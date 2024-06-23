«Злой рок» или «Круэлла» с пятью четверными? Выбираем лучшую программу Трусовой! Рейтинг

Выступления Александры Трусовой на соревнованиях всегда отличались особым накалом эмоций. Ещё бы: с юных лет она не боялась рисковать и каждый раз, выходя на лёд, раздвигала границы возможного. Смелая и решительная, она упорно прокладывала путь к четверным прыжкам другим девушкам и доказывала, что слабый пол — очень даже сильный.
Трудно поверить, но легендарной спортсменке исполнилось 20 лет. Девочка, победившая гравитацию, окончательно выросла и превратилась в роскошную барышню, которая скоро выйдет замуж.
Конечно, Русскую ракету нередко критиковали за высокую сложность, считая, что в её программах слишком много внимания уделяется прыжкам. Однако сейчас очень приятно пересматривать прокаты Саши и ностальгировать по всем её постановкам.
Так давайте вспомним программы Королевы квадов и выберем из них самую-самую. Внизу 13 номинантов, голосуйте!
- Если вы хотите поднять программу в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какая-то программа должна быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Круэлла»
Произвольная Саши под саундтрек из фильма «Круэлла» произвела в олимпийском сезоне эффект разорвавшейся бомбы и стала её визитной карточкой. Ещё на контрольных прокатах спортсменка феерично выполнила пять четверных прыжков, а потом, несмотря на серьёзную травму, приехала с пятиквадкой в Пекин. И хотя безукоризненным её выступление не было, она всё же приземлила все элементы, в очередной раз вписав своё имя в историю. Вписала однозначно золотыми буквами и заслужила вечное мировое признание, почёт и статус суперзвезды фигурного катания, да и большого спорта в целом.
«Игра престолов»
Кому, как не Русской ракете, играть мать драконов из сериала «Игра престолов»? Четверные прыжки как раз олицетворяли в её произвольной-2019/2020 этих грозных, но величественных летающих существ, склонивших перед ней головы. Когда Саша заходила на прыжки, трибуны следили, затаив дыхание, за каждым её движением. Никто никогда не подозревал, сколько и каких ультра-си она будет прыгать сегодня. Все понимали, что она может жонглировать ими максимально непредсказуемым образом, ведь в её арсенале имелось четыре вида квада, а посреди сезона она освоила и показала на тренировке тройной аксель.
«Фрида»
Олимпийская короткая Саши достойна всех мыслимых похвал и эпитетов. Огненный образ художницы Фриды Кало оказался одновременно очень сильным и женственным. Именно такой королеву квадов хотели видеть на льду. А тройной аксель, который она, пусть и без удачных попыток, пробовала сделать в рамках этой постановки, выглядел здесь абсолютно естественно. Саша сражала чарующей воинственной красотой и купалась в блеске своего таланта.
«Убить Билла»
Крутая короткая второго юниорского сезона Саши захватывала дух искромётным каскадом тройной лутц-тройной риттбергер. Музыка из боевика очень органично подошла яркой фигуристке и подчёркивала её характер. Прыжки символизировали оружие Саши, с которым она выходила на лёд, чтобы обезвредить других девушек и забрать золотые медали. На большинстве стартов так и случилось, включая чемпионат мира среди юниоров, который она выиграла во второй раз.
«Ромео и Джульетта»
Премьера произвольной Саши «Ромео и Джульетта» осенью 2019-го наделала много шума. Все предвкушали, как она воплотит юную влюблённую героиню, но вместо этого увидели некую баталию с невидимыми демонами. Как выяснилось, новоиспечённая воспитанница Плющенко и не собиралась превращаться в Джульетту, а пошла более оригинальным путём. Саша стала «злым роком», который не позволил влюблённым быть вместе.
«Аппассионата»
Перейдя в «Ангелы Плющенко» в сезоне-2019/2020, Саша сразила на контрольных прокатах очень женственной короткой программой под «Аппассионату» в исполнении великолепной группы Secret Garden. Девушка раскрылась совершенно с новой стороны и доказала, что нежные роли ей тоже по силам. В какой-то степени эта постановка олицетворяла её взросление и желание объединить сложность с искусством.
