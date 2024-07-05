Интуитивное питание против голодовок. Какие диеты у фигуристок, завершивших карьеру?

Загитова ест один раз в день, Навка на интервале, Медведева делает ставку на качество продуктов.

Кажется, что после завершения карьеры фигуристки могут наконец-то попрощаться с бесконечными диетами и постоянным контролем веса. Держать себя в чёрном теле им больше не требуется. Соревнования — позади, а ледовые шоу на порядок демократичнее к форме артистов.

Однако если совсем не оглядываться на то, что в тарелке, существует опасность слишком расслабиться. Когда это осознанный выбор — всё хорошо. Но, как правило, девушки всё-таки предпочитают придерживаться определённого режима питания.

А ведь подобрать оптимальный рацион — задача отнюдь не простая. Каждый организм уникален, поэтому нельзя просто взять и положиться на чей-то пример.

Логично, что, покинув подмостки большого спорта, наши прекрасные фигуристки по-разному решают «вопрос еды». Кто-то шокирует излишне жёсткими методами, а кто-то выбирает в первую очередь здоровье.

Питание один раз в день Загитовой

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана недавно откровенно призналась, что питается всего один раз в день, так как это делает её максимально продуктивной, а злость из-за голода позволяет ей лучше работать. В единственный приём пищи Алина употребляет правильные продукты и не чувствует недостатка в еде. Тем не менее она не рекомендует другим загонять себя в подобные рамки.

Алина Загитова Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Питаюсь я один раз в день, но правильно: мясо, либо крупы, либо овощи – вот как-то так. Мне хватает. У меня КПД поднимается, когда я голодная — я, видимо, злая, заряженная. Все спрашивают: как я похудела? Это тренировки и питание один раз в день. Но никому это не советую, так делать нельзя», — поделилась Загитова на VK Fest в Санкт-Петербурге.

Конечно, не исключено, что в течение дня у Алины бывают перекусы, которые она не считает за приём пищи. Хотя даже в этом случае её диета вызывает серьёзное беспокойство.

Здоровый рацион с качественными продуктами Медведевой

Женя не скрывает, что её не обошло стороной РПП, но она благополучно пережила этот печально знакомый многим фигуристкам период. Сейчас двукратная чемпионка мира заботится о своём организме и пополняет запасы энергии качественной едой. Девушка также практиковала отказ от сахара и находит данный опыт положительным. На продукты она не жалеет денег и не загоняет себя в тесные рамки ради поддержания идеальной фигуры.

Евгения Медведева Фото: РИА Новости

«Мне важно есть хорошие продукты, а они сейчас дорогие. Я заказываю огурцы и помидоры не просто из супермаркета. Мне важно, чтобы они были с зелеными косточками, бакинские. Сейчас доставка двух таких пакетов еды, которую я считаю нужной и имею возможность заказывать, стоит от 10 до 15 тысяч. Получается, 66 тысяч на двоих — это три заказа в месяц», — рассказывала Медведева в шоу «Инвестерика».

Голодание Сотниковой

Наша первая олимпийская чемпионка в женском одиночном виде долгое время по-настоящему пугала экспериментами с питанием, хотя на тот момент уже не соревновалась. В 2019-м она ела в основном один раз в день, а порой вообще пила одну только воду.

«У меня нет своего особенного рациона питания. Я ем, когда захочу, а это чаще всего один раз в день, максимум два. Иногда есть вообще не хочется, тогда могу пить только воду весь день», — отмечала Сотникова в StarHit.

В июне 2020-го Аделина прошла испытание трёхдневным голоданием, ходом которого делилась в соцсетях.

«Кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец! Я выдержала три дня и думаю, может, пойти дальше? Конечно, есть очень сильно хочется, но, думаю, надо идти», — восторгалась Сотникова у себя в соцсетях.

Спортсменка искренне верила, что отказ от еды — стоит того, чтобы оставаться тонкой и звонкой.

«Хочешь быть худой, закрой рот на замок. Меньше есть, больше спорта. Могу не есть целый день. В общем, как можно меньше еды», — отвечала Сотникова на вопросы подписчиков.

После того как Аделина стала мамой, её подход к питанию стал более здоровым. Во время беременности она набрала 20 кг, но сбрасывала их уже не за счёт голодовок, а благодаря работе с тренером по пилатесу и грамотно составленному рациону.

Правильное питание Радионовой

Елена Радионова крайне отрицательно относится к самому понятию «диета» и считает, что оно лишь мешает спортсменкам. Фигуристка надеется, что однажды вместо ограничений девушки сделают ставку на правильное питание и перестанут истязать свои организмы. Сама она после завершения карьеры обрела великолепную фигуру без всяких диет и после беременности тоже выглядит великолепно.

