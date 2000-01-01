За кого Трусова выходит замуж? 10 интересных фактов о фигуристе Игнатове

1. 8 лет тренировался у Рукавицына, но в это межсезонье перешёл к Плющенко

Многие связывают внезапный трансфер Макара, которому пришлось переехать из Петербурга в Москву ради тренировок в «Ангелах», с отношениями с Александрой Трусовой. Кстати, фигурист уже тренировался на одном льду с Евгением — в детстве он занимался в группе Алексея Мишина.