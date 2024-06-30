Трусова изумительна в роли невесты! Любуемся её образами в белом в ожидании свадьбы

Свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова обещает стать одним из самых ярких событий этого года. Организация пышного бракосочетания может занять немало времени, но, даже если фигуристы отправятся под венец до конца лета, срок ожидания всё равно выходит приличный.

Многие уже вовсю фантазируют, в каком платье (а скорее всего, платьях) появится Саша на торжестве, и надеются, что она, например, поделится кадрами с похода по свадебным салонам и покажет варианты предполагаемой причёски. Уровень её красоты, очевидно, будет зашкаливать. Неплохо бы чуть-чуть подготовиться к этому.

Между прочим, сама Русская ракета сознательно или бессознательно всё чаще выбирает в одежде белый цвет. Так, на встрече с фанатами в свой день рождения она предстала в очень женственном белоснежном платье. Роль невесты ей определённо к лицу!

В предвкушении свадьбы спортсменов предлагаем полюбоваться Сашей в различных белых образах, которые ей безумно идут.

Александра Трусова Фото: Из личного архива Александры Трусовой

На упомянутом выше праздновании 20-летия Саша сияла, общаясь с поклонниками, и освещала всё вокруг красотой. Нежное романтичное платье белого цвета сразу напомнило, что недавно Макар Игнатов сделал ей предложение. Широкая улыбка и полные счастья глаза знаменитой квадистки послужили лучшими аксессуарами для неё в этом день, а распущенные светло-рыжие волосы водопадом струились по спине.

Александра Трусова (слева) Фото: Из личного архива Софьи Титовой

До встречи с болельщиками Саша устроила крутую вечеринку с друзьями с белым дресс-кодом. Она от души веселилась и зажигала в белых рубашке и шортах.

После объявления о помолвке Саша показала в соцсетях романтичный ролик с женихом, на котором появилась сразу в двух белых нарядах. В первой половине ролика она с Макаром выполняет поддержку в обтягивающем длинном трикотажном платье с высоким разрезом на бедре. Достигнув финальной позы, влюблённые оказываются в Таиланде и целуются, а на Саше в это время — длинный белый сарафан на тонких бретельках.

Для отпуска в Таиланде девушка припасла и другие белые одежды. Например, в романтичном ролике с женихом на пляже она снималась в белоснежном коротком топе с рукавами-фонариками и в джинсовых шортах.

А для покатушек на байке она подобрала трендовую белую вязаную тунику с длинными рукавами.

После помолвки в Санкт-Петербурге фигуристка заглянула в маникюрный салон, чтобы обновить дизайн ноготочков. Наведением красоты Саша занималась в повседневном топе слонового цвета.

Александра Трусова Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Когда Саша играла Снегурочку в одноимённом ледовом шоу Плющенко этой зимой, её роман с Макаром Игнатовым ещё оставался тайной для публики. Тем не менее внимательный зритель не мог не заметить так и витавшую «химию» между молодыми людьми. В белых платьях фигуристка уже тогда напоминала невесту, хотя до судьбоносного предложения Макара оставалось почти полгода. В одном из них — усыпанном стразами — она танцевала на пуантах, а в другом — с длинными рукавами и узорами, напоминающими следы мороза — каталась на коньках.

Александра Трусова Фото: Из личного архива Александры Трусовой

После марафона новогодних шоу Саша отдыхала в Дубае, где выгуливала белый комплект из укороченной рубашки и бермуд с запа́хом. К ним она также подобрала удобные шлёпанцы.

Кстати, кто знает, возможно, Саша и Макар захотят провести свадьбу на берегу моря? Или проведут там повторную церемонию обмена клятвами любви и верности во время медового месяца? Это стало бы невероятно красивым воплощением ледовой сказки «Русалочка» в реальной жизни, а Саша изумительно смотрелась бы в свадебном образе морской царицы.

В любом случае, какой бы сценарий фигуристы ни выбрали для своего торжества, наша прекрасная Русская ракета точно будет там главной звездой и раскрасит всё вокруг одной лишь улыбкой.