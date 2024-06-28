Трусова сделает триксель, Туктамышева поедет на ОИ. 5 идей для игры про фигурное катание

Фантазируем, каким мог бы быть крутой симулятор со звёздными спортсменами и тренерами.

В ISU заговорили о том, что фигурному катанию нужна собственная компьютерная игра. Молодой аудитории у фигурки сейчас не так много, и создание своего крутого симулятора помогло бы привлечь более юных фанатов и популяризировать красивый зимний вид спорта.

У футбола есть симуляторы FIFA (теперь – FC) и PES (теперь – eFootball), у баскетбола – NBA, у хоккея – NHL, у смешанных единоборств – UFC, даже по Формуле-1 долго выходила собственная игра. А вот у фигурного катания такого флагмана не существует, хотя возможности разработчиков с каждым годом становятся всё шире.

Ранее масштабных игр про фигурное катание не выпускали, те же «Барби – королева льда» и Michelle Kwan Figure Skating были очень примитивными. Мы решили порассуждать, каким мог бы быть идеальный симулятор фигурки – условный FS 2024.

Геймплей выходивших игр Фото: Кадры из игр

Идея №1. Научи Малинина круто скользить и одень Косторную

В классическом режиме всё просто – выбираешь фигуриста из действующих, которые выступают в текущем сезоне и ведешь его к победам.

Играя за своих любимых спортсменов, фанаты бы могли исправлять какие-то вещи, которые не понравились в реальности – выбрать для программ другую музыку, которую давно хотелось, продумать костюм и полный образ, с которым фигурист будет кататься, прокачать конкретный скилл, который хотелось бы поправить в реальности. Не устраивает скольжение Ильи Малинина? Приглашаем опытного специалиста и улучшаем слабую сторону.

Прокачивая навыки и накатывая программы, фигуристы выигрывают турниры, получают призовые, которые потом могут тратить на постановку программ у именитых хореографов, оплату тренировок или новый костюм у известного дизайнера (например, собрать яркий образ для Алёны Косторной).

Было бы интересно проходить сезон с новыми форматами турниров – те же прыжковые состязания и шоу-турниры пока есть только в России, а в игре их можно сделать мировыми.

Идея №2. Кубок Легенд или Ultimate Team в ФК

По аналогии с Ultimate Team в FIFA в игру неплохо было бы добавить и легенд. Исполнить четверной тулуп вместе с Плющенко на ОИ-2010 и всё-таки обыграть Лайсачека? Дойти до олимпийского золота с Медведевой? Улучшить невероятные рекорды Трусовой и добить не покорившийся на соревнованиях тройной аксель?

В этом режиме можно было бы, например, пройти какой-то старый сезон, выступив на всех соревнованиях. Или же вовсе организовать Кубок Легенд с разными звёздами прошлых лет. Слуцкая против Туктамышевой, Кондратюк против Ягудина – почему бы и не посмотреть на эти неожиданные битвы?

Алексей Ягудин/Марк Кондратюк Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Идея №3. Создай звезду фигурки самостоятельно

Можно было бы создавать собственных спортсменов и вести их к олимпийскому золоту с самых азов. Выбираешь, у какого тренера начинать кататься, делать ли упор на конёк или же на изучение прыжков, переходить ли в какой-то из парных видов и искать партнёра или же кататься в одиночном.

Перед игроками стоял бы выбор – искать нового специалиста под свой запрос или же, наоборот, пройти всю карьеру с одним тренером, отвергая предложения других групп, менять ли флаг, если не получается пройти в сборную и выступать на крупных турнирах, выступать ли в шоу или сосредоточиться только на спортивной карьере.

Идея №4. Попробуй себя в качестве Мишина или Тутберидзе

Посмотреть на фигурное катание другими глазами можно было бы в режиме тренерской карьеры. Основная цель – привести как можно больше своих учеников к победам. Игроки бы могли сконцентрироваться на одном талантливом ученике, собрать команду помощников, которые бы могли вести сразу несколько звёзд, подсматривать технологии у коллег и внедрять их в свой тренировочный процесс, сохранять атмосферу в команде, чтобы спортсмены не хотели её покидать – возможности очень широкие.

Алексей Мишин (второй справа), Евгений Плющенко (крайний справа), команда Этери Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренеры могли бы формировать программы спортсменов – рисковать ли ученику с четверными, если со здоровьем не всё в порядке перед важным стартом? Вставлять ли в программу не до конца выученный прыжок? Что сказать спортсмену перед выходом на лёд?

Идея №5. Чемпионат мира в онлайн-режиме

Играть против компьютера – это одно, играть против огромного количества других фанатов с их прокачанными персонажами – совершенно другое. В онлайн-режиме можно было бы подключаться к турниру с другими игроками и сравнивать своих фигуристов с другими. Этот режим как раз бы поспособствовал созданию большого комьюнити вокруг мира фигурного катания.