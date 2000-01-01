«Разве это мужской мир?» Евгения Медведева сражает наповал новыми фотосессиями

ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Медведева сражает наповал новыми фотосессиями
Медведева сражает наповал новыми фотосессиями
Образы Жени становятся всё более дерзкими и роковыми.
AMP-версия
Последняя фотосессия фигуристки произвела настоящий фурор среди болельщиков. Медведева предстала в образе деловой женщины и подписала фото провокационной фразой: «Разве это мужской мир?» Снимал Женю известный блогер Дима Ермузевич.
Последняя фотосессия фигуристки произвела настоящий фурор среди болельщиков. Медведева предстала в образе деловой женщины и подписала фото провокационной фразой: «Разве это мужской мир?» Снимал Женю известный блогер Дима Ермузевич.
Стиль Медведевой становится всё более дерзким и соблазнительным. На одном из последних мероприятий Женя появилась в элегантном корсете, джинсах и кожаной куртке. Конечно, фигуристка не забыла сделать пару стильных фото.
Стиль Медведевой становится всё более дерзким и соблазнительным. На одном из последних мероприятий Женя появилась в элегантном корсете, джинсах и кожаной куртке. Конечно, фигуристка не забыла сделать пару стильных фото.
Фотосессия для собственной коллекции одежды Медведевой получилась очень яркой и креативной. Женя вдохновилась своими ледовыми образами, но представила их в модном обрамлении, будто фотографировалась для глянцевого журнала.
Фотосессия для собственной коллекции одежды Медведевой получилась очень яркой и креативной. Женя вдохновилась своими ледовыми образами, но представила их в модном обрамлении, будто фотографировалась для глянцевого журнала.
Весной Медведева устроила себе большую фотосессию, на которой примерила на себя сразу несколько интересных образов. Один из них — стильная кокетка.
Весной Медведева устроила себе большую фотосессию, на которой примерила на себя сразу несколько интересных образов. Один из них — стильная кокетка.
Второй образ Жени получился более дерзким и брутальным. Белую рубашку фигуристка дополнила стильной кожаной курткой и джинсами с потёртостями.
Второй образ Жени получился более дерзким и брутальным. Белую рубашку фигуристка дополнила стильной кожаной курткой и джинсами с потёртостями.
Ну а третий образ Медведевой — властная роковая красотка. Женя даже взглядом отыгрывает перемену настроения!
Ну а третий образ Медведевой — властная роковая красотка. Женя даже взглядом отыгрывает перемену настроения!
Совсем другой получилась фотосессия Медведевой для футбольного «Динамо». Здесь Женя более расслабленная и улыбчивая.
Совсем другой получилась фотосессия Медведевой для футбольного «Динамо». Здесь Женя более расслабленная и улыбчивая.
А на зимнем сборе в Катаре фигуристка дала волю положительным эмоциям и позировала с широкой улыбкой на лице. Женя может быть разной, и во всех своих перевоплощениях она смотрится органично!
А на зимнем сборе в Катаре фигуристка дала волю положительным эмоциям и позировала с широкой улыбкой на лице. Женя может быть разной, и во всех своих перевоплощениях она смотрится органично!
«Разве это мужской мир?» Евгения Медведева сражает наповал новыми фотосессиями
Читайте также
Необычные занятия наших фигуристок летом
Необычные занятия наших фигуристок летом
Главные фигуристы-долгожители
Главные фигуристы-долгожители
За кого Трусова выходит замуж? Факты об Игнатове
За кого Трусова выходит замуж? Факты об Игнатове
Как Игнатов сделал предложение Трусовой. Видео
Как Игнатов сделал предложение Трусовой. Видео
Что происходит с экс-россиянами Дэвис и Смолкиным
Что происходит с экс-россиянами Дэвис и Смолкиным
Медведева и Загитова на премии Муз-ТВ. Фото
Медведева и Загитова на премии Муз-ТВ. Фото
Огненные фото наших фигуристок из отпуска!
Огненные фото наших фигуристок из отпуска!
Вера Вонг невероятно выглядит в свои 74 года!
Вера Вонг невероятно выглядит в свои 74 года!
Вспоминаем образы Липницкой на льду!
Вспоминаем образы Липницкой на льду!
Что связывало Заворотнюк с фигурным катанием
Что связывало Заворотнюк с фигурным катанием
Где отдыхают российские фигуристки
Где отдыхают российские фигуристки
Российские фигуристы разбегаются в другие сборные
Российские фигуристы разбегаются в другие сборные
Какие пары мы ждём в новом сезоне?
Какие пары мы ждём в новом сезоне?
Жгучие фото Туктамышевой из отпуска
Жгучие фото Туктамышевой из отпуска
Кто из фигуристов возвращался к музыке детства
Кто из фигуристов возвращался к музыке детства
Какие профессии пробовали наши фигуристы
Какие профессии пробовали наши фигуристы

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android