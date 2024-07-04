«Егор Крид мне как второй папа». Бывшая фигуристка строит карьеру в музыке!

В последние годы фигуристки стали активно внедряться в шоу-бизнес, однако мало кто делает это профессионально. Обычно навыков, наработанных в спорте, хватает, чтобы заработать себе медийность, но кто-то идёт дальше и развивает в себе разные стороны. Героиня нашего интервью Алиса Трифонова — уникальный пример фигуристки, которая смогла совмещать спорт с другим своим увлечением — вокалом. Долгое время девушка развивалась в двух сферах одновременно, и там, и там добиваясь успеха. Но в итоге всё равно пришлось выбирать.

Участие в восьмом сезоне проекта «Голос. Дети» изменило жизнь Трифоновой. Алиса смогла развернуть своим вокалом кресла всех наставников и оказалась в команде Егора Крида, что сильно повлияло на её карьеру. Девушка пробилась в финал проекта, получила предложение о сотрудничестве от известного продюсера и столкнулась с непростым выбором: чтобы развиваться в шоу-бизнесе, ей нужно было пожертвовать фигурным катанием.

Выбор сделать было необходимо, и в итоге Алиса выбрала направление, где у неё больше успехов — музыку. Правда, жизнь всё время так или иначе возвращает её к фигурному катанию.

В большом интервью «Чемпионату» Трифонова рассказала о своём пути в спорте и музыке. Как сложилась карьера Алисы в фигурном катании, почему она решила пойти на «Голос», какое влияние на неё оказал Егор Крид и что привело её к знакомству с Майей Хромых и Александрой Трусовой? Читайте в нашем материале!

«Анна Царёва всегда очень уважала и ценила то, что я развиваюсь не только в фигурном катании, но и в музыке»

— Алиса, как ты начала заниматься фигурным катанием?

— Изначально всё началось с базовых знаний. В моём детском саду была секция фигурного катания: мы ездили заниматься в торговый центр, у нас были тренировки где-то раз в неделю. Тренер увидела во мне потенциал и сказала, что мне можно развиваться в фигурном катании профессионально. Мы с родителями решили пойти в школу олимпийского резерва, которая находилась рядом с нашим домом, и я начала там тренироваться. Бóльшая часть моей спортивной жизни прошла именно там. Последние два года моих тренировок в фигурном катании я провела в «Академии льда» у Анны Владимировны Царёвой, там у меня прогресс пошёл намного быстрее, потому что и количество тренировок было намного больше, и отношение к спорту было серьёзнее.

— Почему при переходе выбор пал именно на Анну Царёву?

— Во-первых, моей маме очень нравилась Анна Погорилая, которая была её ученицей, она за ней следила. И также я пересекалась на соревнованиях со многими спортсменами, которые тренировались у Анны Владимировны, мне очень нравились их программы, её ученики всегда занимали призовые места. Как-то так судьба сложилась, что мы решили пойти к ней. Изначально просто приходили на этот лёд кататься, я много тренировалась без тренера. И, катаясь в «Академии льда», мы много раз виделись с Анной Владимировной, нам нравилось, как она тренирует, и мы решили попробовать.

— С Анной Погорилой удалось покататься?

— Нет, она ушла задолго до того, как пришла я. И она тренировалась на другом льду, группа Анны Царёвой к тому моменту уже переехала в другую академию, поэтому её я не застала.

Алиса Трифонова Фото: Из личного архива Алисы Трифоновой

— Чем было для тебя фигурное катание? Ты хотела развиваться в нëм именно в профессиональном плане или это больше было увлечение?

— С самого детства я развивалась в двух направлениях: в фигурном катании и музыке. Но в целом у меня было и много других увлечений. Я была таким ребенком, который хотел заниматься всем, чем можно, чтобы потом, когда вырасту, смогла заниматься тем, что мне больше всего нравится, в чëм я чувствую себя комфортнее. В фигурном катании для меня основным было спортивная подготовка, поддержание как тела, так и духа. В самом начале мы не знали, в какой момент это закончится. Были надежды и на большое будущее, мы думали, что фигурное катание может стать моей основной профессией. Но после «Голоса» немного сместились ориентиры, в музыкальной сфере больше успехов было. А от фигурного катания пришлось отказаться.

— То есть большой цели, такой как, например, стать олимпийской чемпионкой, у тебя не было?

