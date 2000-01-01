Фигуристы обещают много экспериментов. Что нам уже известно о программах на новый сезон?

Что известно о новых программах фигуристов?
Некоторые спортсмены и хореографы уже приоткрыли завесу тайны и рассказали, чего нам ждать в сезоне-2024/2025. Судя по их словам, нас ждет много экспериментов.
Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев
Одним из трендов нового сезона, похоже, станет фильм «Онегин». По мотивам кинокартины произвольные программы поставили сразу два фигуриста — Пётр Гуменник и Дмитрий Алиев. Хореографом у первого выступил Илья Авербух, а чемпион Европы поработал с Никитой Михайловым.
Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев
Короткая программа Гуменника создана на основе «Дюны», её поставил Даниил Глейхенгауз. Есть риск, что эту тему для себя выбрал и Алиев. Хореограф Артём Федорченко делился тизером новой программы Димы, и болельщики разглядели в нём мотивы «Дюны». Если всё так, то это будет уникальный случай совпадения у фигуристов сразу двух тем!
Владислав Дикиджи
Дикиджи в короткой программе готовит что-то необычное. «Если вы хотите посмотреть что-то новое, то, чего не было в фигурном катании, обязательно посмотрите короткую Влада», — заинтриговал хореограф Егор Мурашов. А произвольную Дикиджи поставили Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин.
Марк Кондратюк
Неординарное готовит и Кондратюк. Причём, по словам постановщика Никиты Михайлова, в обеих программах. «Музыка, которую мы использовали в короткой – мне кажется, под такой стиль ещё никто никогда не катался. Музыка из произвольной – под неё катались, но прочтение Марка… Будет что-то новенькое, очень интересно и необычно», — поделился хореограф.
Евгений Семененко
Также Никита Михайлов поставил короткую программу Семененко: «Тему Женя выбрал с Алексеем Николаевичем Мишиным, ближе к классике. Это будет что-то вечное. О произвольной чемпиона России пока ничего не известно.
Макар Игнатов
Обе программы на новый сезон фигуристу поставил Никита Михайлов.
Роман Савосин
Короткую программу фигуристу поставил Николай Шелякин, по словам Савосина, это будет эксперимент. В произвольной же Роман будет кататься под музыку Сергея Рахманинова. Егор Мурашов рассказал, что зрители смогут насладиться красивым катанием и чёткими линиями.
Софья Муравьёва
Софья поддерживает тренд на двухчастные постановки. «Не знаю, расстрою ли я зрителей, но в этом сезоне у Сони лиричный образ точно будет. Но я делаю музыку с новыми вставками. Короткая и произвольная у Муравьевой будут связаны между собой. История одна, а персонажа два: в короткой один, в произвольной – другой», — рассказал Никита Михайлов Sport24.
Алина Горбачёва
«Девушка Бонда – образ для одной из моих новых программ. Об идее создания и постановке я расскажу на прокатах, а пока небольшой тизер», — анонсировала Алина Горбачёва.
Вероника Яметова
У фигуристки из Екатеринбурга в одной из программ будет фламенко.
Софья Акатьева
Чемпионка России полностью пропустила прошлый сезон, поэтому программы оставила старые. В короткой у Софьи — вальс «Маскарад», а в произвольной фигуристка будет кататься под музыку из фильма «Адмирал». Обе постановки авторства Даниила Глейхенгауза.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Бронзовые призёры Олимпийских игр темы для своих новых программ пока не анонсировали. Известно только, что короткую Насте и Саше поставил Илья Авербух, а произвольную — Ирина Жук и Александр Свинин. «Они не похожи на то, что мы делали раньше, – главное, что ребятам нравятся предложенные музыка, стиль», — сказала Тамара Москвина.
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев
Короткую программу для пары поставил Алексей Тихонов. По словам Насти и Димы, это будет что-то новое для них. Произвольная пока находится в процессе разработки идеи.
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук
Экспериментировать готовятся и Наташа с Ильёй. Произвольную программу фигуристам поставили Анжелика Крылова и Максим Ставиский.
«Это будет что‑то необычное для них, не классика», — рассказала Крылова.
«Это будет что‑то необычное для них, не классика», — рассказала Крылова.
Алёна Косторная и Георгий Куница
Короткую программу «Ангел», которую Алёна и Гоша представили на чемпионате России, фигуристы планируют оставить и на новый сезон. В произвольной же они будут воплощать трендовую тему «Мастер и Маргарита» — программу им поставила Наталья Линичук.
Александра Степанова и Иван Букин
Про ритм-танец дуэта пока ничего не известно, но Саша и Ваня уже давно вынашивают тему для произвольного. Судя по всему, она тоже будет неординарной. «Для нашей задумки придётся потратить много времени в зале, а потом уже и на льду. Придётся потратить много времени на то, чтобы понять, сможем ли мы это сделать так, как это видим», — говорил Букин.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Дуэт пока не раскрывает детали своих будущих постановок, но явно намекает, что хочет удивить. «Мы всегда стараемся, чтобы наши программы выделялись, и хочется надеяться, что и программы на новый сезон не станут исключением. Для короткой программы мы взяли саундтрек к кинофильму», — говорила Лиза.
Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный
«Летящая Ирочка, любящий Дэвид, завораживающая музыка Эцио Боссо – Following a Bird. Этот танец – танец души...» — охарактеризовали произвольный танец дуэта в группе Дениса Самохина. Что пара готовит для ритм-танца, пока не раскрывают.
Софья Шевченко и Андрей Ежлов
Для ритм-танца дуэт взял музыку Элвиса Пресли, а в произвольном Соня и Андрей воплотят испанскую тему — в ней прозвучат отрывки из «Фриды» и ледового спектакля «Кармен». Авторами постановок стали Елена Масленникова и Илья Авербух.
Фигуристы обещают много экспериментов. Что нам уже известно о программах на новый сезон?
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