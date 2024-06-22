Загитова становится всё ближе к шоу-бизнесу. И нет смысла её за это осуждать

Кажется, ещё совсем недавно Загитова была скромной девочкой, неумело дающей интервью и не любящей привлекать к себе лишнее внимание. Алина была спортсменкой до мозга костей, и поначалу ни у кого не было мыслей, что она сможет стать звездой шоу-бизнеса. Но после приостановки карьеры Алина выбрала путь развития в медиасфере. Сначала фигуристка начала развиваться в журналистике, но потом пошла дальше — стала выступать со звёздами российской эстрады. И если её эксперимент с Zivert вызывает скорее неловкость, то недавний перформанс с Люсей Чеботиной на премии Муз-ТВ получился действительно эффектным.

Кажется, Алина постепенно начинает понимать, как работает шоу-бизнес и что надо делать, чтобы в него влиться. И нет смысла её за это осуждать.

«Ледниковый период» и выступление с Zivert — только начало

Загитова начала вливаться в шоу-бизнес со стартом работы на «Ледниковом периоде». Поступление фигуристки в РАНХиГС удачно совпало с возобновлением телепроекта, и Илья Авербух предложил Алине попробовать себя в роли ведущей — учиться сразу на практике. Загитова смело согласилась, и с этого и началось её плавное вхождение в шоу-бизнес. Во время работы на проекте фигуристка познакомилась со многими звёздами и начала узнавать, как они работают. Хорошие отношения у Загитовой сложились с одной из главных див российского шоу-бизнеса Ольгой Бузовой. Певица поддерживала фигуристку в её работе ведущей и публично отвешивала комплименты, а Алина в ответ восхищалась добротой Ольги. Возможно, именно на её примере Загитова и начала понимать, как работает шоу-бизнес и что главное в нём — не талант, а желание много работать и создавать инфоповоды. Поэтому и критику своих профессиональных способностей Алина воспринимала достаточно спокойно, отвечая недовольным «собака лает, а караван идёт». И разве она была не права?

Несмотря на то что профессиональные способности Загитовой вызывают вопросы, её имя всегда на слуху. Алина перестала соревноваться четыре года назад, но ажиотаж вокруг её имени с годами только растёт. Все благодаря смелым проявлениям фигуристки, которые, может, и не всегда получаются удачными, но точно вызывают интерес. Сколько шуму навело выступление Загитовой с Zivert на шоу «Влюблённые в фигурное катание»! В дуэте с известной певицей Алина спела хит Credo — под фонограмму и с противоречивой хореографией, но именно это и вызывало бурю обсуждений. Фигуристка тогда остро отреагировала на критику, сказав, что она лучше знает, как ей проявляться, и что ей не страшно идти за тем, что нравится. И это вызывало ещё больше обсуждений — на самом деле умный ход в рамках шоу-бизнеса!

Алина Загитова выступает с Zivert Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Крутой эксперимент с Чеботиной

Но то была лишь проба пера. Несмотря на жёсткое сопротивление аудитории, Загитова не оставляет возможностей влиться в шоу-бизнес, что показала недавно прошедшая премия Муз-ТВ. Алина появилась на ней не просто как звёздный гость на ковровой дорожке, но и как участница номера Люси Чеботиной. Алина начала готовить болельщиков к новому эксперименту заранее, прогревая их в своём телеграм-канале. «Во-первых, у меня будет новый образ, который будет 100% обсуждаться, а второе — я готовлю для вас сюрприз, поэтому обязательно к просмотру», — интриговала фигуристка. И Загитова не обманула! Её участие в номере Люси Чеботиной было действительно неожиданным, но вместе с тем очень эффектным.

Если раньше проявления Алины в шоу-бизнесе выглядели неловко, то здесь получилось действительно зрелищно и профессионально. У спортсменки было всего две репетиции, но она смогла подготовиться так, что оставила только приятное впечатление. В номере Загитова сыграла антипод Чеботиной — подругу-предательницу, которая увела у неё парня. В первой части выступления всё внимание было сосредоточено на Алине — она танцевала на троне в форме кобры и делала вид, что поёт. Выступала фигуристка чётко и уверенно, будто чувствовала себя в своей тарелке — по сравнению с опытом с Zivert это был другой уровень. Позже выяснилось, что Алина сама предложила Люсе свою помощь, написав певице в соцсетях. И тут нельзя не похвалить олимпийскую чемпионку за смелость ухватиться за удачно увиденную возможность.

Выпад против Баскова — умелый пиар-ход

Конечно, для спортивной аудитории выступление Загитовой в номере Чеботиной стало главным инфоповодом премии Муз-ТВ. Алина добилась своего, сумев привлечь к себе огромное количество внимания. Но на этом фигуристка не стала останавливаться. Загитова решила поучаствовать в скандале с Николаем Басковым, на которого обрушился хейт из-за колких шуток в адрес знаменитостей. Алину Николай тоже зацепил, назвав дорогой подтанцовкой Люси. Непонятно, это ли конкретно задело Загитову или, может быть, другие неуместные шутки Баскова. Один из жёстких выпадов певца был против Ольги Бузовой — артистка едва не расплакалась на сцене, когда Басков прокомментировал её внешний вид. Возможно, Алина и не за себя обиделась, а за свою подругу из шоу-бизнеса, и решила жёстко прокомментировать работу певца.

«Сегодня посмотрела премию Муз-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», — написала фигуристка в соцсетях.

Конечно, дерзкое высказывание Загитовой вызвало резонанс. Комментаторы сразу припомнили девушке все её косяки в работе ведущей, отметив, что не ей осуждать работу Баскова. Возможно, доля правды в этом есть, ведь опыта в ведении мероприятий у Алины ещё слишком мало, чтобы комментировать работу профессионалов. Но стоит понимать, что своим комментарием Алина вряд ли ставила целью повлиять на Баскова или его задеть. Вероятно, фигуристка просто пытается больше влиться в шоу-бизнес, поэтому и решила поддержать скандал, который сейчас на слуху. Буря негодований в сторону Баскова, обиды со стороны звёзд — чем не повод занести своё имя в заголовки?

Алина начала понимать, как работает шоу-бизнес и что надо делать, чтобы в него влиться, и самый простой рецепт — участие в скандалах. Да, может, и не самый подходящий для репутации пай-девочки, но точно добавляющий медийных очков. Алина уже привыкла к постоянной критике, она ею закалена ещё со времен «Ледникового периода», так что ей уже нечего терять. Она больше не держится за имидж скромной и беззащитной девочки — в шоу-бизнесе он никому не интересен.

Загитова начинает развиваться на новой для себя площадке, и, надо сказать, сейчас это у неё получается хорошо. Как минимум прогресс налицо. И нет никаких сомнений, что это только начало. Алина — девушка амбициозная и в последнее время бесстрашная, так что нам точно стоит ожидать от неё новых экспериментов. Возможно, следующим этапом станет запись уже собственного трека.