Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Как сейчас выглядят легендарные олимпийские чемпионки в танцах на льду, фото: Бестемьянова, Анисина, Навка и другие

Как сейчас выглядят легендарные чемпионки в танцах на льду? Фото
Яна Левхина
Как сейчас выглядят легендарные чемпионки
Аудио-версия:
Комментарии
Татьяна Навка практически не изменилась за эти годы! А что произошло с Джейн Торвилл, Оксаной Грищук, Мариной Анисиной и другими легендами?

Спортсменки, выступающие в танцах на льду, по праву считаются самыми утончёнными и харизматичными представительницами фигурного катания. В отличие от других видов, здесь девушки берут пластичностью, грацией и артистизмом на льду. Сколько же сердец разбили эти красотки, и не сосчитать!

«Чемпионат» рассказывает, как сложилась судьба легендарных чемпионок в танцах на льду, и показывает, как они изменились спустя годы. Их привлекательность никуда не делась даже со временем!

Материалы по теме
Как изменились легендарные олимпийские чемпионки в парном катании? Фото
Как изменились легендарные олимпийские чемпионки в парном катании? Фото

Наталья Линичук

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Наталья Линичук из великой спортсменки, выигравшей Олимпийские игры, два чемпионата мира и Европы, переквалифицировалась в великого тренера. Вместе со своим партнёром и по совместительству мужем Геннадием Карпоносовым она взрастила такие дуэты, как Оксана Грищук/Евгений Платов, Анжелика Крылова/Олег Овсянников, Ирина Лобачёва/Илья Авербух, Татьяна Навка/Роман Костомаров и многие другие. Помимо этого, бывшие фигуристы воспитали дочь Анастасию. После развала СССР они жили и работали в США. Только в 2023 году Наталья вернулась на родину, сейчас у неё своя танцевальная группа в академии Евгения Плющенко.

После 32 лет брака в 2014 году Линичук приняла решение развестись с Карпоносовым. Расстаться мирно не получилось: несколько лет бывшие супруги судились из-за раздела имущества размером в 49 миллионов рублей. Больше Наталья замуж не выходила, сейчас ей 68 лет.

Материалы по теме
Победа вопреки политике. Почему в СССР не верили в триумф фигуристов Линичук и Карпоносова
Победа вопреки политике. Почему в СССР не верили в триумф фигуристов Линичук и Карпоносова

Джейн Торвилл

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Джейн Торвилл и Кристофер Дин — единственные олимпийские чемпионы в танцах на льду в истории Великобритании. Благодаря новаторским постановкам и неповторимому стилю, а также интересным находкам для обхода правил Джейн и Кристофер стали настоящими легендами фигурного катания — их «Болеро» вспоминают до сих пор. После завершения карьеры Торвилл и Дин долгие годы были востребованы в шоу, они также организовывали собственные туры. В 2025 году фигуристы собираются отправиться в свои последние гастроли, которые они назвали Our Last Dance, затем же они планируют навсегда покинуть лёд. Джейн и Кристофер также реализовывали себя как тренеры и хореографы, а ещё они работают судьями в телевизионном проекте Dancing On Ice.

Джейн замужем за американским звукорежиссёром Филом Кристенсеном, они вырастили двух приёмных детей Кирана и Джессику — Джейн не смогла родить самостоятельно. Сейчас великой фигуристке 66 лет.

Наталья Бестемьянова

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Наталья Бестемьянова добилась грандиозных успехов в дуэте с Андреем Букиным: стала олимпийской чемпионкой, четыре раза выиграла чемпионат мира и пять — чемпионат Европы. Личная жизнь у спортсменки тоже сложилась прекрасно: Наталья замужем за чемпионом Европы в одиночном катании Игорем Бобриным, их брак длится уже больше 40 лет. В 1986 году супруги основали Театр ледовых миниатюр, которым руководят до сих пор. Помимо этого, Бестемьянова реализовывает себя как хореограф, она ставила программы таким фигуристам, как Сара Хьюз, Татьяна Навка/Роман Костомаров, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин, Пётр Гуменник и многим другим. Наталья много работала на телевидении: фигуристка снималась в проектах «Танцы на льду», Dancing On Ice и «Ледниковый период». Сейчас Бестемьяновой 64 года.

Материалы по теме
«Ужасно хотела быть первой!» Монолог фигуристки Бестемьяновой о долгом пути к золоту Игр
Эксклюзив
«Ужасно хотела быть первой!» Монолог фигуристки Бестемьяновой о долгом пути к золоту Игр

Оксана Грищук

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Оксана Грищук – первая в истории двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду (в дуэте с Евгением Платовым). Также на счету спортсменки четыре победы на чемпионатах мира и три – на чемпионатах Европы. Оксана славилась великолепным катанием, но вместе с тем и взрывным характером. У фигуристки была бурная молодость: она меняла имя на Пашу, пробовалась в кино, чуть не вышла замуж за Александра Жулина, а потом и за принца Монако Альбера, но в итоге сошлась с фитнес-тренером. От последнего Грищук родила дочь Скайлер Грейс, которую вырастила в одиночку – создать крепкую семью спортсменке не удалось.

