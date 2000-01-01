Трусова показала, как Игнатов сделал ей предложение. Видео

Романтика

«Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь и там… Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость… Знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья!» — написала Александра в соцсетях.