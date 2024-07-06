Мастер-класс Тутберидзе и незабываемое шоу! Фигурка на Дне Московского спорта — LIVE

6 июля в «Лужниках» состоится уже традиционный для лета ивент — День Московского спорта с участием звёзд фигурного катания.

Любители фигурки найдут занятия на любой вкус: смогут понаблюдать за работой Этери Тутберидзе на мастер-классе, увидеть яркие номера на ледовом шоу и, конечно, пообщаться с любимыми спортсменами, задав им вопросы.

В зоне «Встречи с фанатами» появятся Александра Трусова, Евгения Медведева, Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.