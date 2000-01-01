«Что за заварушка, пойду в неё». Необычные занятия Загитовой, Трусовой и других фигуристок

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Необычные занятия наших фигуристок летом 2024 года
Необычные занятия наших фигуристок летом 2024 года
Алина Загитова, Александра Трусова, Камила Валиева и другие наши звёзды не любят сидеть на месте и постоянно пробуют что-то новое и необычное.
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Алина Загитова
Алина Загитова
Если кого-то и можно было бы назначить амбассадором экспериментов в фигурном катании, то им бы точно стала олимпийская чемпионка Пхëнчхана. Одно из основных жизненных кредо Загитовой — «проявляться» в чём-то новом.
Этим летом Алина ещё больше приблизилась к шоу-бизнесу. Фигуристка выступила на премии Муз-ТВ в номере Люси Чеботиной, сыграв двойника певицы. «Что за заварушка, пойду в неё» — с таким девизом Загитова вписалась в этот эксперимент.
Этим летом Алина ещё больше приблизилась к шоу-бизнесу. Фигуристка выступила на премии Муз-ТВ в номере Люси Чеботиной, сыграв двойника певицы. «Что за заварушка, пойду в неё» — с таким девизом Загитова вписалась в этот эксперимент.
Помимо этого, Загитова работает над проектом, к которому, по её словам, она готовилась всю жизнь. Но деталей Алина пока не раскрывает. А ещё фигуристка пообещала «открыть двери в новое пространство» — кажется, под этим она подразумевала группу во «ВКонтакте».
Помимо этого, Загитова работает над проектом, к которому, по её словам, она готовилась всю жизнь. Но деталей Алина пока не раскрывает. А ещё фигуристка пообещала «открыть двери в новое пространство» — кажется, под этим она подразумевала группу во «ВКонтакте».
На своём пути Загитова не боится совершать ошибки. В начале лета фигуристка приняла участие в паблик-токе о том, как лажать с пользой. «Факап, наверное, безызбежен», — поделилась своим мнением Алина.
На своём пути Загитова не боится совершать ошибки. В начале лета фигуристка приняла участие в паблик-токе о том, как лажать с пользой. «Факап, наверное, безызбежен», — поделилась своим мнением Алина.
Александра Трусова
Александра Трусова
Факт, к которому мы будем привыкать ещё очень долго: Саша выходит замуж! Наверняка какую-то часть лета фигуристка посвятит подготовке к предстоящей свадьбе. Но и кроме этого у неё были интересные занятия летом.
Трусова осваивает сёрфинг. Пока что фигуристка практикуется в помещении и на искусственных волнах. Но наверняка Саша вскоре попробует посёрфить и на открытой воде.
Трусова осваивает сёрфинг. Пока что фигуристка практикуется в помещении и на искусственных волнах. Но наверняка Саша вскоре попробует посёрфить и на открытой воде.
Евгения Медведева
Евгения Медведева
Лето Жени началось со спортивного челленджа: фигуристка приняла участие в забеге на Никольской улице в рамках Недели лёгкой атлетики. Медведева прибежала последней, зато на финише скрутила аксель. «На середине дистанции поняла, что бег — это всё-таки немного не моё», — подытожила Медведева.
А ещё Женя пробует новые форматы в своём блоге. Фигуристка снимает влог в Японии.
А ещё Женя пробует новые форматы в своём блоге. Фигуристка снимает влог в Японии.
Участвует Медведева и в новых проектах на телевидении. Она стала гостьей мистического реалити-шоу «Место силы», в котором соревнуются экстрасенсы. Интересно, что о Жене поведают ясновидящие?
Участвует Медведева и в новых проектах на телевидении. Она стала гостьей мистического реалити-шоу «Место силы», в котором соревнуются экстрасенсы. Интересно, что о Жене поведают ясновидящие?
Камила Валиева
Камила Валиева
Свою медиакарьеру активно развивает и Камила. Фигуристка постоянно практикуется в ведении мероприятий, только в июне она провела два фестиваля — «Петровские ассамблеи» и «Самоварфест».
А ещё Валиева выкладывала видео из звукозаписывающей студии. Похоже, нас ждёт что-то интересное.
А ещё Валиева выкладывала видео из звукозаписывающей студии. Похоже, нас ждёт что-то интересное.
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
А вот Лиза, наоборот, переключилась на спорт. Фигуристка пробует себя в качестве тренера на сборах Алексея Мишина в Кисловодске. Туктамышева хочет понять, сможет ли она связать свою дальнейшую жизнь с этой деятельностью.
Анна Щербакова
Анна Щербакова
Аня пока восстанавливается после операции на ноге, но в конце августа и она планирует попробовать себя в качестве тренера. Олимпийская чемпионка проведёт сбор в академии Флорана Амодио во Франции.
Алёна Косторная
Алёна Косторная
Алёна, как действующая фигуристка, прокачивает себя с помощью спортивных челленджей. В начале июня девушка приняла участие в марафоне на 5 км. Дистанция покорилась Косторной за 34 минуты. «Для меня это возможность испытать себя на выносливость и вариант незаурядного времяпрепровождения», — написала Косторная.
Дарья Усачёва
Дарья Усачёва
Бывшая фигуристка сейчас активно участвует в шоу на роликах, которое проходит в центре Москвы.
«Что за заварушка, пойду в неё». Необычные занятия Загитовой, Трусовой и других фигуристок
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