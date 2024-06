Как сейчас выглядят легендарные чемпионки в танцах на льду? Фото

Спортсменки, выступающие в танцах на льду, по праву считаются самыми утончёнными и харизматичными представительницами фигурного катания. В отличие от других видов, здесь девушки берут пластичностью, грацией и артистизмом на льду. Сколько же сердец разбили эти красотки, и не сосчитать!

«Чемпионат» рассказывает, как сложилась судьба легендарных чемпионок в танцах на льду, и показывает, как они изменились спустя годы. Их привлекательность никуда не делась даже со временем!

Наталья Линичук

Тогда Сейчас

Наталья Линичук из великой спортсменки, выигравшей Олимпийские игры, два чемпионата мира и Европы, переквалифицировалась в великого тренера. Вместе со своим партнёром и по совместительству мужем Геннадием Карпоносовым она взрастила такие дуэты, как Оксана Грищук/Евгений Платов, Анжелика Крылова/Олег Овсянников, Ирина Лобачёва/Илья Авербух, Татьяна Навка/Роман Костомаров и многие другие. Помимо этого, бывшие фигуристы воспитали дочь Анастасию. После развала СССР они жили и работали в США. Только в 2023 году Наталья вернулась на родину, сейчас у неё своя танцевальная группа в академии Евгения Плющенко.

После 32 лет брака в 2014 году Линичук приняла решение развестись с Карпоносовым. Расстаться мирно не получилось: несколько лет бывшие супруги судились из-за раздела имущества размером в 49 миллионов рублей. Больше Наталья замуж не выходила, сейчас ей 68 лет.

Джейн Торвилл

Тогда Сейчас

Джейн Торвилл и Кристофер Дин — единственные олимпийские чемпионы в танцах на льду в истории Великобритании. Благодаря новаторским постановкам и неповторимому стилю, а также интересным находкам для обхода правил Джейн и Кристофер стали настоящими легендами фигурного катания — их «Болеро» вспоминают до сих пор. После завершения карьеры Торвилл и Дин долгие годы были востребованы в шоу, они также организовывали собственные туры. В 2025 году фигуристы собираются отправиться в свои последние гастроли, которые они назвали Our Last Dance, затем же они планируют навсегда покинуть лёд. Джейн и Кристофер также реализовывали себя как тренеры и хореографы, а ещё они работают судьями в телевизионном проекте Dancing On Ice.

Джейн замужем за американским звукорежиссёром Филом Кристенсеном, они вырастили двух приёмных детей Кирана и Джессику — Джейн не смогла родить самостоятельно. Сейчас великой фигуристке 66 лет.

Наталья Бестемьянова

Тогда Сейчас

Наталья Бестемьянова добилась грандиозных успехов в дуэте с Андреем Букиным: стала олимпийской чемпионкой, четыре раза выиграла чемпионат мира и пять — чемпионат Европы. Личная жизнь у спортсменки тоже сложилась прекрасно: Наталья замужем за чемпионом Европы в одиночном катании Игорем Бобриным, их брак длится уже больше 40 лет. В 1986 году супруги основали Театр ледовых миниатюр, которым руководят до сих пор. Помимо этого, Бестемьянова реализовывает себя как хореограф, она ставила программы таким фигуристам, как Сара Хьюз, Татьяна Навка/Роман Костомаров, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин, Пётр Гуменник и многим другим. Наталья много работала на телевидении: фигуристка снималась в проектах «Танцы на льду», Dancing On Ice и «Ледниковый период». Сейчас Бестемьяновой 64 года.

Оксана Грищук

Тогда Сейчас

Оксана Грищук – первая в истории двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду (в дуэте с Евгением Платовым). Также на счету спортсменки четыре победы на чемпионатах мира и три – на чемпионатах Европы. Оксана славилась великолепным катанием, но вместе с тем и взрывным характером. У фигуристки была бурная молодость: она меняла имя на Пашу, пробовалась в кино, чуть не вышла замуж за Александра Жулина, а потом и за принца Монако Альбера, но в итоге сошлась с фитнес-тренером. От последнего Грищук родила дочь Скайлер Грейс, которую вырастила в одиночку – создать крепкую семью спортсменке не удалось.