— На своем пути я люблю ставить цели постепенно. Например, в начале у меня была цель научиться прыгать аксель. Я её достигла, дальше поставила следующую — занять первое место на соревнованиях. Достигла — ставлю следующую. Поэтому глобальные цели перед собой не ставила. Наверное, если бы я в итоге стала мастером спорта, у меня бы стояла цель выйти на большие соревнования, такие как чемпионат мира, Олимпийские игры. Конечно, в начале пути у меня тоже были такие мысли, но потом я начала понимать, что это скорее невозможно, чем возможно.

— Почему невозможно?

— Мы понимали, что в какой-то момент нужно будет уйти из-за вокала, потому что всë-таки сместились приоритеты. А во-вторых, пошли травмы. В тот год, когда я ушла, конечно, не хотелось уходить, потому что у меня как раз пошёл прогресс: я начала прыгать тройные прыжки, занимать призовые места. Но пришлось уйти.

— В итоге какого уровня ты смогла достичь в фигурном катании?

— Я получила второй спортивный разряд, выходила уже на первый на соревнованиях, но не успела его сдать, потому что закончился сезон, а в следующий я уже не вышла. Лично для меня самый большой успех по завершении последнего сезона — это то, что я сама поставила себе короткую программу, вышла с ней на соревнования и заняла второе место. Для меня это большой успех, я даже в мечтах об этом не думала, но вдруг так случилось. Были периоды, когда я сама тренировалась в зале или на катке, и в какой-то момент подумала: а что, если самой поставить программу? У меня это получилось, в итоге это одна из моих любимых программ, я её сделала с душой.

В последний сезон мы придумали, как можно совмещать две мои основные профессии. Я начала выходить на лёд под песни, которые сама же исполняла. Это тоже было что-то особенное и, конечно, придавало мне сил, вдохновения.

— Как удалось договориться с тренерами поставить самой себе программу? Это уникальный случай, когда юной спортсменке доверяют такую ответственную задачу.

— Наверное, обстоятельства сложились в мою сторону. Последние мои соревнования были в середине июня, потом начались каникулы, но мне не особо хотелось отдыхать, потому что я понимала, что скоро придётся уйти из спорта, хотелось дожать до максимума. Я и в зале тренировалась одна, и на льду, поэтому мне удалось самостоятельно без тренеров поставить программу. Потом мы им скинули видео, они заценили. И что Анна Владимировна, что Мария Александровна, наш хореограф, всегда очень уважали и ценили то, что я развиваюсь не только в фигурном катании, но и в музыке.

Анна Владимировна даже приезжала ко мне на «Голос», была в группе поддержки, это было особенно важно, потому что её мнение авторитетно для меня. То, что она приехала меня поддержать, было очень ценно и приятно. Мария Александровна тоже меня поддерживала. В день «слепых» прослушиваний я в шесть утра пришла на тренировку, у нас была хореография, и она меня наставляла, говорила мне пожелания, чтобы я была сильной, спину ровно держала на сцене (улыбается). Я вспоминаю о своих тренерах с открытой, тёплой душой, очень им благодарна. Их отношение всегда было очень позитивное, они всегда шли навстречу.

Алиса Трифонова с Анной Царёвой (справа) на «Голосе» Фото: Из личного архива Алисы Трифоновой

«Много всего Егор Крид дал. Свои новые песни выпускаю через его лейбл, я получаю большую отдачу»

— Вообще, мы привыкли, что для профессиональных спортсменов существует только спорт, все силы они вкладывают в него. Как тебе удавалось совмещать фигурное катание с музыкой?

— Самый главный лайфхак — это чёткое расписание. Была расписана буквально каждая минутка. Детство у меня было очень наполненное, я не сидела без дела, постоянно что-то было.

— Какой ты больше человек по натуре: спортсмен или творческая личность?

— На мой взгляд, я часто менялась. Когда больше получалось в фигурном катании, во мне разрасталась спортивная жилка, я думала: всё, это мое будущее, я буду фигуристкой и мои дети тоже (улыбается). Но когда у меня появился «Голос», я поняла, что жизнь артиста — это моя жизнь. Я постоянно металась, но при этом всё равно любила два направления. Мне очень нравилось фигурное катание, сам процесс. Фигурное катание — очень красивый спорт, ты получаешь от него большое удовольствие. Конечно, у меня были травмы, которые еле-еле вылечились в итоге, но я наслаждалась тем, что у меня получалось.

