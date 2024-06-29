Великое трио Тутберидзе, Загитова или Туктамышева. Кто станет лучшим молодым тренером?

Некоторые фигуристы ещё не покинули соревновательный лёд, но стремятся передать свои знания новому поколению. Как же похвально!

Ветераны тренерского дела — это, конечно же, легендарные люди, воспитавшие не одного чемпиона, но времена меняются, перекраиваются правила, задаются другие тренды, происходит усиление техники, поэтому необходимы новые подходы к работе наставника. И кто, как не молодые фигуристы, которые только-только вышли с соревновательного льда (или ещё продолжают на нём кататься), подходят на эту роль лучше? К тому же многие из них уже стремятся передать свои знания юным спортсменам. Кто-то открывает собственную школу, кто-то приходит на помощь бывшим тренерам, а кто-то работает с топовыми фигуристами, которые тоже уже тренируют.

Это запутанный круг, но мы попытались разобраться. Ваша же задача — выбрать своего фаворита в борьбе за звание самого перспективного молодого тренера среди фигуристов.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.