Оксана положила жизнь на воспитание дочери, на какой-то момент даже бросила лёд – шоу и тренерство, потому что у Скайлер пошли успехи в большом теннисе. Грищук до сих пор живёт в США, ей 52 года. Спортсменка много путешествует и тренирует любителей.

Марина Анисина

Тогда Сейчас

Хоть Марина Анисина и родом из России, главных спортивных успехов она добилась, выступая за Францию. В дуэте с Гвендалем Пейзера Анисина становилась олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и дважды – чемпионкой Европы. Марина и Гвендаль славились необычным стилем катания и исполнением неординарных поддержек. После завершения карьеры Анисина была востребована в ледовых и телевизионных шоу. В проекте «Танцы на льду. Бархатный сезон» Марина познакомилась со своим будущим мужем – артистом Никитой Джигурдой, с которым впоследствии построила семью и родила двоих детей – Мика-Анжеля и Эву-Владу. Брак Анисиной и Джигурды всегда был окружён множеством скандалов. В 2016 году супруги развелись, и Марина уехала с детьми во Францию, где работала тренером и хореографом. Но в 2021 году Анисина вновь вышла замуж за Джигурду. Сейчас Марине 48 лет, она сосредоточена на семье и много путешествует.

Татьяна Навка

Тогда Сейчас

Татьяна Навка – одна из ярчайших фигуристок в истории танцев на льду. В дуэте с Романом Костомаровым она выигрывала Олимпийские игры, дважды – чемпионат мира и трижды – чемпионат Европы. Татьяна была замужем за своим тренером Александром Жулиным, вместе они вырастили дочь Александру. Во время спортивной карьеры Навки пара жила в США, но по её окончании вернулась в Россию для участия в шоу «Звёзды на льду». Татьяна и по сей день постоянная участница телевизионных проектов о фигурном катании, также она периодически работает ведущей.

В 2010 году Навка объявила о разводе с Жулиным, а в 2015 году вышла замуж за пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Во втором браке Татьяна родила дочь Надежду. После завершения карьеры Навка активно участвовала в ледовых шоу, чем продолжает заниматься и сейчас. Фигуристка создала свою империю ледовых шоу и ежегодно показывает сказки с участием звёзд фигурного катания по всей России. Сейчас Татьяне 49 лет.

Мерил Дэвис

Тогда Сейчас

В дуэте с Чарли Уайтом Мерил Дэвис — самая титулованная фигуристка в истории американских танцев на льду. На её счету олимпийское золото, два титула чемпионки мира, три — чемпионки четырёх континентов, а также пять побед в финалах Гран-при. После окончания карьеры Мерил участвовала в ледовых и телевизионных шоу, а также пробовала себя в журналистике. Дэвис окончила Университет Мичигана по направлению культурная антропология. Сейчас экс-фигуристка занимается литературной деятельностью. В личной жизни у Мерил тоже всё хорошо: она замужем за бывшим фигуристом Фёдором Андреевым. Сейчас Дэвис 37 лет.

Тесса Вирту

Тогда Сейчас

Тесса Вирту – первая и единственная трёхкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду (в дуэте со Скоттом Мойром). Помимо этого, на счету канадской фигуристки – по три победы на чемпионате мира и чемпионате четырёх континентов. Благодаря неповторимому стилю катания и уникальному взаимодействию друг с другом Вирту и Мойр считаются одним из величайших дуэтов в танцах на льду.

Успехи в спорте принесли Тессе огромную популярность в Канаде – она была лицом многих известных брендов и даже создавала для них собственные коллекции. После завершения карьеры Тесса со Скоттом много участвовали в шоу, в том числе спродюссированных и ими самими. Но сейчас ледовая карьера Вирту на паузе. Спортсменка занимается предпринимательством, а также работает мотивационным спикером. Тесса замужем за канадским хоккеистом Морганом Райлли, они ждут первенца. Сейчас Вирту 35 лет.