— Как пришла идея пойти в «Голос»? Это тоже состязание в каком-то смысле, взыграла спортивная жилка?

— Мне кажется, для всех вокалистов «Голос» — одна из целей, которую хочется достичь. «Голос» был моей мечтой с первых лет занятий вокалом. Мой первый кастинг был в четвертый сезон «Голоса», но в итоге я выступала в восьмом. Каждый год я ходила на кастинги — там несколько этапов, и каждый год проходила чуть дальше. В шестом сезоне я прошла до «слепых» прослушиваний, но ко мне не повернулись. В седьмом «Голосе» я тоже прошла, но до меня не дошла очередь. И уже в восьмом «Голосе» выступила, можно сказать, с фурором. Для меня это была большая цель, к которой я шла долгие годы.

Кому-то «Голос» даётся легко, но это не мой случай. У меня всё было через борьбу, через преодоление себя и пробивание потолка. Ни в спорте, ни в вокале у меня ничего не было по щелчку. Есть дети, которым бывает дано: в фигурном катании, например, растяжка. Мне не дана растяжка, меня всегда рвали на шпагате через слëзы. В вокале многим везет со связками, мне же сначала говорили, что мне не дано петь, зачем мне вообще это. Но я очень хотела, поэтому очень много старалась и добилась результата. У меня всё через труд, и, наверное, это главное качество для человека — с ним получится всё что угодно. А если человеку дано, но он не старается, то у него ничего и не получится.

Алиса Трифонова на проекте «Голос» Фото: Из личного архива Алисы Трифоновой

— Можно ли сказать, что спорт сформировал твой характер, что благодаря ему ты не сдавалась в «Голосе» и шла до конца?

— Да, я думаю, спорт с самого детства заложил во мне стойкость: ты падаешь — идëшь дальше. Стержень, который во мне появился, помогает мне на протяжении всей жизни. Не расстраиваться из-за поражений, идти дальше, стараться, прикладывать больше усилий… Эту параллель можно проводить с чем угодно, но в спорте это очень гиперболизированно — ты сам должен добиваться всего. Это даёт тебе стержень, который всегда помогает в жизни. У меня сложилось ощущение, что, когда через много лет у меня появятся собственные дети, их надо отдать в спорт — какой бы то ни было, но, скорее, в фигурное катание, потому что оно мне очень нравится. Спорт закладывает правильные черты в характер, которые нужны каждому человеку.

— Если возвращаться к «Голосу», то ты и правда произвела фурор в своём сезоне, к тебе повернулись все наставники. Почему ты выбрала именно Егора Крида, какими качествами он тебя привлек?

— Мы даже с семьёй недавно говорили о том, почему же я всë-таки выбрала Крида и как хорошо, что что-то подсказало мне его выбрать. Сейчас из всех трёх наставников, которые были в моём сезоне, наибольший фидбэк идёт от Егора. Не знаю, почему в тот момент я выбрала именно его… Меня впечатлили его слова, его подача, его настроение, когда он говорил мне добрые слова. И я решила пойти к нему. Наверное, сердце подсказало. И очень удачно. Много всего Егор дал. Мы выступали и на его сольных концертах — он часто зовёт свою команду с ним выступить. Конечно, это классные эмоции, классный опыт. И свои новые песни я выпускаю через его лейбл, это тоже очень круто, я получаю большую отдачу.

— Как Егор повлиял на тебя? Может быть, он дал тебе какие-то важные уроки?

— Егор дал много уроков по тому, как вести себя на сцене, по поводу вокала всегда говорил, что он не певец, а артист. Я считаю, что это правда и это то, чему он нас учит — быть не только вокалистами, но и артистами. После «Голоса» я поняла, как правильно подавать себя на сцене. Иногда бывает такое, что человек круто поёт, но глаз за него не цепляется. Конечно, хочется быть артистом: когда люди смотрят на тебя и им не хочется отвлечься на телефон, отвернуться, болтать с кем-то. Когда приходишь на концерт Крида, ты смотришь на него, кайфуешь, и тебе никогда не будет скучно. Он полностью завлекает весь зал своей энергетикой. Хочется по этой же дорожке идти и стать таким же крутым артистом.

Алиса Трифонова с Егором Кридом Фото: Из личного архива Алисы Трифоновой

— Кто ещё из артистов тебя вдохновляет?

