Великое трио Тутберидзе, Загитова или Туктамышева. Кто станет лучшим молодым тренером?

Ветераны тренерского дела — это, конечно же, легендарные люди, воспитавшие не одного чемпиона, но времена меняются, перекраиваются правила, задаются другие тренды, происходит усиление техники, поэтому необходимы новые подходы к работе наставника. И кто, как не молодые фигуристы, которые только-только вышли с соревновательного льда (или ещё продолжают на нём кататься), подходят на эту роль лучше? К тому же многие из них уже стремятся передать свои знания юным спортсменам. Кто-то открывает собственную школу, кто-то приходит на помощь бывшим тренерам, а кто-то работает с топовыми фигуристами, которые тоже уже тренируют.
Это запутанный круг, но мы попытались разобраться. Ваша же задача — выбрать своего фаворита в борьбе за звание самого перспективного молодого тренера среди фигуристов.
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Алина Загитова
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана активно строит карьеру в медиа, однако не забывает и о спорте: фигуристка изъявила желание стать тренером и, как её наставница Этери Тутберидзе, воспитывать новых чемпионов. Подходящие навыки для этого у Загитовой точно есть. Алина неоднократно проводила мастер-классы для юных спортсменов, где проявила себя как требовательный, но чуткий тренер, умеющий поставить правильную технику и наладить эффективную коммуникацию с подопечным. Так, в Якутии олимпийская чемпионка организовала встречу с местными фигуристами, которые проходили серьёзный отбор в группу. К Загитовой попали спортсмены, владеющие двойными прыжками, и их она обучила не только базовым движениям, но и элементам повышенной сложности. В Хабаровске же Алина помогала Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову — результатом её работы стало общение с совсем юной фигуристкой, которой она подсказала, как правильно прыгать флип.
Теперь же Загитова готовится открыть спортивную школу, названную в её честь, в Казани. При этом Алина рассчитывает, что, работая там, сможет популяризовать фигурное катание и передавать свои навыки детям.
«Хочу, чтобы все поняли: центр в Казани не просто станет носить моё имя. Буду принимать непосредственное участие в том числе в работе с начинающими фигуристами. Вижу себя в роли тренера. Мне нравится передавать знания ребятам. Я прекрасно понимаю, что имею достаточно богатый опыт после тренировок в сильнейшей команде мира. Хочется поделиться им с детишками», — отмечала она.
Елизавета Туктамышева
Императрица приостановила спортивную карьеру, но не собирается совсем покидать сферу фигурного катания. Воспитанница Алексея Мишина задумалась о том, чтобы продолжить дело жизни Профессора и стать тренером. С учётом того, что Туктамышева является долгожителем своей дисциплины, поучиться у неё начинающим спортсменам будет полезно.
На протяжении многих лет Лиза проводит сборы с Алексеем Николаевичем и помогает советами фигуристам на мастер-классах. В этом году чемпионка мира — 2015 ездила в Мексику, где обучала всех желающих своим фирменным элементам.
«Я хочу сконцентрировать внимание на своих ощущениях и понять для себя, могу ли я связать свою дальнейшую жизнь с тренерством. Сразу ответ я вряд ли найду, но в будущем вижу себя в этом амплуа», — призналась Туктамышева, а Мишин добавил, что сделает всё, чтобы старт тренерской карьеры Лизы начался и был успешным.
Анна Щербакова
Олимпийская чемпионка Пекина не возвращается на лёд из-за череды травм, однако занятия спортом увлекают её в достаточной мере, чтобы передавать свои знания новому поколению фигуристов. Одна из талантливейших учениц Этери Тутберидзе точно в курсе, как побеждать. Щербакова могла бы стать специалистом, который знает толк как в технике, так и в хореографии.
При этом Аня обладает чётким пониманием, что работа тренером отличается от всего того, что она делала раньше. Ответственный подход фигуристки даст ей большое преимущество как наставнице.
«Я закончила только первый курс тренерского факультета. Даже не представляла до этого, как много нужно знать, чтобы стать тренером. Если ты что-то умеешь сам, это совершенно не означает, что ты знаешь, как этому научить других. Особенно если говорить о спорте высших достижений», — говорила Щербакова, которая попробует свои силы в новой роли во время сбора в академии Флорана Амодио во Франции.
