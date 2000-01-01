Фигуристы обещают много экспериментов. Что нам уже известно о программах на новый сезон?

Александра Степанова и Иван Букин

Про ритм-танец дуэта пока ничего не известно, но Саша и Ваня уже давно вынашивают тему для произвольного. Судя по всему, она тоже будет неординарной. «Для нашей задумки придётся потратить много времени в зале, а потом уже и на льду. Придётся потратить много времени на то, чтобы понять, сможем ли мы это сделать так, как это видим», — говорил Букин.