— Конечно, мой основной кумир — это Егор. После того как пообщалась с ним, он мне стал очень близок, он мне как второй папа. А так из артистов мне очень нравится Оливия Родриго. Мне очень нравится, как она подаёт себя, у неё очень много позитива, что я тоже пытаюсь в себе прорабатывать. Ещё меня очень вдохновляет Аврил Лавин, её старые треки точно. Мне очень нравится её энергетика и то, как она её проявляет. У меня прям душа лежит к её стилю пения, я часто беру её песни за референсы, чтобы сделать что-то такое же крутое.

«Очень уважаю, что Трусова пробует себя как в вокале, так и в танцах»

— Вернёмся к тому переломному моменту, когда тебе пришлось выбирать между музыкой и фигурным катанием. Можешь рассказать, как перед тобой встал этот выбор, почему пришлось выбрать что-то одно?

— Мой последний сезон заканчивался летом, и это был сезон, когда был «Голос» — он проходил весной. Мне было очень обидно уходить из фигурного катания, потому что у меня пошли успехи: я выступала со своей программой, занимала вторые места, тройной сальхов прыгнула. Много успехов пошло, поэтому не хотелось уходить вообще, хотелось развиваться ещё больше. Но после «Голоса» нам предложили контракт, мной заинтересовался очень популярный продюсер, мы записали несколько песен с ней. Пришлось отказаться от фигурного катания, потому что мы понимали, что, так как я сейчас начинаю серьёзно работать в вокале, развиваться именно с продюсером — много возможностей она давала, надо больше времени уделить музыке и танцам. Пришлось отказаться из-за нехватки времени. Если бы в дне было не 24 часа, а 50, я бы осталась в фигурном катании. Это была основная причина.

А вторая причина: я получила много травм, которые очень долго не вылечивались. У меня была травма руки, я очень много падала на локоть, и был риск, что придётся делать операцию, а этого очень не хотелось. Ещё у меня была травма головы. Как-то раз я тренировалась одна, и получилось так, что я упала с прыжка и ударилась головой. После этого на какое-то время потеряла память. Я упала, у меня случился провал в памяти, и очнулась я только в раздевалке. Удар был сильный, почти сотрясение, и где-то 10 минут у меня просто стерлись из памяти. Какое-то время мне было сложно двигаться, ходить. Но я готовилась к соревнованиям, поэтому приходилось тренироваться, поддерживать форму.

На этих соревнованиях я выступила с короткой программой, заняла второе место, потом должна была быть произвольная. В день произвольной я решила потренироваться перед соревнованиями. Я тренировалась, упала на бедро, и у меня защемило нерв так, что я не могла наступать на ногу вообще. Мы пытались и размять ногу, и сделать массаж, но ничего не помогло. В итоге мы приехали на соревнования, решив, что я попробую откатать программу хоть как-то, потому что, даже если бы я плохо откатала, мне должно было хватить баллов, чтобы занять это второе место — я шла с большим отрывом. Перед прокатом я прыгала на скакалке, чтобы хоть как-то размяться, но мне стало ещё хуже. И я сказала: «Я не могу выйти. Я просто не могу наступить на ногу». Всё, мы решили сняться, значит, не судьба с этими соревнованиями.

Этот нерв очень долго не проходил. Я начала сама заниматься ОФП, рассчитывала вернуться в спорт, но в итоге мы поняли, что надо уходить. И колени у меня полетели в тот момент. Это был уже вред здоровью. Мы посчитали, что сейчас лучше углубиться в музыку, раз заинтересовался продюсер, который очень много возможностей предлагает: выступления на больших сценах, сразу пять песен она мне купила, чтобы выпустить. Мы поняли, что сейчас будет правильнее принять такое решение.

— Было ли у тебя когда-нибудь сожаление, что ты ушла из фигурного катания?

— За эти три года, что я нахожусь вне спорта, судьба меня постоянно возвращает в фигурное катание. Осенью, после того сезона, когда я ушла, меня утвердили на рекламу, которая была связана с фигурным катанием. Мне стоило уйти из спорта, чтобы встретиться с Этери Тутберидзе и Майей Хромых (улыбается). Мы познакомились на съëмках этой рекламы, там я снималась в одном кадре с Этери, а Майя была моим дублёром — она прыгала четверной прыжок. Я в этой рекламе снималась как актриса, а не как фигуристка. Это было очень интересно — пересечение миров.

