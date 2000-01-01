Как Игнатов сделал предложение Трусовой. Видео
Александра Трусова поделилась сокровенным моментом. Фигуристка показала, как Макар Игнатов делал ей предложение руки и сердца. Смотрите, как мило это было!
Романтика
«Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь и там… Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость… Знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья!» — написала Александра в соцсетях.
Трусова показала, как Игнатов сделал ей предложение. Видео
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