«В моей жизни произошло что-то очень важное». Трусова выходит замуж вслед за Косторной!

Саша, как и Алёна, стала невестой в 19 лет, но сначала пережила тяжёлый разрыв с Кондратюком.

Свадебные колокола вот-вот прозвенят для ещё одной счастливой влюблённой пары в фигурном катании. И какой пары! Предложение руки и сердца в ночь с 16 на 17 июня получила серебряная медалистка Олимпиады в Пекине Александра Трусова.

Изящное колечко легендарной Русской ракете преподнёс одиночник Макар Игнатов, который возродил огонь любви в сердце девушки после тяжёлого разрыва с бывшим бойфрендом Марком Кондратюком. Настоящая сказка с хэппи-эндом! Только в реальной жизни для новоиспечённых жениха и невесты, разумеется, всё только начинается. Впереди у Саши и Макара — подготовка к свадьбе, само торжество и долгожданные семейные будни.

Пока же спортсмены принимают поздравления, которые растут в геометрической прогрессии под постами о помолвке в их социальных сетях.

И что-то подсказывает: их бракосочетание метит на событие года!

Бросил родной город и ушёл от тренера ради любимой

О романе Александры Трусовой и Макара Игнатова стало известно 28 января, когда проходил чемпионат Санкт-Петербурга. Саша приехала тайно поддержать любимого, но их поцелуй за бортиком во время награждения, несмотря на темноту, попал в объективы камер.

Именно тогда рухнули последние надежды поклонников «Трусотюков» (так ласково прежде называли Сашу и Марка Кондратюка), что они всё-таки по-прежнему вместе. Расставание звёздной пары давно было очевидно, но многие болельщики не хотели с этим мириться. Королева квадов позже тоже признавалась, что с трудом оправилась от разрыва с Марком. С августа и до ноября 2023-го у неё был очень сложный период.

«Да, с Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе. Он так решил, меня просто как бы перед фактом поставил, что «всё, я не готов больше». Вот. Это его выбор, я очень долго пыталась вернуть всё, как было, поэтому особо нигде не говорила, ничего не писала, старалась как-то обходить эту информацию», — делилась Трусова на YouTube-канале OKKO.

Однако судьба подарила Саше новые, всепобеждающие чувства. С более взрослым 23-летним Макаром она быстро обрела гармонию и ощутила себя под защитой его крепкого мужского плеча. Свою связь они тщательно скрывали от внимания общественности, поэтому фанаты ничего не заподозрили, даже когда фигуристы очень убедительно разыграли любовь в новогоднем шоу Плющенко «Снегурочка».

После разоблачения Саша и Макар продолжили придерживаться курса непубличности отношений и никак не комментировали периодически всплывающие совместные кадры в соцсетях и СМИ. Все знали, что они встречаются, но не представляли, насколько это серьёзно.

Огромным препятствием в их лавстори выглядело поначалу расстояние. Саша — в Москве, Макар — в Санкт-Петербурге: кто к кому переедет, бросив привычный уклад ради другого? Жертву во имя любви преподнёс Игнатов. Парень не просто покинул Питер, но и перешёл от Евгения Рукавицына в «Ангелы Плющенко». Очень ответственный шаг, если учесть, что с Рукавицыным он проработал почти 10 лет и не планирует завершать карьеру.

Макар на деле доказал, что для него счастье избранницы — на первом месте.

«Она сказала: «ДА!»

Наконец оказавшись на одной орбите, влюблённые в полной мере познали счастье друг с другом. Роман фигуристов стремительно развивался, но оставался закрытым для сторонних глаз. Поклонникам пары оставалось в основном любоваться их красивыми съёмками для анонса будущего шоу Плющенко «Золушка. В королевстве фей». Саша и Макар сыграют в нём главные роли, а их нежные обоюдные чувства обязательно привнесут особую волшебную атмосферу на лёд.

Между прочим, на одном из видео бэкстейдж Макар, стоя на одном колене, протягивает Саше хрустальную туфельку. Кто знает, может быть, именно в этот момент он понял, что хочет на ней жениться? А может, просто пребывал в мечтательном блаженстве, представляя, как совсем скоро вновь опустится перед ней на одно колено.

Так или иначе, предложение руки и сердца спортсмен постарался сделать максимально романтичным. Гуляя с возлюбленной по ночному Питеру, дождался разведения мостов и достал колечко. Саша, конечно, ответила: «Да!» А горячий поцелуй на фоне неописуемой красоты скрепил их соглашение.

Невероятно радостная Саша записала в два часа ночи «кружочек» для телеграм-канала и рассказала, что в её жизни произошли крайне важные перемены.

«Всем доброй ночи! Извиняюсь за то, что поздно, но в моей жизни произошло что-то очень-очень важное. Я не знаю, как вам рассказать… Но расскажу всё завтра, потому что всё-таки ночь. Так что ждите и не пропустите», — сообщила Трусова со счастливой улыбкой.

Долго томить в неведении болельщиков жених и невеста всё же не стали. В полпятого утра Макар опубликовал в соцсетях фотографии с помолвки и подписал: «Она сказала: «ДА!» После этого Саша также поделилась ошеломительной новостью с подписчиками.

Помолвка Александры Трусовой и Макара Игнатова Фото: из личного архива Александры Трусовой

Для обоих это событие наверняка станет ещё и лучшим подарком на дни рождения. Саше через несколько дней исполнится 20 лет, а Макар чуть позже отпразднует 24-летие.

Когда состоится свадьба спортсменов, пока неизвестно. Не исключено, что подготовка пышных гуляний затянется на несколько томительных месяцев, а возможно, молодые успеют всё организовать в рекордные сроки или ограничатся небольшим торжеством для самых близких.

И как же мило, что Саша выходит замуж вслед за давней подругой по команде Тутберидзе Алёной Косторной! Алёна обменялась клятвами верности с Георгием Куницей в прошлом августе. Не успели оглянуться, а под венец теперь отправляется Саша.