Алиса Трифонова с Майей Хромых Фото: Из личного архива Алисы Трифоновой

Сейчас мы продолжаем общаться с Майей Хромых, дружим, ходили друг к другу на дни рождения. Когда занималась фигурным катанием и ещё не была лично знакома с Майей, я училась по её вращениям, брала какие-то фишки. А она недавно рассказывала, что, когда я выступала на «Голосе», они в семье случайно включили телевизор и увидели там меня, увидели, что меня поддерживает Анна Царёва — Майя у неё тоже занималась раньше, но мы не пересеклись. Это её очень удивило, и она меня запомнила. То есть мы заочно знали друг друга, но лично познакомились спустя несколько лет.

А совсем недавно, в начале июня, меня позвали как артиста выступить на дне рождения у чемпионки Европы по синхронному плаванию Анастасии Бахтыревой. У неё на празднике было очень много спортсменов, в том числе фигуристов. Мне было очень интересно с ними повидаться. Там я познакомилась с Александрой Трусовой, Софьей Самоделкиной, Елизаветой Шанаевой и многими другими спортсменами, за которыми раньше следила. И тут вдруг я выступила перед ними как артист, они мне подпевали. Конечно, были прикольные ощущения, очень необычные.

— Я видела, что ты выкладывала видео с той вечеринки, и ты его очень забавно подписала, что в другой жизни ты могла бы стать известной фигуристкой, а Саша Трусова — крутой певицей. Саша как раз выпускала свои песни, ты следила за её творчеством?

— Конечно, следила. Я очень уважаю, что она пробует себя как в вокале, так и в танцах. Я очень поддерживаю её желание стараться развиваться во многих сферах. Это очень круто! Когда человек творческий, ему нравится многое. И то, что она воплощает — это очень круто. Как фигуристка я, конечно, тоже ей восхищалась, потому что Саша — нереально крутой спортсмен. Я восхищаюсь её достижениями, её упорством, старанием, трудолюбием. Она очень крутая! Ещё рыжий цвет волос нас очень роднит. Получилось так, что вышел «Голос», и где-то через год Саша покрасилась в рыжий. Родители любят шутить, что Саша меня на «Голосе» увидела и решила покраситься (смеётся).

Алиса Трифонова с Александрой Трусовой Фото: Из личного архива Алисы Трифоновой

— Есть ли люди, которые тебя вдохновляют в фигурном катании?

— Безусловно, это Саша Трусова. Я внимательно следила за Олимпийскими играми, все наши девочки были безумно классными. Конечно, Майей я восхищалась, когда была в спорте, и сейчас продолжаю восхищаться. Она огромная молодец! Она мне многое рассказывает о том, как у них построен тренировочный процесс, и это, конечно, колоссальная работа. Спортсмены все огромные труженики. Некоторые диванные критики любят порой оскорблять спортсменов, но я считаю, что даже те, кто где-то недожимает, те, у кого бывают неудачи, всё равно огромные молодцы, потому что за этим стоит огромная работа. Лёд — это часто такая лотерея! Если человек выходит на соревнования, то за этим уже стоит большая работа. Я восхищаюсь всеми спортсменами, потому что нужна огромная сила воли, чтобы вообще оставаться в спорте и продолжать работать.

— В спорте, особенно в фигурном катании, часто встречаются токсичные фанаты. Шоу-бизнес в этом плане тоже бывает жестоким. Можешь сравнить, где больше общественного давления: в спорте или в шоу-бизнесе?

— Я думаю, во всех сферах довольно сложно сталкиваться с критикой. Лично у меня было много хейта после проекта «Голос. Уже не дети». У меня получился достаточно скандальный выпуск, многие говорили, что я очень злая, агрессивная. Но я на самом деле не такой человек, я всегда стараюсь быть доброй со всеми. Всегда люблю по-честному. Хейт был и во время восьмого «Голоса». Но я к этому уже привыкла и не принимаю на свой счёт, потому что осознаю, какие люди это пишут: чаще всего это люди, которые сами ничего не добились и просто сидят в соцсетях и выливают свой негатив. Если человек чего-то добился, проделал какую-то работу, то он понимает, что за этим стоит труд, и у него не будет желания писать что-то плохое. Так что я к хейту очень спокойно отношусь, есть популярная фраза «хейт — это просто мой пиар», и это правда так. Чем больше пишут хейта, тем больше ты продвигаешься, тем больше появится людей, которые узнают о твоём творчестве и полюбят тебя с позитивной стороны. В процентном соотношении будет больше людей, которые тебя любят. Так что хейт — это даже хорошо.

