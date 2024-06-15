Сократили количество прыжков, добавили сальто и ждут прорыв? Итоги Конгресса ISU

Новые правила в фигурном катании не понравятся не только России, но и США. Иностранные чиновники убивают наш вид спорта?

Конгресс ISU завершился 14 июня в Лас-Вегасе, а значит, пора подводить итоги. Специалисты отмечают, что перспективы в фигурном катании не самые весёлые, а всё потому, что главные опасения российских спортсменов и тренеров подтвердились — иностранные чиновники пошли по пути упрощения, а не усложнения, что, как правило, приводит к регрессу.

Однако самое интересное, что грядущие изменения будут не по душе не только России, но и другой сильной сборной — нашему оппоненту — США. Что же такого приготовили для фигуристов на Конгрессе-2024?

ISU сократил количество прыжков — Россия и США против

Самой ощутимой переменой для атлетов станет сокращение количества прыжков до шести в произвольной программе. Это правило вступит в силу с сезона-2026/2027.

Однако у этого решения есть ряд противников. Россия, хоть и не голосовала (но представители ФФККР присутствовали на Конгрессе ISU), давно выступала с критикой сокращения прыжковой части. Специалисты заявляли, что это снизит уровень подготовки нового поколения фигуристов и «убьёт» спортивную составляющую нашего вида спорта. Как ни странно, эту точку зрения разделяют и сборные-оппоненты: США, Великобритания, Азербайджан, Украина и Израиль. Эти страны выступили против данной инициативы, но не были услышаны.

Российские тренеры уже отреагировали на не слишком приятные новости. Илья Авербух уверен, что это очередная попытка ISU найти баланс между артистизмом и технической сложностью. А вот Татьяна Тарасова выразилась менее дипломатично:

«Судьи что, до семи не могут считать?! Полагаю, что это решение неправильное, хотя это и приведёт к тому, что все будут разучивать четверные прыжки, чтобы получить бóльшую сумму баллов», — сказала она Sport24.

Запрет на сальто сняли и ввели новые возрастные ограничения

Недавно «Чемпионат» писал, что, скорее всего, выходки французского фигуриста Адама Сяо Хим Фа заставят ISU пересмотреть собственное решение о запрете сальто в соревновательных выступлениях, и так и случилось! Теперь элемент можно спокойно исполнять в программах, поэтому все наши спортсмены, кто готовился в этому событию, имеют огромное преимущество над соперниками.

Интересная ситуация возникла вокруг одного из основных турниров — чемпионата мира. Решение о квалификационном раунде было отменено. Иностранные чиновники желали расширить количество участников — до 54 в одиночных видах, до 32 в спортивных парах и до 40 в танцах на льду, которые боролись бы за попадание в финал. Однако данное нововведение, которое должно было вступить в силу в этом сезоне, не понравилось большинству участников Конгресса.

Прошение Канады об упрощении системы переходов спортсменов из одной сборной в другую было снято.

Также не приняли инициативу штрафов на 50% от базовой стоимости за падения на элементах. Предложение поступило от Нидерландов, но делегаты отказались за него голосовать, сочтя это слишком жёстким наказанием.

Очередные изменения коснулись возрастных ограничений, на этот раз — на юниорском уровне. В спортивных парах повысили максимальный порог на два года (21 вместо 19 — для партнёрш и 23 вместо 21 — для партнёров). В танцах на льду уравняли границу до 21 года для партнёра и партнёрши. При этом разница в возрасте между фигуристами в спортивных парах и танцевальных дуэтах должна составлять не более семи лет.

Чемпионы мира среди юниоров Анастасия Метёлкина и Лука Берулава Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Убытки ISU возместят за счёт рекламы и компьютерной игры?

Обсудили специалисты и финансы: убытки ISU за 2023 год составили 8,6 млн швейцарских франков. И хотя сумма меньше, чем в 2022-м, всё равно дыра в бюджете очевидна. Поэтому чиновники Международного союза конькобежцев придумали несколько вариантов привлечения новой аудитории и, соответственно, спонсоров в фигурное катание.

В первую очередь увеличение количества рекламы должно помочь исправить ситуацию. Реализовать это хотят с помощью интерактивных бортиков ледовых арен, а также отдельного экрана в зоне «кисс-энд-край». За основу взяты цифровые технологии и маркетинговые стратегии, используемые на крупных турнирах в футболе и хоккее.

Кроме того, ISU разрешит фигуристам рекламировать модные бренды на костюмах. Можно будет разместить лишь один логотип с условием, что он не будет кричащим и отвлекающим внимание от самого атлета.

Ещё один любопытный ход предпримут, создав компьютерную игру о фигурном катании. Пока неизвестны ни формат, ни система обслуживания, ни даже сроки, но чиновники уверены, что киберспортивная составляющая должна появиться в нашем виде спорта для привлечения молодой аудитории.