этери Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Восстановление и правда получилось очень непростым. Всю весну Аня не появлялась на мероприятиях и шоу, иногда выходя на связь с болельщиками в соцсетях. На финале Гран-при среди любителей в Москве Анна появилась в качестве корреспондента Первого канала, но на лёд она не выходила: на ноге у спортсменки заметили ортез. «Все, кто тут выступают, могут сделать намного больше, чем я», – отметила чемпионка в ролике Первого.

Поэтому новости о том, что Щербакова не тренируется в штабе Тутберидзе – не сенсация. На соревнованиях Анна не выступала с марта 2022 года, после олимпийского сезона фигуристка принимала участие в ледовых шоу.

Сейчас Щербакова сконцентрирована на восстановлении: насколько быстро этот процесс завершится, неизвестно, в другой штаб фигуристка не переходила. Позволит ли нынешняя травма вернуться в большой спорт, а не просто в шоу – это отдельный вопрос. Различных предложений о работе у Анны сейчас много, взять хотя бы летний кэмп для фигуристов вместе с Флораном Амодио или все её медиапроекты.

А для подготовки к шоу она всегда может вернуться в родную группу.