Алёна Косторная
Чемпионка Европы — 2020 — единственная из великого трио Трусова — Щербакова — Косторная, которая продолжает спортивную карьеру, причём не как одиночница, а как парница. При этом Алёна успевает и получать тренерские навыки. На данный момент фигуристка подрабатывает постановщиком в академии Евгения Плющенко и ставит программы юным перспективным спортсменам.
Косторная посотрудничала с Еленой Костылевой, чья звезда зажглась совсем недавно, и оценки её работы были только самыми положительными. Мама фигуристки и сама Лена оказались в восторге от способностей Алёны, которая, напротив, высказалась о своих успехах довольно скромно:
«Я не могу назвать себя полноценным постановщиком, потому что полноценные постановщики — это те, кто с огромным именем, я таким пока не являюсь, я пробую. Я рада предоставленной возможности. Лена Костылева — прекрасный спортсмен, рабочий, всё проходит хорошо, нам помогает Евгений Викторович Плющенко, он выбрал музыку, нам всем понравился этот выбор, и мы работаем», — отметила она.
Александра Трусова
Русская ракета — эксперт по многооборотным прыжкам, а с учётом высокой конкуренции в женском одиночном катании в России её знания, как выполнять сложнейшие элементы и не по одному разу в программе, бесценны. Трусова способна стать передовым специалистом, который устроит революцию и в тренерском деле.
Саша уже проводила мастер-классы для юных фигуристов и со всей серьёзностью подходила к этим проектам, отмечая, что ей нравится тренировать, причём как любителей, так и профессионалов. Лениться серебряный призёр Олимпиады в Пекине не любит, поэтому нет никаких сомнений, что в работе со своими подопечными она будет на все 100%.
«Нормальная тренировка спортсмена длится от часа до полутора, мастер-класс был рассчитан на полчаса, но я его задержала, потому что дети хотели освоить кантилевер», — рассказывала Саша, давая понять, что всегда будет отвечать всем запросам фигуристов, с которыми занимается.
Юлия Липницкая
Олимпийская чемпионка Сочи в команде — молодой, но уже сложившийся тренер. С 2020 года Липницкая занимается с юными фигуристами в академии Евгения Плющенко. При этом путь к этой должности у Юли был непростой: начинала она со спортивных сборов, мастер-классов и выездных тренировок в разных городах и странах и лишь затем перебралась в «Ангелы Плющенко», где под своё крыло взяла две группы, в каждой из которой от 10 детей и больше.
Вот уже три года наставница работает в школе двукратного олимпийского чемпиона и выводит учеников на юниорские старты. При этом результаты её труда не перестают радовать её коллег, включая самого Евгения Викторовича.
«Считаю, что Юля Липницкая — новая Этери Тутберидзе. Юля — самый строгий тренер нашей академии. Она — фанат фигурного катания, она с утра до ночи на льду, грызёт этот лёд со своими учениками, выводит их на старты», — так отзывалась о Липницкой Яна Рудковская.
Аделина Сотникова
Олимпийская чемпионка Сочи в личном зачёте также заняла место на тренерском мостике. Сотникова открыла собственную школу, куда приходят перспективные молодые фигуристы, желающие повторить успех своей наставницы. Одной из таких спортсменок является Камилла Нелюбова, в чей тренерский штаб входит и Аделина.
Нелюбова уже выходила на старты под руководством Сотниковой и показывала неплохие результаты, но главное — она делает отличную заявку на исполнение самого сложного прыжка для женщин — четверного лутца. Это значит, что Аделина не просто обучает детей навыкам, которыми владела сама, но и следует трендам современного спорта, которые диктуют обязательное наличие элементов ультра-си в программах.
Дмитрий Алиев
Чемпион Европы — 2020, как и его коллега из женского одиночного катания, также совмещает выступления на соревновательном льду с работой на тренерском посту. Алиев имеет опыт вывода спортсменов на старты — в этом сезоне Дима сопровождал ученицу Светланы Соколовской Софью Важнову. При этом фигурист отметил, что это было не впервые: в 2015 году он работал с воспитанницей Евгения Рукавицына. По его словам, у него ещё нет нового статуса и в тренеры он «не набивается», но морально Алиев уже готовится к переходу к другому амплуа.
