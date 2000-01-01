Медведева и Загитова на премии Муз-ТВ. Фото
В Москве прошла традиционная премия Муз-ТВ. На особое музыкальное событие пришли и звёзды нашего фигурного катания. В каких образах были фигуристы?
Роман Костомаров и Оксана Домнина
Супруги выбрали стильные чёрные наряды. Роман надел футболку с кожаной накидкой и грубыми джинсами и ботинками, а Оксана — блестящее коктейльное платье с тяжёлыми сапогами. Фигуристы вручали награду за «Лучшее лирическое видео».
Евгения Медведева
Серебряный призёр Олимпиады надела красивое и необычное чёрное платье со смелым корсетом, сетчатыми вставками и разрезом на юбке.
Алина Загитова
На красную ковровую дорожку олимпийская чемпионка вышла в дерзком чёрном платье с разрезом на бедре. В этом же наряде фигуристка вручала награду за «Лучшее видео».
Алина Загитова
Удивила своих фанатов Алина вторым образом. Загитова сыграла двойника Люси Чеботиной. Фигуристка надела парик и нарядилась в откровенное чёрное платье с цветастым корсетом.
Медведева, Загитова и Костомаров посетили премию Муз-ТВ. В каких образах были фигуристы?
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