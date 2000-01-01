«Что за заварушка, пойду в неё». Необычные занятия Загитовой, Трусовой и других фигуристок

Помимо этого, Загитова работает над проектом, к которому, по её словам, она готовилась всю жизнь. Но деталей Алина пока не раскрывает. А ещё фигуристка пообещала «открыть двери в новое пространство» — кажется, под этим она подразумевала группу во «ВКонтакте».