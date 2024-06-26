«Факап, наверное, безызбежен». Загитова учится на отлично, но это никак не помогает!

Алина сдала диплом в РАНХиГС и собирается в магистратуру. А есть ли у олимпийской чемпионки прогресс на ТВ или учёба прошла впустую?

Алина Загитова продолжает углубляться в журналистику и уже грезит о том, как перейдёт на новую ступень профессионального развития. Олимпийская чемпионка неожиданно для некоторых скептиков сдала госэкзамены и защитила диплом на отлично, завершив бакалавриат на высокой ноте, а теперь собирается поступать в магистратуру.

Порыв хороший, но бессмысленный. За годы учёбы фигуристка так и не приобрела нужные навыки, чтобы стать настоящим специалистом. Её вечные ошибки уже надоели всем!

Загитовой аплодировали после защиты диплома и сдачи госэкзаменов

Алина всегда была незаурядной спортсменкой, и после завершения карьеры ничего не изменилось. Фигуристка выбрала отличную от её привычной сферы специальность, тем самым бросив себе настоящий вызов.

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по направлению «Продюсирование и культурная политика института государственной службы и управления» и на протяжении четырёх лет осваивала профессию журналиста, получая также и навыки продюсера.

Время пролетело незаметно, и вот Загитова уже на заключительном курсе готовилась к сдаче государственного экзамена и защите диплома. В эти месяцы Алина активно делилась своими успехами на этом поприще, в том числе рассказывала, как учила билеты в отпуске. В итоге усилия фигуристки принесли результат: она сдала госэкзамены на отлично и успешно защитила диплом.

«Я сдала. У меня такой большой стресс сейчас был. Всё ещё трясутся мои руки. Мне попался билет «Стриминговые платформы и информационные агентства». Поставлю это в рамочку, будет висеть у меня на память о государственных экзаменах. И, конечно же, хочу сказать всем тем, кто в меня верил и поддерживал, большое спасибо. И всем тем, кто не верил, тоже огромное спасибо. Куда же я без вас. Всех люблю, всех целую и обнимаю», — писала Загитова в своих социальных сетях.

Алина Загитова после сдачи экзаменов Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Упорство Алины не оставило равнодушным никого. Преподаватель РАНХиГС Лидия Корнилова похвалила спортсменку за отличную подготовку, отметив, что она всего добилась сама.

«Алина — олимпийская чемпионка. Соответственно, и характер у неё такой же. Загитовой было не очень просто в университете, потому что всю свою школьную жизнь она готовилась к спортивным успехам. Но Алина собралась, это очень похвально. Причём не пришлось для этого прикладывать никаких воспитательных усилий. Загитова была нацелена на то, чтобы хорошо учиться и закончить университет. Собственно, Алина этого добилась. Мы аплодировали ей за то, что она получила пятёрку и за государственный экзамен, и за защиту диплома», — сказала Корнилова Sport24.

По её словам, Загитова выбрала близкую ей тему о видах продвижения спорта в журналистике и использовала при написании диплома собственный опыт на ТВ. Преподаватели не давали Алине никаких поблажек и оценивали её знания по всей строгости.

Только верится в это с трудом.

Отличная учёба не помогла Загитовой избежать ошибок на ТВ

К сожалению, отличная на бумаге учёба не помогла Загитовой избежать множества ошибок в качестве телеведущей.

Путь Алины был непростым: сдав не лучшим образом ЕГЭ по русскому языку и обществознанию (на 55 и 44 балла соответственно), она решила углубиться в журналистику, а заодно применять полученные в стенах университета знания на практике. Для этого она пошла в «Ледниковый период», где примерила роль ведущей. Но старт карьеры на ТВ был откровенно неудачным: Загитову то и дело критиковали за непрофессионализм, отмечая косноязычие, невнятную речь и медленную реакцию даже с учётом подсказок, поступающих ей в микронаушник.

Постоянные оговорки и порой откровенно глупые вопросы Алины заставляли зрителей испытывать чувство стыда за олимпийскую чемпионку. Не помогали и советы более опытных коллег в лице Алексея Ягудина, Дмитрия Губерниева и других. И даже занятия с репетитором, заставлявшим спортсменку ходить с пробкой во рту для тренировки «ленивых губ», не улучшило её дикцию.

Критика ссыпалась на Загитову, как из рога изобилия. Иоланда Чен, например, регулярно комментировала провалы Алины, утверждая, что она принесла «Ледниковому периоду» антирейтинги и дурную славу.

И можно было бы сказать, что несправедливо, учитывая, что олимпийская чемпионка только начинала познавать сложный мир медиа, но ситуация за три года кардинально не поменялась, если не сказать — ухудшилась.

Ориентироваться в эфире Загитова и правда стала лучше, но количество странных фраз, становящихся мемами, стало лишь больше. Как будто Алина даже не пытается развивать кругозор, чтобы не допускать грубых недочётов. Уроки от «сородичей-китайцев», надежды оставаться «самими сабими», легендарное «безызбежно» — перечислять можно вечность. Все эти ляпы совсем не прибавляют фигуристке очков.

Загитова иронизирует над провалами и собирается в магистратуру

Однако самое интересное, что отсутствие прогресса совсем не волнует Загитову, — она собирается поступать в магистратуру. Ещё одна ступень образования — важный шаг, но, скорее всего, в случае Алины совершенно бессмысленный, ведь за предыдущие годы глобальных изменений не произошло. Учение — свет, как выразилась фигуристка, вот только тогда, когда оно приносит пользу.

Фанаты не уверены, что спортсменке есть резон получать ещё одну «корочку», которая ни на что не повлияет. Они устали от вечных ошибок Загитовой. Сама же олимпийская чемпионка настроена более оптимистично, считая, что без неудач не бывает развития.

Алина Загитова Фото: РИА Новости

«Я хочу сказать, что факап, наверное, безызбежен. В любом случае каждый из нас хотя бы один раз в жизни где-нибудь факапился, что-то не удавалось. Потому что без этого, мне кажется, нет развития человека, потому что ты сразу понимаешь после ошибки своей, на чём сфокусироваться, что улучшить. В этом самый главный кайф, наверное», — сказала спортсменка во время public-talk в рамках фестиваля «Т-двор».

Остаётся лишь надеяться, что в этот раз у Алины всё получится и мы увидим совершенно другого специалиста в её лице.