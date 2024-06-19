Трусова — как Роналду, Щербакова уделала Кейна. Сборная Галлямова из фигуристок-чемпионок!

Кто из наших звёзд чаще бы получал жёлтые карточки, а кто – больше всех забивал?

Снова говорим о футболе в фигурном катании! На этот раз – о женском. Пока чемпионат Европы в Германии в самом разгаре, Александр Галлямов решил собрать и полноценную женскую команду из наших чемпионок.

Многие фигуристки в последние годы посещали футбольные матчи – Евгения Медведева сотрудничает с «Динамо», Анна Щербакова и Александра Трусова делали символический удар по мячу перед играми РПЛ, Оксана Домнина в рамках благотворительной программы часто открывает матчи.

В составе фигурно-футбольной команды целая россыпь звёзд, на коллектив – шесть золотых медалей чемпионатов мира и шесть золотых – с Евро, а также три золота Олимпиады! Причём собрал Александр в одном составе не только ярких одиночниц, но и представительниц танцев и парного катания.

«Очень сложно составлять команду, не зная футбольные способности игроков – получится такой фэнтези-набор. Сразу скажу, что наши девчонки – самые лучшие, и вообще неважно, как они играют в футбол. По позициям их расставлял, опираясь на характер, способности или моё отношение к ним. Ни в коем случае не хочу никого обижать: ни других девчонок, ни тренеров.

В целом сборная получается довольно низкорослая, но русские женщины славятся далеко не этим. Так что Марта, Лина Якупова и Алсу Абдуллина (футболистки сборных Бразилии и России), держитесь! Схема у нас будет заточена на атаку. А какие могут быть ещё варианты с Заги и Ракетой? Но пусть трижды подумает тот, кто захочет «прогуливаться» у нас в защите – там опыт с хладнокровием не дадут развернуться.

Тренерский штаб с фронт-офисом не дадут сопернику взять нас тактикой, все ходы продуманы наперёд», – отметил Александр.

Вратарь: Оксана Домнина

танцы на льду, выступала в дуэте с Максимом Шабалиным

Оксана Домнина Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

«Это была, пожалуй, бесспорная кандидатура. Во-первых, стабильность на протяжении всей карьеры. И следующие отсюда победы. Во-вторых, она знает, что такое трудности и как с ними справляться, в прямом смысле последний рубеж (друзья, извините, если задел). В-третьих, опыт позволяет прикрикнуть на защитников и при необходимости «поговорить» с арбитрами. Просится сравнение с Сергеем Овчинниковым, который «втыкал» всем. Или с Каном. Юркая, прыгучая, резкая – что нам еще нужно?»

Защита: Софья Самодурова, Аделина Сотникова, Елизавета Худайбердиева, Анастасия Мишина

Худайбердиева – танцы на льду, выступает в дуэте с Егором Базиным, Самодурова и Сотникова – одиночное катание, завершили карьеру, Мишина – парное катание, выступает в паре с Александром Галлямовым

Софья Самодурова, Аделина Сотникова, Елизавета Худайбердиева, Анастасия Мишина Фото: Дмитрий Голубович, Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Правый защитник. Тут тоже почти не было раздумий – Софья Самодурова. Она бы пахала правый край без остановки. У неё ноги, как у Кафу, ещё она темненькая. Считай, что бразильяночка Кафинья. Кто видел её прокаты в этом году на шоу, тот знает, что она крутится без остановки всё своё время. Уверен, что она, как Дани Карвахаль в финале ЛЧ (он тоже правый защитник), могла бы многих перепрыгнуть.

Центральный защитник – Лиза Худайбердиева. Очень хотелось бы, чтобы у неё на поле не было работы — вдруг сядет красить волосы, а тут атака на наши ворота. Если без шуток, то роль свипера почти не используется сейчас, но на подстраховке всегда нужен «парник». Лиза прекрасно работает в паре, знает, где надо доработать. Поэтому роль Фабио Каннаваро – как раз для неё. Если что, сумеет выбесить соперника.

Левый защитник – Аделина Сотникова. Очень хотелось бы видеть атакующие возможности Марсело, но лучше отказаться в пользу цепкости Менди (в финале ЛЧ он ни разу не ошибся) или чтения игры Тео Эрнандеса. Кстати, у французов на этой позиции два топ-игрока. Интересно, как Аделина бы смотрелась с беретом? На самом деле, у неё было какое-то кошачье, звериное катание, она как будто цеплялась за лёд. В защите это самое то.