«В тренировочном процессе есть какие-то ключевые моменты, над которыми работают, есть позитивные моменты и отрицательные. Ты хочешь, чтобы эти отрицательные моменты не всплыли во время проката. Стараешься помочь как-то ментально своей энергией, чтоб не появилась ошибка, как в тренировочном процессе. Иногда тренер начинает шататься, потому что переживает те же эмоции, что и спортсмен на льду», — делился Дима, добавив, что мандраж у него сильнее, когда он тренирует, а не катается сам. Это лишь значит, что из него получится чуткий и внимательный наставник.
Михаил Коляда
Один из самых техничных катальщиков среди мужчин-одиночников приостановил спортивную карьеру, зато всерьёз взялся за обучение новому ремеслу. Знания Коляды в хореографии точно пойдут на пользу многим фигуристам, правда, пока не российским, а китайским. Миша объявил, что будет тренировать в пекинском Pangqing Tongjian International Skating Club, чем немного расстроил наших специалистов, которые в один голос заявили, что в его лице России может потерять невероятно талантливого наставника.
«Коляда пробует и развивается. В Китае известная школа, были знаменитые парники. Я думаю, что попробует себя в роли тренера и поймёт, нравится или нет. Михаил — вдумчивый товарищ, умеющий и знающий. Поэтому он найдёт своё применение на тренерском поприще.
Я думаю, он, наверное, едет в Китай на какой-то период, не навсегда. Найти себя сразу непросто, поэтому все занимаются разным, чтобы понять, что интереснее и ближе. Знаний у Коляды достаточно, так что есть что передать спортсменам. Я думаю, что у него всё получится», — прокомментировала ситуацию Татьяна Мишина.
Софья Самодурова
Чемпионка Европы — 2019 не знала, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры, и была в полной растерянности. Но на помощь пришёл наставник Алексей Мишин, который спустя пару дней после объявления об уходе из спорта предложил Самодуровой стать тренером. Соня не стала долго думать и согласилась. Теперь она помогает Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне в младшей группе.
Поначалу фигуристка испытывала сложности на новой работе, поскольку ученики не сразу перестроились и увидели в ней наставницу, но со временем Самодурова наладила коммуникацию, благодаря чему спортсмены стали показывать результаты.
«Тренер я строгий, сюсюкаться не буду. Когда не слушают, могу и голос повысить, чтобы вникали. Пытаюсь объяснить, что я желаю им только добра», — делилась Соня.
Елена Радионова
Бронзовый призёр чемпионата мира после завершения карьеры активно занялась хореографией. Сейчас Радионова трудится сразу в двух крупных московских школах — ЦСКА и «Ангелы Плющенко». Лена отрабатывает техники катания с юными фигуристами Евгения Плющенко и Елены Буяновой и нередко выводит их на старты. Кроме того, специалист работает и со взрослыми спортсменами.
Например, она ставила показательный номер Артуру Даниеляну. По её словам, ей интереснее развиваться как постановщику, этот процесс её «затянул».
Полина Цурская
Талантливая соперница Евгении Медведевой и Алины Загитовой не смогла полностью реализовать весь свой потенциал во время спортивной карьеры, но неожиданно нашла отдушину в работе тренером. Цурская вернулась в «Хрустальный» к Этери Тутберидзе уже как специалист, который занялся постановкой техники у юных фигуристов. Преимущество Полины в том, что она знает все механизмы работы в родной школе и передаст своим ученикам нужную философию.
«Это действительно безумно затягивает. Мне больше всего нравится ставить прыжки. Я же одиночница, которая отмечалась именно прыжками. Не вращениями и скольжением. Наверное, поэтому больше всего удовольствия получаю от работы с прыжками», — отмечала спортсменка.
Бетина Попова
Группу талантливых молодых хореографов пополнила Бетина Попова, которая работает вместе с Сергеем Росляковым. Фигуристка призналась, что видит себя больше постановщиком, нежели тренером, поскольку работа последнего довольно тяжёлая и затратная с точки зрения эмоционального вовлечения.
«Слишком большие вложения, к которым я не готова, потому что я человек очень мягкий, очень нежный и чувствительный», — говорила она.
Тем не менее Бетина посвящала всю себя, когда сотрудничала с парой Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, а теперь также уделяет много внимания Алёне Косторной и Георгию Кунице.