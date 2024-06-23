«Злой рок» или «Круэлла» с пятью четверными? Выбираем лучшую программу Трусовой! Рейтинг

Выступления Александры Трусовой на соревнованиях всегда отличались особым накалом эмоций. Ещё бы: с юных лет она не боялась рисковать и каждый раз, выходя на лёд, раздвигала границы возможного. Смелая и решительная, она упорно прокладывала путь к четверным прыжкам другим девушкам и доказывала, что слабый пол — очень даже сильный.

Трудно поверить, но легендарной спортсменке исполнилось 20 лет. Девочка, победившая гравитацию, окончательно выросла и превратилась в роскошную барышню, которая скоро выйдет замуж.

Конечно, Русскую ракету нередко критиковали за высокую сложность, считая, что в её программах слишком много внимания уделяется прыжкам. Однако сейчас очень приятно пересматривать прокаты Саши и ностальгировать по всем её постановкам.

Так давайте вспомним программы Королевы квадов и выберем из них самую-самую. Внизу 13 номинантов, голосуйте!

Если вы хотите поднять программу в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какая-то программа должна быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.