«Жизнь бывает сложной»
Фанаты всегда знали, что Саше подойдёт энергичная танцевальная постановка, и это подтвердилось в её короткой сезона-2022/2023 под песню Ainsi bas la vida французской певицы Индилы. С первых нот очень быстрая, программа требовала постоянно держать высокую скорость и фактически не оставляла возможности передохнуть. Далеко не каждая фигуристка рискнула бы катать нечто подобное. Саша бесстрашно выписывала замысловатые па и создавала фантастическую энергетику на арене. Она подтверждала, что «Жизнь бывает сложной», о чём говорилось в русском переводе песни, но это не повод сдаваться и прекращать борьбу.
«Пятый элемент»
Пожалуй, одна из самых эффектных программ Саши — это произвольная под саундтрек из фильма «Пятый элемент». Образ избранной, совершенного существа, способного спасти мир, идеально лёг на фигуристку, которая в сезоне-2018/2019 увеличила количество четверных до трёх штук и презентовала новинку — четверной лутц. Каждый прокат Саши держал болельщиков в невероятном напряжении, а её победы не вызывали вопросов. Техническая сложность спортсменки уже считалась запредельной.
«В пещере горного короля»
В первом сезоне по взрослым Саша каталась с короткой под музыку Эдварда Грига из пьесы «Пер Гюнт». Лиричная и плавная в первой половине, эта постановка затем набирала динамику и поражала взрывной силой.
Программа очень удачная, ведь за выступлением девушки было интересно наблюдать, несмотря на отсутствие ультра-си. Саша демонстрировала в ней разные черты своей личности и доказывала, что талантлива не только в прыжках. Дорожка шагов у неё была весьма сложная, и на двух стартах она выкатывала её на четвёртый уровень.
«Времена года. Лето»
Под изумительную музыку Вивальди в произвольной сезона-2017/2018 Саша вписала своё имя в историю, впервые приземлив на соревнованиях квад. Четверной сальхов в исполнении 13-летней одиночницы ошеломил не только публику на юниорском этапе в Австралии, но и весь мир. Неизвестная на тот момент воспитанница Тутберидзе мгновенно прославилась и полюбилась болельщикам из самых разных уголков планеты. Саша вернулась в Россию настоящей героиней, и с тех пор о ней не утихали разговоры.
«Прыгающий Джек»
Короткая программа первого юниорского сезона Саши была поставлена под композицию Jumpin’ Jack в исполнении Big Bad Voodoo Daddy. Название «Прыгающий Джек» в переводе на русский оказалось, по сути, говорящим: девочка-дебютантка на международных турнирах мгновенно притянула внимание своими классными прыжками.
И хотя в короткой программе в женском одиночном нельзя исполнять четверные, а тройной аксель тогда ещё не входил в контент Саши, она поражала изумительным исполнением прыжков в три оборота, уверенными, чёткими каскадами и бесконечным обаянием.
«Я тебя заколдовал»
К сожалению, с короткой программой под песню I Put a Spell on You Саша выступила всего один раз на контрольных прокатах в сезоне-2022/2023, так как затем перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Но всё равно эта постановка успела ярко прозвучать и сразу полюбилась болельщикам. Чувствовалось, что Саша получала удовольствие, катая её без оглядки на сложность. И, безусловно, она заколдовала своим прокатом весь ледовый дворец, соответствуя переводу звучащей песни.
«Верю, я могу летать»
Последняя произвольная в карьере Саши получилась довольно драматичной. Неслучайно она была поставлена под песню I Believe I Can Fly, что в переводе на русский: «Я верю, я могу летать». На этапах Гран-при России спортсменка упорно штурмовала четверной лутц, желая вновь взлететь, как птица, хотела вполне могла позволить себе отказаться в постолимпийском сезоне от ультра-си и спокойно брать медали за счёт чистого катания с тройными прыжками. Но она до последнего оставалась верной себе и шла на сложнейший квад, пока болезнь не вынудила её сняться с чемпионата России.