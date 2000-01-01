За кого Трусова выходит замуж? 10 интересных фактов о фигуристе Игнатове

10 фактов о Макаре Игнатове
Сегодня, 21 июня, фигуристу исполнилось 24 года. В день рождения Макара рассказываем, какие интересные моменты есть в его биографии, помимо помолвки с Александрой Трусовой.
1. 8 лет тренировался у Рукавицына, но в это межсезонье перешёл к Плющенко
Многие связывают внезапный трансфер Макара, которому пришлось переехать из Петербурга в Москву ради тренировок в «Ангелах», с отношениями с Александрой Трусовой. Кстати, фигурист уже тренировался на одном льду с Евгением — в детстве он занимался в группе Алексея Мишина.
2. Кумир: Юдзуру Ханю
«Для меня долгое время был и сейчас остаётся ориентиром Юдзуру Ханю, который катается, чтобы доставлять удовольствие другим, и хочется в этом отношении быть похожим на него», — признавался Игнатов. А в детстве он равнялся на Евгения Плющенко.
3. Первый российский фигурист, исполнивший четыре квада в одной программе
В произвольной программе на Гран-при Японии в 2021 году Макар приземлил четверной риттбергер, четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также сольный четверной тулуп. Ранее российские одиночники не покушались на такой сложный контент.
4. Пробовал четверной аксель
Игнатов и дальше планирует совершать прыжковые подвиги — он уже пробовал четверной аксель. «Ощущения интересные. Успешных попыток не было, но будут!» — рассказывал Макар.
5. Катался в паре с Туктамышевой
«Выступить с Лизой в шоу Плющенко — это интересный опыт, помогает уйти от рутины, чтобы фигурное катание не превращалось в работу-работу. Но в парное катание я бы не перешёл, спина не выдержит», — признавался Макар.
6. Секс-символ фигурного катания
Так Макара несколько раз называл Алексей Ягудин, а болельщики подхватили. Однако самому фигуристу неловко носить это звание. «В первую очередь я спортсмен, и у меня никогда не было задачи стать секс-символом фигурного катания», — говорил Игнатов агентству «РИА Новости».
7. Интроверт
На самом деле Макар не любит привлекать к себе много внимания — он достаточно закрытый человек. «Я не люблю людей. Понятно, что я так говорю больше в шутку, и я очень люблю близких, которые меня окружают. Но мне некомфортно, когда какая-то толкучка или что-то вроде того», — признавался фигурист Sport24.
8. Любит читать
«Родители привили любовь к книгам. Куда бы мы семьёй ни ехали — мама с книжкой, папа с книжкой, старший брат с книжкой. И я. Мне всегда очень нравилось читать. Это такой полёт фантазии! Есть описание героя, сюжет, и всё это у тебя в голове может по-разному выстраиваться», — делился Макар с «РИА Новости».
9. Увлекается футболом
«В футбол играть очень люблю. Папа в своё время занимался. Я и с ним выходил играть, да и сейчас играю», — рассказывал Игнатов. Как истинный петербуржец Макар поддерживает «Зенит».
10. Учится на тренера
«Как спортсмену мне интересно вливаться в тренерскую деятельность, смотреть, как это работает. С другой стороны, если брать какие-то технические моменты, то, как мне кажется, я довольно много чего знаю, потому что работал с многими серьёзными специалистами. Думаю, я могу что-то дать юным спортсменам», — признавался Макар.
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