Много хейта было в сторону Саши Трусовой после Олимпийских игр. На мой взгляд, это дало ей огромный всплеск популярности, очень много людей её узнали. Это, наоборот, круто. Я понимаю, что ей трудно было пережить этот период, но у неё были свои причины на такую реакцию — она не достигла своей цели в тот момент. Но она всё равно большая молодец, ведь она выполнила пять четверных на Олимпийских играх.

«Сейчас я не очень рада тому, что происходит на Евровидении. Это уже не про вокал стало, а про странные, скажем так, номера»

— У тебя была мечта попасть на Евровидение, ты даже участвовала в отборе на детское Евровидение. Сейчас ещё хочешь выступить на этом конкурсе?

— Я бы не сказала, что это моя мечта номер один, но Евровидение — это, конечно, один из проектов, на который круто бы было попасть. Но это было круто в то время, когда я и пробовалась туда — несколько лет назад. Когда выступали Полина Гагарина, Сергей Лазарев, всё было очень красиво. Сейчас я не очень рада тому, что происходит на Евровидении — я говорю больше про взрослое, а не про детское, на детском пока всё спокойно. А на взрослом… Это уже не про вокал стало, а про странные, скажем так, номера. Но в своё время я ходила на кастинги, проходила в полуфинал, и это был один из проектов, который стоял на моем пути. Конечно, было бы круто попасть, однако этого не случилось, и я не горюю из-за этого. Мой путь продолжается, я пишу свои песни и выпускаю их, развиваюсь в их написании.

Алиса Трифонова Фото: Из личного архива Алисы Трифоновой

— Единственная на данный момент победа России на Евровидении как раз объединяет в себе музыку и фигурное катание. Ты видела выступление Димы Билана и Евгения Плющенко?

— Наверняка я видела, но сейчас уже не вспомню. Вообще, я стараюсь смотреть всё важное в музыке. Надо будет пересмотреть (улыбается).

— Как тебе идея объединить вокал и фигурное катание в одном номере?

— Конечно, это круто, и я отчасти это делала в спорте. Мне нравится сама идея совмещения разных увлечений в одном. Я помню, что когда-то ходила на кастинг «Синей птицы» и почти прошла в сам проект — уже дошло до стадии обсуждения с редакторами проекта, что можно было бы придумать номер, как я пою и катаюсь одновременно. Конечно, это сложно реализовать, но как идея это интересно.

— А кого бы из фигуристов ты бы хотела пригласить в свой номер?

— Мне сложно назвать кого-то одного, кого я обожаю. Я вообще всех фигуристов люблю, потому что фигурное прошлое всë-таки всегда со мной. Если так сложится судьба, что мне предложат выступить с каким-нибудь фигуристом или фигуристкой, то это будет очень интересно и классно.

— Как часто ты смешиваешь фигурное катание с музыкой? Может быть, у тебя есть песни о фигурном катании, вдохновлённые твоим прошлым?

— Когда я ещё занималась фигурным катанием, у меня выходили песни, например, «Беги вперед» — она как раз про спорт, про силу духа. Русскую версию этой песни и сценарий клипа мы писали вместе с мамой и, конечно, вдохновлялись и моим путём, и в целом путём всех спортсменов. Она очень вдохновляющая, мотивирующая. Мне кажется, её классно в наушниках включать во время занятий спортом.

— Чем ты сейчас занимаешься, какие проекты у тебя впереди?

— Самое интересное, что я сама жду: меня недавно утвердили в сериал как актрису на одну из главных ролей. Совсем скоро у нас начнутся съëмки, а выйдет он, наверное, через год. Для меня это новый опыт, я несколько лет учусь актёрскому мастерству, проходила много проб, снималась в короткометражном кино и рекламах. Сейчас я уже попала в полнометражный сериал, для меня это, конечно, большая цель, к которой я очень долго шла, и я очень рада, что она осуществилась. Ну и, конечно, я продолжаю выпускать песни. Месяц назад у меня вышла песня «Буду кричать» — на данный момент она моя любимая, в ней заложена большая история. И совсем скоро у меня выйдет новая песня, она такая летняя, вайбовая. Я продолжаю писать, развиваюсь в игре на разных инструментах, записываю каверы, веду свой блог. Стараюсь работать в разных направлениях.