Оксана положила жизнь на воспитание дочери, на какой-то момент даже бросила лёд – шоу и тренерство, потому что у Скайлер пошли успехи в большом теннисе. Грищук до сих пор живёт в США, ей 52 года. Спортсменка много путешествует и тренирует любителей.

Материалы по теме
«Влюбилась с первого взгляда». Как фигуристка Грищук променяла принца на фитнес-тренера
«Влюбилась с первого взгляда». Как фигуристка Грищук променяла принца на фитнес-тренера

Марина Анисина

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Хоть Марина Анисина и родом из России, главных спортивных успехов она добилась, выступая за Францию. В дуэте с Гвендалем Пейзера Анисина становилась олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и дважды – чемпионкой Европы. Марина и Гвендаль славились необычным стилем катания и исполнением неординарных поддержек. После завершения карьеры Анисина была востребована в ледовых и телевизионных шоу. В проекте «Танцы на льду. Бархатный сезон» Марина познакомилась со своим будущим мужем – артистом Никитой Джигурдой, с которым впоследствии построила семью и родила двоих детей – Мика-Анжеля и Эву-Владу. Брак Анисиной и Джигурды всегда был окружён множеством скандалов. В 2016 году супруги развелись, и Марина уехала с детьми во Францию, где работала тренером и хореографом. Но в 2021 году Анисина вновь вышла замуж за Джигурду. Сейчас Марине 48 лет, она сосредоточена на семье и много путешествует.

Материалы по теме
«Для Джигурды я – Богородица». Сумасшедшая история любви олимпийской чемпионки Анисиной
«Для Джигурды я – Богородица». Сумасшедшая история любви олимпийской чемпионки Анисиной

Татьяна Навка

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Татьяна Навка – одна из ярчайших фигуристок в истории танцев на льду. В дуэте с Романом Костомаровым она выигрывала Олимпийские игры, дважды – чемпионат мира и трижды – чемпионат Европы. Татьяна была замужем за своим тренером Александром Жулиным, вместе они вырастили дочь Александру. Во время спортивной карьеры Навки пара жила в США, но по её окончании вернулась в Россию для участия в шоу «Звёзды на льду». Татьяна и по сей день постоянная участница телевизионных проектов о фигурном катании, также она периодически работает ведущей.

В 2010 году Навка объявила о разводе с Жулиным, а в 2015 году вышла замуж за пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Во втором браке Татьяна родила дочь Надежду. После завершения карьеры Навка активно участвовала в ледовых шоу, чем продолжает заниматься и сейчас. Фигуристка создала свою империю ледовых шоу и ежегодно показывает сказки с участием звёзд фигурного катания по всей России. Сейчас Татьяне 49 лет.

Мерил Дэвис

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

В дуэте с Чарли Уайтом Мерил Дэвис — самая титулованная фигуристка в истории американских танцев на льду. На её счету олимпийское золото, два титула чемпионки мира, три — чемпионки четырёх континентов, а также пять побед в финалах Гран-при. После окончания карьеры Мерил участвовала в ледовых и телевизионных шоу, а также пробовала себя в журналистике. Дэвис окончила Университет Мичигана по направлению культурная антропология. Сейчас экс-фигуристка занимается литературной деятельностью. В личной жизни у Мерил тоже всё хорошо: она замужем за бывшим фигуристом Фёдором Андреевым. Сейчас Дэвис 37 лет.

Тесса Вирту

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Тесса Вирту – первая и единственная трёхкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду (в дуэте со Скоттом Мойром). Помимо этого, на счету канадской фигуристки – по три победы на чемпионате мира и чемпионате четырёх континентов. Благодаря неповторимому стилю катания и уникальному взаимодействию друг с другом Вирту и Мойр считаются одним из величайших дуэтов в танцах на льду.

Успехи в спорте принесли Тессе огромную популярность в Канаде – она была лицом многих известных брендов и даже создавала для них собственные коллекции. После завершения карьеры Тесса со Скоттом много участвовали в шоу, в том числе спродюссированных и ими самими. Но сейчас ледовая карьера Вирту на паузе. Спортсменка занимается предпринимательством, а также работает мотивационным спикером. Тесса замужем за канадским хоккеистом Морганом Райлли, они ждут первенца. Сейчас Вирту 35 лет.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android