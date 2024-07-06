Мастер-класс Тутберидзе и незабываемое шоу! Фигурка на Дне Московского спорта — LIVE

6 июля в «Лужниках» состоится уже традиционный для лета ивент — День Московского спорта с участием звёзд фигурного катания.
Любители фигурки найдут занятия на любой вкус: смогут понаблюдать за работой Этери Тутберидзе на мастер-классе, увидеть яркие номера на ледовом шоу и, конечно, пообщаться с любимыми спортсменами, задав им вопросы.
В зоне «Встречи с фанатами» появятся Александра Трусова, Евгения Медведева, Алина Загитова и Алексей Ягудин.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
В прошлом году на Дне Московского спорта наши знаменитые фигуристки не только общались с фанатами и катали показательные номера, но и проводили мастер-классы в незнакомых для себя видах спорта. Алина Загитова даже сразилась на шпагах с олимпийской чемпионкой по фехтованию Кариной Азнавурян! Победный укол, между прочим, принадлежал Алине.
Участники показательных выступлений
На малой спортивной арене «Лужников» сегодня состоится практически настоящее ледовое шоу! С показательными программами выступят многочисленные воспитанники Этери Тутберидзе, а также Алексей Ягудин.
Полный состав участников выглядит следующим образом:
Одиночницы — Александра Трусова, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Алина Загитова, Евгения Медведева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Майя Хромых.
Одиночники — Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Арсений Федотов, Алексей Ягудин.
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
Расписание мероприятий с фигуристами
12:00 — фан-встреча с Евгенией Медведевой, площадка «Фан-встречи»;
12:30 — 13:15 – мастер-класс Этери Тутберидзе, малая спортивная арена;
12:35 — фан-встреча с Алексеем Ягудиным, площадка «Фан-встречи»;
13:10 — фан-встреча с Александрой Трусовой, площадка «Фан-встречи»;
13:30 — 15:00 – ледовое шоу, малая спортивная арена;
15:30 — фан-встреча с Алиной Загитовой, площадка «Фан-встречи».
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! В разгар межсезонья нас ждёт долгожданная встреча с фигуристами на Дне Московского спорта. Организаторы подготовили с ними много различных активностей. Чтобы ничего не пропустить, следите за ходом событий вместе с «Чемпионатом».