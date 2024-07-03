Новый батл Загитовой и Губерниева после мастер-класса Тутберидзе? Всё это — в «Лужниках»

В субботу, 6 августа, в «Лужниках» состоится День Московского спорта — уникальное мероприятие для любителей спорта, которые живут в столице или приехали погостить. Как и в прошлом году, найдётся чем заняться и фанатам фигурного катания.
Год назад День Московского спорта для поклонников фигурки прошёл со смешанными эмоциями — яркое шоу и общение с любимыми фигуристками омрачилось давкой, которая возникла при большом желании взять автографы у кумиров.
Надеемся, в 2024-м организаторы (Департамент спорта города Москвы) предусмотрели все форс-мажоры, потому что «фигурнокатательная» программа фестиваля снова обещает быть очень и очень насыщенной!
Для нас подготовили ледовое шоу, мастер-класс Этери Тутберидзе и, конечно, возможность пообщаться с топ-фигуристками.
Расписание фестиваля
- 12:00 — фан-встреча с Евгенией Медведевой;
- 12:30–13:15 – мастер-класс Этери Тутберидзе;
- 12:35 — фан-встреча с Алексеем Ягудиным;
- 13:10 — фан-встреча с Александрой Трусовой;
- 13:30–15:00 – ледовое шоу;
- 15:30 — фан-встреча с Алиной Загитовой.
Алина Загитова на Дне Московского спорта — 2023
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Состав участников шоу
Ледовое шоу состоится на Малой спортивной арене «Лужники», вход для зрителей — свободный. Список участников в основном состоит из нынешних и бывших учеников «Хрустального».
Женщины: Александра Трусова, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Алина Загитова, Евгения Медведева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Майя Хромых.
Мужчины: Алексей Ягудин, Андрей Мозалёв, Даниил Самсонов, Арсений Федотов.
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
Что ещё нужно знать гостям фестиваля?
Этери Тутберидзе проведёт мастер-класс только для профессиональных спортсменов и их тренеров — по специальным приглашениям. Но зрители смогут увидеть, как работает знаменитая наставница: вход на трибуны – также свободный.
Общение с фигуристками состоится на площадке «Фан-встречи». В роли ведущих выступят комментатор Дмитрий Губерниев и спортивная журналистка Эмма Гаджиева. А значит, нас может ждать очередной виток словесного противостояния Губерниева с Алиной Загитовой.
Будет интересно!