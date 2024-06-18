«Народ хочет и ей дать скотч вместо микрофона!» Загитова оскандалилась из-за шутки Баскова

Оскорбившись, Алина раскритиковала способности Николая как ведущего. А в ответ получила насмешки фанатов, припомнивших и её ошибки.

Крутое выступление Алины Загитовой вместе с Люсей Чеботиной на премии Муз-ТВ было омрачено неуместной шуткой одного из ведущих. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана не стала молчать и в пух и прах раскритиковала самого Николая Баскова за то, что тот назвал её «дорогой подтанцовкой». Фигуристка остроумно предложила ему скотч вместо микрофона.

Вот только оружие Алины обернулось против неё самой. Загитова оказалась в центре скандала, когда гнев фанатов обрушился уже на неё. Над спортсменкой открыто смеялись, припоминая её собственные ошибки в качестве ведущей.

Чеботина искала двойника на сцену и пригласила Загитову

Премия Муз-ТВ стала одним из самых ярких событий в мире шоу-бизнеса, и, конечно, оно не обошлось без прекрасных фигуристок. Евгения Медведева пришла на церемонию в экстравагантном чёрном платье с оголёнными плечами и нестандартной шнуровкой. Затмить двукратную чемпионку мира могла лишь её подруга-соперница — Алина Загитова. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана для красной дорожки тоже выбрала чёрный наряд — длинное платье с разрезом и ассиметричным верхом. Обе фигуристки выглядели роскошно, но одна из них ещё и устроила настоящий перформанс.

Алина Загитова активно пробует себя в качестве певицы, и этот раз не стал исключением. Спортсменка вышла на сцену в компании Люси Чеботиной, чтобы исполнить трек «Лучшая подруга». Выступление получилось эффектным и вызвало массу положительных впечатлений как у зрителей, так и у самих исполнительниц.

«Мне кажется, это был потрясающий экспириенс, который классно зафорсился в интернете, о нём много писали. Я люблю делать креативные штуки, которые нравятся и не нравятся людям. Думаю, все остались довольны. Прыжок должен был получиться по-другому, ха-ха. Но везде случаются казусы. В целом всё прошло прекрасно», — сказала Загитова «Спорт-экспрессу».

С ней согласилась и напарница:

«Мне сказали, что мне срочно нужен двойник на премию Муз-ТВ, где у меня в номере должна быть девочка, очень-очень похожая на меня. Мы долго искали, почти месяц не могли найти человека. Несмотря на то что мы с Алиной давно дружим, мне даже в голову не приходило, что она может быть моим двойником. Я выложила «сториз», что мне очень нужен двойник, и Алина смеющимся эмодзи ответила: «Я». И по итогу досмеялись. Я говорю: «Алин, срочно набери меня». Алина мне набирает, я рассказываю ей концепцию номера, что мы такие подружки, белый лебедь против черного. В итоге благодаря нашей команде, укладкам, мейку получился такой результат», — отметила Чеботина.

Алина Загитова и Люся Чеботина Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Загитова раскритиковала Баскова из-за неуместной шутки

Казалось бы, мероприятие прошло отлично, но праздник омрачило одно событие, о котором олимпийская чемпионка не смогла молчать. Спустя пару дней после премии Алина обрушилась с критикой на одного из ведущих из-за неуместной шутки в её адрес. Им оказался Николай Басков, после выступления Загитовой отметивший, что «Люся может позволить себе дорогую подтанцовку».

«Сегодня посмотрела премию Муз-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», — написала фигуристка в своих социальных сетях.

Очевидно, что спортсменку оскорбило то, что Басков увидел в ней только танцовщицу, ведь всем известно, как много работает Алина над своими навыками в пении.

Загитову поддержали преданные фанаты:

— Алина права! Николай острый на язык и часто неуместные высказывания делает. Обижает людей. Некрасиво, не по-мужски. Лезет зачем-то в эти склоки. Видимо, с таким голосом, а популярности и денег мало. Завидует, что ли.

— Баскову никто не давал права так общаться с Алиной — как минимум уважение должно быть.

— Всё правильно сказала. По факту. Басков мелет языком, не понимая, что допустимо, а что — нет.

— Мне он нравился как певец в прошлом. Сейчас он хайпожор.

Николай Басков Фото: РИА Новости

Фанаты припомнили Загитовой её ошибки в качестве ведущей

Тем не менее были поклонники, не поддержавшие олимпийскую чемпионку. Фанаты не оценили попытку Загитовой защитить себя и припомнили ей её же ошибки в качестве ведущей. Извечные оговорки, неловкие шутки и в целом неграмотная речь Алины в проекте «Ледниковой период» стали предметом бурных обсуждений, и теперь недовольство фанатов вновь дало о себе знать:

— А что не так? По-моему, он только, наоборот, подчеркнул крутость номера, если в нём участвует олимпийская чемпионка. Это именно и была дорогая подтанцовка. На что обижаться?

— Не доросла ещё, чтобы Баскова критиковать.

— Баскова заносит иногда, конечно. Но этот пример — не тот случай. А вот Алине скотч бы не помешал.

— Народ тоже хочет дать Загитовой скотч вместо микрофона!

— К своей работе у неё претензий, конечно же, нет. Алиночке бы вынуть бревно из глазок, того и глядишь самой придётся скотчем закупиться.

— Это немного грустно наблюдать, как великая спортсменка становится просто средненьким представителем шоу-бизнеса. Не ей с её «способностями» ведущей давать советы Баскову.

— Он сострил. Неважно, хорошо или плохо, но все поняли смысл. А вот она с этими корнями уже нагрубила. Некрасиво. Не знаешь, как ответить на шутку, — промолчи.

Вряд ли на такую реакцию рассчитывала Алина, но фанатов не обманешь. Теперь в центре скандала оказался не Басков, а сама Загитова, которой вновь придётся оправдываться за знаменитые перлы.