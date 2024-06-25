Как выглядят легендарные фигуристы сквозь года? Фото

Когда-то эти фигуристы покоряли не только самые престижные турниры, но и женские сердца. Красавцы-чемпионы сражали всех вокруг своей харизмой и талантом, ведь всем известно, что фигуристы славятся не только атлетизмом, но и обаянием. Однако получается ли у них сохранить все эти качества сквозь года?

Показываем в нашей подборке, как легендарные одиночники выглядели в прошлом и какими они стали сейчас!

Скотт Хамильтон

Скотт Хамильтон – олимпийский чемпион 1984 года, четырёхкратный чемпион мира и один из самых титулованных американских одиночников. Кроме того, Скотт славился исполнением сальто назад – тогда этот элемент на льду показывали лишь считаные фигуристы. Хамильтон был усыновлённым ребёнком в небогатой семье, поэтому фигурным катанием он смог заниматься с помощью благотворительной поддержки. Позже, после завершения карьеры, Скотт и сам стал заниматься благотворительной деятельностью. Помимо этого, фигурист много участвовал в ледовых шоу, а также организовал собственный тур – знаменитый Stars on Ice. Хамильтон много работал на телевидении: и в качестве комментатора, и в качестве ведущего, и даже снимался в кино.

В 1997 году у Скотта был диагностирован рак, но спортсмену удалось побороть болезнь. Также он практически на протяжении всей жизни борется с опухолью мозга. Однако проблемы со здоровьем никогда не мешали его карьере – в 2010 году даже был снят фильм про то, как Хамильтон возвращается на лёд после борьбы с раком.

В 2002 году Скотт женился на диетологе Трейси Робинсон. У супругов родилось двое сыновей, также они воспитывают двух приёмных детей с Таити. Сейчас Хамильтону 65 лет.

Курт Браунинг

Курт Браунинг – четырёхкратный чемпион мира и первый фигурист в истории, исполнивший четверной прыжок (тулуп) на соревнованиях. Но куда больше канадец славился не технической оснащённостью, а артистическим талантом. После завершения карьеры Браунинг был очень востребован в ледовых шоу. Помимо этого, он ставил программы многим известным фигуристам, в том числе Патрику Чану, Каролине Костнер, Хавьеру Фернандесу и Юдзуру Ханю. Браунинг много работал на телевидении комментатором и ведущим. В 2001 году Браунинг был удостоен звезды на Аллее славы Канады, а в 2020-м получил первую награду ISU за заслуги в фигурном катании.

В 1996 году Курт женился на балерине Соне Родригес, у них родилось двое сыновей. Но построить крепкую семью двум артистам не удалось, и они развелись. В 2022 году Браунинг женился второй раз – на бывшей фигуристке Алиссе Чисни. Сейчас Курту 58 лет.

Виктор Петренко

Виктор Петренко – знаменитый фигурист, который за свою карьеру успел представить три сборные: СССР, Объединённую команду и Украину. Он стал первым фигуристом-выходцем из СССР, которому удалось завоевать золото на Олимпийских играх. Помимо этого, в копилке Петренко есть титул чемпиона мира и три победы на чемпионатах Европы.

В 1992 году Виктор женился на Нине Мельник – дочери своего тренера Галины Змиевской. После завершения карьеры он стал помогать своей наставнице: Петренко был первым, кто заметил Оксану Баюл. В качестве одного из тренеров Виктор привёл талантливую фигуристку к титулам олимпийской чемпионки и чемпионки мира. В 1994 году они всей командой переехали с Украины в США, где продолжили тренерскую работу. Кроме того, Петренко много выступал в шоу, в том числе и организованных самостоятельно – фигурист собирал деньги на благотворительность для пострадавших в Чернобыле. Также Виктор был задействован в соревнованиях в качестве техконтролёра.

В 2008 году Петренко был назначен вице-президентом Украинской федерации фигурного катания. Однако в июле 2022 года его исключили из организации за участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Виктор продолжает жить в США, сейчас ему 54 года.

Алексей Урманов

Алексей Урманов – первый российский олимпийский чемпион в мужском катании. Также в копилке фигуриста бронза чемпионата мира и многочисленные медали чемпионатов Европы. Именно Урманов запустил эпоху безраздельного доминирования российских одиночников. После завершения карьеры Алексей стал тренером. Одним из самых его успешных учеников является Сергей Воронов. Также какое-то время специалист работал с Юлией Липницкой. Сейчас Урманов живёт и работает в Сочи, ему 50 лет.

О личной жизни Алексея известно не так много. С его первой женой Викторией он воспитал двух сыновей-близнецов, но в какой-то момент брак дал трещину, и супруги развелись. Сейчас Урманов женат на Екатерине Павловой – матери венгерской фигуристки Марии Павловой.

