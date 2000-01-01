Самый молодой олимпийский чемпион и тренер самого Мишина! Кто они — фигуристы-долгожители?

Валентин Захаров (СССР) — 91 год

Валентин — один из немногих фигуристов, которому удалось выиграть чемпионат СССР и в одиночном, и в парном катании. Один раз он выиграл в паре с Мариной Гранаткиной (1952), а затем дважды стал лучшим как одиночник (1953, 1954).