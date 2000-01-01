Медведева сражает наповал новыми фотосессиями
Образы Жени становятся всё более дерзкими и роковыми.
Последняя фотосессия фигуристки произвела настоящий фурор среди болельщиков. Медведева предстала в образе деловой женщины и подписала фото провокационной фразой: «Разве это мужской мир?» Снимал Женю известный блогер Дима Ермузевич.
Стиль Медведевой становится всё более дерзким и соблазнительным. На одном из последних мероприятий Женя появилась в элегантном корсете, джинсах и кожаной куртке. Конечно, фигуристка не забыла сделать пару стильных фото.
Фотосессия для собственной коллекции одежды Медведевой получилась очень яркой и креативной. Женя вдохновилась своими ледовыми образами, но представила их в модном обрамлении, будто фотографировалась для глянцевого журнала.
Весной Медведева устроила себе большую фотосессию, на которой примерила на себя сразу несколько интересных образов. Один из них — стильная кокетка.
Второй образ Жени получился более дерзким и брутальным. Белую рубашку фигуристка дополнила стильной кожаной курткой и джинсами с потёртостями.
Ну а третий образ Медведевой — властная роковая красотка. Женя даже взглядом отыгрывает перемену настроения!
Совсем другой получилась фотосессия Медведевой для футбольного «Динамо». Здесь Женя более расслабленная и улыбчивая.
А на зимнем сборе в Катаре фигуристка дала волю положительным эмоциям и позировала с широкой улыбкой на лице. Женя может быть разной, и во всех своих перевоплощениях она смотрится органично!
«Разве это мужской мир?» Евгения Медведева сражает наповал новыми фотосессиями
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