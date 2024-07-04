Такое бывает только в нашей фигурке — конечно, не бессмысленной, но точно беспощадной.

Кажется, Трусова не в курсе, что возобновляет карьеру

Первый четверг июля — очередной день странностей в нашей фигурке. Хотя всё начиналось, в общем-то, безобидно: с инсайда о том, что Александра Трусова в сентябре планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.

Если честно, изначально хотелось вообще пройти мимо этой новости — год назад примерно в то же время появилась информация, что в сезон пойдёт Анна Щербакова. Чем это обернулось, долго расписывать не надо — сейчас олимпийская чемпионка из-за травмы не выступает даже в ледовых шоу.

Похожий сценарий (не травма, конечно, а неучастие в грядущих соревнованиях) просматривался и с Трусовой — пока в инфополе не ворвался её агент. Как оказалось, бывший.

«Решение возобновить карьеру показывает её непреклонную волю добиться поставленных целей — признания на международном уровне. Рад, что она готова продолжить свою карьеру в спорте», — сказал Алексей Николаев в комментарии «Матч ТВ».

Разумеется, слова были поданы журналистами как официальная позиция фигуристки — логично, что настолько востребованная спортсменка и её агент должны держать чуть ли не непрерывную связь.

Поэтому СМИ немедленно начали обзвон, и возвращение Трусовой уже практически как состоявшийся факт успели прокомментировать как минимум Татьяна Тарасова, Ирина Роднина, Яна Рудковская, Наталья Бестемьянова…

Но потом Саша заявила через соцсети, что Алексей Николаев не является её агентом.

«Оказывается, Саша считала, что мы прекратили сотрудничество, но я об этом не знал. Она по договору должна была прислать мне официальное уведомление, но не сделала этого. Договор продолжал действовать. Сейчас я ожидаю расторжения контракта. В дальнейшем мы не будем сотрудничать», — мужчине пришлось пуститься в объяснения.

Возвращение Трусовой на соревновательный лёд он не подтвердил, подчеркнув, что его комментарий на эту тему был «чисто теоретическим».

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А сама Трусова сказала что-то про возвращение?

Ну конечно, нет. Александра ограничилась тем самым одним предложением об Алексее Николаеве — и ничего не говорила о потенциальном возобновлении спортивной карьеры.

Её последние слова об этом датированы 1 июля. В ответ на прямой вопрос «РИА Новости Спорт» об участии в контрольных прокатах Трусова ответила: «Посмотрим. Пока не готова ответить на этот вопрос».

Саша говорила о выступлениях в шоу, разнообразных новых интересах и тщательно уходила от ответа про соревнования — как и всегда в последние два с половиной года после Олимпиады. Она всё же добавила, что ей не хватает того самого адреналина — тем не менее в её возвращение откровенно не верится, как не верилось год назад в камбэк Щербаковой.

Нынешняя Трусова выглядит максимально далёкой от погружения в спортивную жизнь — которая про сборы, рутинные тренировки и ограничение в питании. Сейчас Саша готовится к свадьбе, показывая всё в режиме реалити-шоу, и её мысли заняты скорее этим, чем возобновлением карьеры.

Поэтому стоит возвратиться ко второму абзацу текста — едва ли этот инсайд чего-то стоит. Может быть, Трусова даст какие-то комментарии на Дне Московского спорта — но и там, скорее всего, ограничится уклончивыми высказываниями.

Даже если она действительно выступит на контрольных прокатах, это ничего не значит. Елизавета Туктамышева в прошлом году представила обе программы и всё же приостановила карьеру.