Елена Радионова Фото: РИА Новости

«Жёсткие диеты не помогают. Я считаю, что нужно правильно питаться. Чем больше диет, тем хуже для организма, и после каждой диеты происходят срывы. Поэтому, по моему мнению, только правильное питание.

Вообще, нужно исключить в спорте слово «диета». Думаю, если спросить у каждой фигуристки, у каждой спортсменки про диету, у них сразу вылезет триггер, что это ужасно, страшно, сразу какие-то воспоминания из спортивной карьеры появятся. Считаю, что нужно заменить слово «диета» на словосочетание «правильное питание», — делилась Радионова с «Чемпионатом».

Никаких ограничений у Сотсковой

Поставив точку на участии в соревнованиях, Мария Сотскова позволила организму восполнить все дефициты спортивных лет и понять, что никаких голодовок больше не будет. Сначала тело ожидаемо ответило запасом нескольких килограммов, но затем вес пришёл в норму. С тех пор Маша не заботится о диетах, составляя повседневное меню по велению сердца.

«После завершения карьеры раздобрела прилично. Плюс начался карантин, отпустила себя и сказала: ешь сколько хочешь, завтра еда никуда не денется. За два месяца карантина поправилась килограммов на 10. А во время второго карантина похудела, у меня даже появился мышечный рельеф. Сейчас ем, когда хочу и что хочу», — делилась Сотскова с «Матч ТВ».

Интервальное голодание Навки

Татьяна Навка взяла олимпийское золото с Романом Костомаровым в танцах на льду 18 лет назад, но годы никак не отразились на её изящной фигуре. В 49 лет она по-прежнему поражает стройностью и может дать фору молодым девушкам. Секрет худобы жены Дмитрия Пескова оказался в интервальном голодании. Навка предпочитает питаться два раза в сутки, а для похудения, по её мнению, нужно просто закрыть рот.

Татьяна Навка с Романом Костомаровым Фото: РИА Новости

«Многие едят часто, но по чуть-чуть. Для меня идеально, когда я ем два раза в сутки. Главное — чтобы был большой перерыв. Мне нравится система: есть через 16 и через 6 часов. Чтобы худеть, нужно уменьшать порции, закрывать рот», — говорила Навка в YouTube-шоу «Нейроны на миллион с Анастасией А».

Интуитивное питание Волосожар

Трижды мама Татьяна Волосожар неизменно радует блестящей формой! И для этого она не истязает себя диетами или какими-либо новомодными экспериментами. Олимпийская чемпионка прислушивается к потребностям организма и даёт ему то, что он требует в данный момент. Даже если это не самая правильная еда, ничего страшного. К тому же она ест небольшими порциями и соблюдает баланс питательных веществ. С таким подходом жизнь во всех смыслах обретает гармонию.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков Фото: РИА Новости

«Мне близка тема интуитивного питания. Вот я интуитивно чувствую, что хочу съесть круассан на ночь, и стараюсь слушать свою интуицию. Ну а если серьёзно, то я правда считаю, что надо прислушиваться к своему организму. Соблюдать какой-то баланс белков, углеводов, полезных жиров. И есть небольшими порциями. Собственно, никакого открытия.

А диеты, мне кажется, это всё короткий результат, который не всегда удаётся закрепить. Многие потом набирают больше, чем потеряли. Или я не права?» — писала Волосожар в соцсетях.

Спокойное поддержание веса Паненковой

Бывшая воспитанница Тутберидзе Дарья Паненкова пережила много испытаний за спортивную карьеру. В том числе связанных с питанием. Постоянные «нельзя» и отработки «запрещёнки» привели к тому, что, уйдя из спорта, она забыла о ненавистных ограничениях и как следует наелась. Позже фигуристка вновь стала следить за рационом, но уже без фанатизма. Поход в пиццерию не мешает ей поддерживать хорошую форму.

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«Меня ещё мама контролировала очень жёстко. Каждый день на весы, плюс 100 г — крики, ор. Курица варёная каждый день, макароны нельзя, ничего сладкого. Увидит шоколадку — час бега на дорожке, ещё и в какой-нибудь плёнке, а это нагрузка на сердце! Мне кажется, это всё-таки было неправильно.

Могу ли сейчас всё это позволить? Да, но стараюсь питаться правильно. Когда я только завершила, поправилась на 5 кг. Наелась. И теперь слежу за своим питанием — не потому, что требуют держать вес, а просто хочется хорошо выглядеть. Сходить в пиццерию могу», — откровенничала Паненкова со «Спорт-экспрессом».