Элвис Стойко

Элвис Стойко – двукратный серебряный призёр Олимпиады и трёхкратный чемпион мира. Легендарный канадец был назван в честь певца Элвиса Пресли. Стойко был первым, кто исполнил каскад из четверного и двойного прыжков, а затем из четверного и тройного (все – тулупы). После завершения карьеры фигурист начал реализовывать себя на телевидении: он работал комментатором, звёздным судьёй, а также снимался в кино. Элвис активно участвовал в ледовых шоу, а в 2011 году всерьёз заинтересовался картингом.

Некоторое время Стойко жил в Мексике, там он встретил свою жену – фигуристку Глэдис Ороско. Сейчас они проживают в Канаде. Элвису 52 года.

Алексей Ягудин

Алексей Ягудин – легенда мирового фигурного катания. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы запомнился не только техничным исполнением элементов, но и своей артистичностью и хореографической одарёностью. Дорожки шагов Ягудина считаются поистине легендарными.

После завершения карьеры Алексей был очень востребован как в американских, так и в отечественных ледовых шоу, в которых принимает участие и по сей день. Он дважды становился победителем российского турнира шоу-программ. Также фигурист построил успешную карьеру на телевидении: он был участником и ведущим множества проектов, а также постоянно комментирует фигурное катание. Развивается Ягудин и в актёрстве: он снимался в фильмах, сериалах, а также на постоянной основе играет в театре. Алексей – успешный шоумен.

Спортсмену удалось построить крепкую семью с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Вместе они воспитывают двух дочерей – Елизавету и Мишель. Сейчас Алексею 44 года.

Евгений Плющенко

Евгений Плющенко – ещё один российский фигурист, который оставил след в мировом спорте. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы является одним из рекордсменов по количеству наград в мужском катании. У Плющенко была долгая и насыщенная карьера, полная взлётов и падений, что восхищает и мотивирует множество фигуристов и по сей день.

После ухода из профессионального спорта Евгений начал тренерскую карьеру. Он открыл школу «Ангелы Плющенко», в которой в разное время тренировались Аделина Сотникова, Александра Трусова и Алёна Косторная. Сейчас Евгений сосредоточен на воспитании собственных спортсменов, в данный момент его самой успешной ученицей является Софья Муравьёва. Помимо этого, у Плющенко своя империя ледовых шоу. Евгений регулярно показывает с участием звёзд фигурного катания по всей России и не только сказки, которые продюсирует его жена.

Предложение Яне Рудковской Плющенко сделал в 2008 году, сразу после победы Димы Билана на Евровидении, частью номера которого был и сам Евгений. Брак легендарного спортсмена и знаменитого продюсера длится уже более 15 лет. За это время у супругов родилось двое детей – Александр, который идёт по стопам отца и строит карьеру в фигурном катании, и Арсений. Также у Евгения есть сын Егор от первого брака с Марией Ермак.

Стефан Ламбьель

Стефан Ламбьель – серебряный призёр Олимпийских игр и двукратный чемпион мира, прославивший Швейцарию в фигурном катании. Ламбьель отличался необыкновенным артистизмом и феноменальной способностью исполнять вращения, сделав популярными многие позиции. После завершения карьеры Стефан был очень востребован в шоу и много гастролировал. Также он ставил программы многим известным спортсменам, в числе которых были Флоран Амодио, Каролина Костнер, Юлия Липницкая, Денис Тен, Елизавета Туктамышева. Затем Ламбьель уже серьёзно занялся тренерской работой, создав свою группу в Швейцарии. Его самые известные ученики – Сёма Уно и Денис Васильев.

О личной жизни Стефана практически ничего не известно. Сейчас фигуристу 39 лет.

Дайсукэ Такахаси

Дайсукэ Такахаси – первый призёр Олимпийских игр, а также первый чемпион мира в одиночном катании в истории Японии. Помимо этого, фигурист выигрывал финал Гран-при и дважды – чемпионат четырёх континентов. В 2014 году Дайсукэ впервые завершил карьеру. В это время он сосредоточился на обучении, стал работать комментатором и репортёром, а также участвовал в шоу. Однако в 2018 году фигурист объявил о возобновлении карьеры.

Год Такахаси покатался как одиночник, а потом решил сменить дисциплину на танцы на льду. Дайсукэ встал в пару с Каной Мурамото и начал тренироваться под руководством Марины Зуевой. За четыре сезона совместного катания дуэт сумел выиграть чемпионат Японии и взять серебро на чемпионате четырёх континентов. В 2023 году Такахаси и Мурамото приняли решение завершить карьеру – Дайсукэ на тот момент было уже 37 лет. Но со льда фигурист не ушёл – на данный момент он катается в шоу.