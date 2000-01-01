Что происходит с экс-россиянами Дэвис и Смолкиным
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис вместе с мужем и партнёром по льду Глебом Смолкиным активно проводят межсезонье. Рассказываем, как дела у бывших российских танцоров, представляющих Грузию.
Перешли в лучшую школу танцев на льду
В апреле Диана и Глеб стали тренироваться в знаменитой академии Монреаля, главными тренерами которой являются Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лозон. Переход в столь сильную школу должен помочь спортсменам улучшить результаты на стартах.
Отправились в отпуск
В мае фигуристы устроили себе долгожданные каникулы и выбрали довольно необычную локацию для отдыха — Мюнхен.
Прогулки по немецким улочкам позволили спортсменам культурно обогатиться и перезагрузиться после непростого дебютного года в сборной Грузии.
Из-за прохладной погоды ребята не загорели в поездке, но всё равно налюбовались прекрасными водными пейзажами и вернулись с отпуска посвежевшими.
Осваиваются в Канаде
Ради тренировок в академии Монреаля Диане и Глебу пришлось переехать в Канаду из США, где они счастливо прожили пять лет и поженились.
Гуляют с собачками
Быстро почувствовать себя дома в чужой стране им помогают любимые питомцы: оба души не чают в очаровательны белых мальтипу.
Готовят новые программы
В конце мая Диана и Глеб сообщили в соцсетях, что уже начали работать над новыми программами для будущего сезона. При этом они отметили, что будут скучать по прежним постановкам.
Заявлены на Гран-при
Неплохие результаты в прошлом сезоне позволили танцевальному дуэту получить два этапа Гран-при в новом сезоне. Диана и Глеб будут соревноваться в США (18-20 октября) и в Китае (22-24 ноября).
Готовят новые программы и едут на Гран-при. Что происходит с Дэвис и Смолкиным
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