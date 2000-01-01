Самый молодой олимпийский чемпион и тренер самого Мишина! Кто они — фигуристы-долгожители?

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Эти фигуристы-долгожители здравствуют и поныне!
Эти фигуристы-долгожители здравствуют и поныне!
В списке – лучшая фигуристка Бельгии, легенды мужского одиночного из США и партнёрша Игоря Москвина, которая занималась с Алексеем Мишиным.
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Эрика Батчелор (Великобритания) — 90 лет
Эрика Батчелор (Великобритания) — 90 лет
В 1954 году Эрика завоевала бронзовую медаль ЧМ в женском одиночном катании, на её счету также несколько медалей чемпионатов Европы.
Хейз Алан Дженкинс (США) — 91 год
Хейз Алан Дженкинс (США) — 91 год
В 50-е годы Хейз доминировал в мужском одиночном катании. Он выиграл четыре чемпионата мира подряд, а также стал олимпийским чемпионом на Играх 1956 года (кстати, следом за ним золото ОИ выиграл его брат Дэвид).
Валентин Захаров (СССР) — 91 год
Валентин Захаров (СССР) — 91 год
Валентин — один из немногих фигуристов, которому удалось выиграть чемпионат СССР и в одиночном, и в парном катании. Один раз он выиграл в паре с Мариной Гранаткиной (1952), а затем дважды стал лучшим как одиночник (1953, 1954).
Кортни Джонс (Великобритания) — 91 год
Кортни Джонс (Великобритания) — 91 год
Кортни выступал в танцах на льду и выиграл четыре золота ЧМ подряд, причём сделал это с разными партнёршами! Две победы он одержал с Джун Маркхам, ещё две — с Дорин Денни.
Жаклин Дю Бьеф (Франция) — 93 года
Жаклин Дю Бьеф (Франция) — 93 года
Жаклин была одиночницей, она выиграла чемпионат мира в 1952 году, а также стала бронзовым призёром Олимпиады того же года. После спорта и карьеры в шоу Жаклин стала преподавателем.
Майя Беленькая (СССР) — 93 года
Майя Беленькая (СССР) — 93 года
Майя Петровна выигрывала медали чемпионата СССР как одиночница, а затем встала в пару с Игорем Москвиным и дважды стала чемпионкой. Среди её первых учеников был нынешний гуру тренерского цеха Алексей Мишин.
Дик Баттон (США) — 94 года
Дик Баттон (США) — 94 года
В 1948 году Дик стал самым молодым олимпийским чемпионом среди мужчин-одиночников (18 лет и 202 дня). Этот рекорд всё ещё не побит, а Дик закрепил успех и выиграл следующую Олимпиаду в 1952-м.
Джон Никс (Великобритания) — 95 лет
Джон Никс (Великобритания) — 95 лет
Джон Никс выступал в парном катании вместе с сестрой Дженнифер, они стали чемпионами мира и Европы. Будучи тренером, Никс сотрудничал с Пегги Флемминг, Сашей Коэн, Эшли Вагнер.
Питер Кеннеди (США) — 96 лет
Питер Кеннеди (США) — 96 лет
Питер выступал в паре со своей сестрой Кэрол, вместе они взяли золото чемпионата мира 1950 года. Четырежды на мире брат и сестра Кеннеди становились вторыми. Сейчас Питеру 96 лет, его сестра умерла ещё 20 лет назад.
Андреа Кекешши (Венгрия) — 97 лет
Андреа Кекешши (Венгрия) — 97 лет
Андреа стала серебряным призёром ОИ-1948 в парном катании, причём её партнер Эде Кирай параллельно катался и как одиночник (и даже завоёвывал медали на тех же ЧМ, где они побеждали как пара!).
Мишлин Ланнуа (Бельгия) — 99 лет
Мишлин Ланнуа (Бельгия) — 99 лет
Мишлин — олимпийская чемпионка 1948 года в парном катании вместе с Пьером Бонье, самая успешная фигуристка Бельгии. После окончания карьеры Мишлин обосновалась в Канаде и тренировала.
Самый молодой олимпийский чемпион и тренер самого Мишина! Кто они — фигуристы-долгожители?
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