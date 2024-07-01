Новый шедевр от Глейхенгауза или провал? Разбираем самую трендовую программу сезона

Новинки от топ-фигуристов уже здесь! В эти выходные призёр чемпионатов России Пётр Гуменник показал зрителям новую короткую программу от Даниила Глейхенгауза. Образ и музыка – из «Дюны» Фрэнка Герберта. Благодаря экранизации от Дени Вильнёва эта фантастическая вселенная обрела море новых поклонников, в том числе и в мире фигурного катания.

Редко когда российские спортсмены презентуют новинки так рано, но тем интереснее на них смотреть. Программа Гуменника – максимально свежая, поставили её всего пару недель назад, ещё накатывать и накатывать. Однако уже сейчас видно, какие отсылки на первоисточник оставил хореограф.

«Дюна» – это о чём? Лучше, конечно, один раз посмотреть или прочитать, но постараемся резюмировать. Арракис – это пустынная планета, в которой капля воды настолько же ценна, как хороший партнёр для мира танцев на льду, местной нефтью является пряность, а чудовищный песчаный червь является божеством для местных жителей. Сюда по приказу Императора прибывает главный герой саги Пол Атрейдес, сын герцога Лето. Раньше этой планетой управляли враги Атрейдесов – Харконнены. В результате вновь вспыхнувшей вражды Пол вместе с матерью оказывается в пустыне и находит коренной народ – фрименов, среди которых девушка, являвшаяся Атрейдесу во снах.

Может сначала показаться, что Глейхенгауз поставил «Дюну» слишком прямо, «в лоб», но это обманчивое впечатление. В постановке есть как явные намёки, так и хореография, вдохновлённая сценами из фильмов.

В самом начале постановки мы видим что-то похожее на песчаную походку – ведь по поверхности нужно скользить особым образом, чтобы не разбудить червя. Снежная крошка в руках – песок, утекающий сквозь пальцы. После двух прыжковых элементов наступает передышка, и Пётр делает следующий намек: игла у шеи, рука в коробке – так Пол проходит испытание от ордена Бене Гессерит, к которому принадлежит его мать. Это самая первая сцена в романе и одна из первых в фильме.

Перед дорожкой шагов Гуменник стучит по льду и вызывает червя – так во втором фильме он проходит обряд посвящения во фримены. Слайд с прогибом в конце отсылает к тому, что Пол прошёл испытание и оседлал червя. В конце мы видим жест, которым герой приветствует соперника перед боем и в первой, и во второй части. Отличие лишь в том, что в фильме ко лбу он прикладывает священный кинжал.

Уложить историю из двух фильмов общим хронометражом более чем в пять часов в программу длиной 2.40 – непростая задача. Вот тут в ход и идут отсылки к сюжету, которые создают атмосферу.

О том, как сложно переносить на лёд сюжет «Дюны», ещё в 2022 году рассказывали «Чемпионату» Екатерина Миронова и Евгений Устенко. После выхода первого фильма пара поставила произвольный танец.

«Фильм сам по себе странный, долгий и непонятный. Книгу мало кто читал, поэтому мы для себя решили, что возьмём какие-то базовые вещи, которые зрителю будет легче понять», – рассказывала Екатерина.

Тема выигрышная, яркая, да даже визуальное сходство Гуменника с Тимоти Шаламе прослеживается, но есть у «Дюны» одна проблема – её может оказаться слишком много.

После выхода второго фильма «Дюну» начали ставить много и в разных видах фигурного катания. Уже известно, что в женском одиночном за эту тему взялись японка Вакаба Хигути (короткая программа) и эстонка Нина Петрыкина (произвольная). В парном катании на «Дюну» посмотрим от Валентины Плазас и Максимилиано Фернандеса из США, а в мужском одиночном – от Михаила Шайдорова из Казахстана. Есть ещё вероятность, что «Дюна» будет у Михаила Селевко, но она небольшая: фигурист выложил небольшой отрывок программы, наложив поверх неё саундтрек Ханса Циммера.

Есть риск, что и на внутренней арене случится столпотворение Полов Атрейдесов. В июне тизер новой программы Дмитрия Алиева опубликовал Артём Федорченко. Движения на видео очень хорошо вписываются в атмосферу «Дюны». Фигурист и хореограф не дали указания на то, что это короткая программа, тему произвольной мы знаем, так что есть шанс, что постановки всё-таки будут разные.

Но если нет, то мы получим ярчайший кейс – столкновение сильнейших фигуристов страны с идентичным образом в одном сезоне. «Кармен» Максима Ковтуна и Михаила Коляды активно обсуждали весь сезон, а дуэль двух Кармен на Олимпиаде-1988 Катарины Витт и Деби Томас помнят до сих пор!

«Дюна» идеально подходит для новой такой дуэли. У Гуменника постановка заканчивается приветствием перед поединком, после которого в живых остаётся только один.