Передний защитник – Анастасия Мишина. Понимаю, что такая роль создана специально для Насти, так как с ней я «играл» в футбол. Есть такое выражение – отдать первый пас. После отбора в защите надо начать атаку, как раз и нужен первый пас. Настя прекрасно с этим справляется, когда мы делаем тодес. Кстати, передние защитники часто забивают много голов (Рональд Куман, Марсель Десайи, Кайзер Франц), но всё-таки это не самое главное. Их задача – встретить соперника грудью на подступах к штрафной, сбить, так сказать, спесь с наступающей угрозы. В этом Настя лучшая, сто раз это говорил. Считайте, что Вирджил ван Дейк фигурки».

Полузащита: Евгения Медведева, Софья Леонтьева, Александра Степанова

Медведева и Щербакова – одиночное катание, Леонтьева и Степанова – танцы на льду, Леонтьева выступает в дуэте с Даниилом Горелкиным, Степанова – в дуэте с Иваном Букиным

Евгения Медведева, Софья Леонтьева, Александра Степанова Фото: Дмитрий Голубович, Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Центральный полузащитник – Евгения Медведева. Позиция была также неоспоримой. Очень хотелось бы, чтобы тут было нечто среднее между Павлом Недведом и Андресом Иньестой. Нужен игрок, который видит поляну целиком, а где-то и на два хода вперед. Женя с её жизненным кругозором очень похожа на игрока такой позиции (одежда, шоу, подкасты, светская жизнь, фото). Могла бы посмотреть, оценить ситуацию и отдать. Ещё Женя погружена в жизнь «Динамо», поэтому в курсе тонкостей игры. Если Мишина отдаёт первый пас, то Медведева должна отдать второй, желательно, голевой.

Правый атакующий полузащитник – Софья Леонтьева. Один из самых высоких игроков нашей сборной. Как по мне, то это чистый Федерико Вальверде. Длинные передачи, шикарные переводы, забегания, обыгрыш в правую сторону. Короче, свой «Лео» у нас будет в команде. Даже выше, чем аргентинский.

Левый атакующий полузащитник – Александра Степанова. Возникает ощущение, что Саше надо оставить свободное пространство, и она прорвётся к воротам соперника с Букиным с мячом. Такой себе Усман Дембеле или Кингсли Коман. К сравнению просится левая нога Юрия Жиркова, но ноги Саши настолько прекрасны, что не стоит делать упор на эту деталь. Саша должна играть широко, как и катается. Дай пространство – и уйди».

Нападение: Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова

все – одиночное катание

Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович, Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Александра Трусова – ураган, молния, вспышка в жизни и в нападении. Забивать в каждом матче, таранить оборону соперника. Говорят, что таким был Жаирзиньо, нам же ближе Это'О на этой позиции. Про таких говорят: «Прокинул и ударил». Уверен, что по части скорости Сашу нельзя было бы опередить. В случае стандарта Ракету никто бы не перепрыгнул. Думаю, она бы улучшила тот знаменитый гол головой Роналду.

В центре – Аня Щербакова. Одна из самых забивных позиций, но такие игроки чаще всех получают по ногам. Пройти по центру и дать в угол, подкараулить во вратарской, почуять мяч на отскоке – такой мне кажется Аня. Таким был Герд Мюллер или Александр Кержаков. На этой позиции Аня уделывает Харри Кейна: Аня выиграла всё, а Кейн – ничего. Наша «девятка» не должна превратиться в «ложную девятку», Щербакова не ассоциируется с обманом.

Алина Загитова – техника Роналду, элегантность Тьерри Анри и лёгкое пижонство Роналдиньо. Заги – разносторонний игрок, смогла бы действовать и в подыгрыше, привлекая максимальное внимание к себе. К сожалению, она бы чаще всех получала жёлтые за разговоры с арбитрами.

Наше нападение можно назвать Трезубцем Аквамена, который может остановить любую команду».

Тренер и генменеджер команды: Тамара Москвина

Тамара Москвина Фото: РИА Новости

«Тамара Москвина – главный тренер и генменеджер с правами вице-президента по стратегическим решениям и формированию команды в одном лице. Эта «объёмная» должность создана специально для Тамары Николаевны (а кого ещё я мог поставить на эту позицию?)

Уверен, что она возьмёт себе в помощники пять-шесть первоклассных специалистов (атака, защита, макияж и другие элементы). Будет отдельный специалист, который сможет убедить 11 девушек выйти в одинаковой форме.

В этом сочетании сборная будет пропагандировать атакующий футбол, что-то типа: «Мы забьём вам столько, сколько захотим, а вы – столько, сколько сможете». Такой футбол всегда нравится болельщикам, такой футбол был у Пепа в «Барсе».

Это будет Эрнст Хаппель, который уже подготовил Ринуса Михелса и наслаждается игрой Йохана Круиффа. «Тотальный футбол» в фигурном катании изобрела она. Вместе с Алексом Фергюсоном из предыдущего материала».