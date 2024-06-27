Учится у Мишина и противостоит насилию. Туктамышева может стать очень крутым тренером!

Лиза видит себя в роли наставника, и не зря. Она может привнести важные тенденции в наше фигурное катание.

Елизавета Туктамышева продолжает искать себя. После приостановки карьеры спортсменка задалась целью найти дело, которое будет вдохновлять её так же, как фигурное катание. Начала Лиза с развития в медиа: проб себя в качестве ведущей, комментатора и интервьюера. Но летом фигуристка решила вновь вернуться к спорту и попробовать себя в тренерстве. На сборах Алексея Мишина в Кисловодске Туктамышева примеряет на себя роль наставника: работает с детьми и помогает Глебу Лутфуллину отрабатывать программы. Фигуристка призналась, что видит себя в будущем в качестве тренера и сейчас хочет понять, насколько органично она будет чувствовать себя в этом амплуа.

Понятно, что окончательное решение будет зависеть лишь от внутренних ощущений Лизы, но точно можно сказать, что у неё есть важные задатки, чтобы стать по-настоящему крутым специалистом, который будет привносить в профессию новые тенденции.

Во-первых, за спиной Туктамышевой крутая школа, которую она прошла и продолжает проходить под руководством Мишина. Алексей Николаевич — опытный тренер, который воспитал не одно поколение великих чемпионов. Он не только практик, но и теоретик фигурного катания — автор множества книг и научных работ. Он обладает огромным багажом знаний и не стесняется ими делиться.

Мишин довольно успешно обучает тренерскому мастерству: многие его бывшие ученики уже стали крутыми специалистами. Открыл свою академию и воспитывает фигуристов Евгений Плющенко, отметившийся работой с Александрой Трусовой, Алёной Косторной и Софьей Муравьёвой. Развивается в тренерстве Олег Татауров, открывший талант Владислава Дикиджи. Работают с фигуристами Алексей Урманов, Артур Гачинский и Катарина Гербольдт. У Туктамышевой есть все шансы, чтобы продолжить этот список. Сам Алексей Николаевич очень заинтересован в том, чтобы Лиза стала успешным тренером — он пообещал сделать всё для этого. Так что у Туктамышевой самый крутой учитель из возможных.

Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Во-вторых, Лиза очень мудрый и осознанный человек. Алексей Мишин многое дал фигуристке не только в плане спортивного, но и в плане жизненного опыта. Туктамышева никогда остро не реагировала на неудачи, всегда смотрела на них по-философски и шла вперёд. Она будет отличным наставником для фигуристов, который сможет привить им здоровое отношение к спорту без урона для психики. Туктамышева всегда жёстко высказывалась против насильственных методов воспитания спортсменов. Она способна привнести в наше фигурное катание важные тенденции, основанные на желании и мотивации ребёнка достичь результатов, а не на жёстком обращении и страхе.

«Мне очень грустно, и меня злит, что дети в спорте могут встречаться с насилием. Я никогда не сталкивалась с этим сама, но знаю от многих, что проблема существует. Не только в гимнастике, но и в фигурном катании есть тренеры и родители, которые готовы на всё ради результата и используют неэтичные, на мой взгляд, методы. Потому что мы так высоко задрали планку в спорте — может показаться, что на одном позитиве и желании ребёнка уже невозможно достичь высоких результатов. Но мне хочется верить, что это не так, и найти золотую середину. Чтобы ребёнок мог кататься и не бояться, что его отругает тренер или родитель. Страх — сильная эмоция, на ней можно показывать максимум. В детстве у меня был строгий тренер, на страхе я могла очень много работать. Но только на нём делать всё неправильно. Не хочется, чтобы дети чувствовали себя угнетёнными, чтобы они показывали невозможное только ради того, чтобы их не трогали», — говорила Туктамышева в интервью «Спорт-экспрессу».

Ну и, в-третьих, Туктамышева очень любит фигурное катание. Это дело всей её жизни, в которое она не перестаёт вкладываться. Лиза всегда отличалась стремлением к развитию, так что и в тренерском деле она будет совершенствоваться и идти вперёд. А её энтузиазм будет заряжать людей вокруг и мотивировать их на крутые свершения.

Как бы хотелось, чтобы Туктамышева всё-таки реализовалась в тренерстве! Такой яркий, осознанный и целеустремлённый специалист точно привнесёт новые краски в наше фигурное катание.