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День Московского спорта 6 июля: фигурное катание, мастер-класс Тутберидзе, Трусова, Загитова, Медведева, лайв, онлайн

Мастер-класс Тутберидзе и незабываемое шоу! Фигурка на Дне Московского спорта — LIVE
Дарья Кирюхина
Шоу Этери Тутберидзе
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Загитова, Медведева, Трусова — в «Лужниках».

6 июля в «Лужниках» состоится уже традиционный для лета ивент — День Московского спорта с участием звёзд фигурного катания.

Любители фигурки найдут занятия на любой вкус: смогут понаблюдать за работой Этери Тутберидзе на мастер-классе, увидеть яркие номера на ледовом шоу и, конечно, пообщаться с любимыми спортсменами, задав им вопросы.

В зоне «Встречи с фанатами» появятся Александра Трусова, Евгения Медведева, Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Подробнее о Дне Московского спорта — 2024
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Участники показательных выступлений Расписание мероприятий с фигуристами
Live Дарья Кирюхина

В прошлом году на Дне Московского спорта наши знаменитые фигуристки не только общались с фанатами и катали показательные номера, но и проводили мастер-классы в незнакомых для себя видах спорта. Алина Загитова даже сразилась на шпагах с олимпийской чемпионкой по фехтованию Кариной Азнавурян! Победный укол, между прочим, принадлежал Алине.

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09:48 Дарья Кирюхина

Участники показательных выступлений

На малой спортивной арене «Лужников» сегодня состоится практически настоящее ледовое шоу! С показательными программами выступят многочисленные воспитанники Этери Тутберидзе, а также Алексей Ягудин.

Полный состав участников выглядит следующим образом:

Одиночницы — Александра Трусова, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Алина Загитова, Евгения Медведева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Майя Хромых.

Одиночники — Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Арсений Федотов, Алексей Ягудин.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

09:42 Дарья Кирюхина

Расписание мероприятий с фигуристами

12:00 — фан-встреча с Евгенией Медведевой, площадка «Фан-встречи»;
12:30 — 13:15 – мастер-класс Этери Тутберидзе, малая спортивная арена;
12:35 — фан-встреча с Алексеем Ягудиным, площадка «Фан-встречи»;
13:10 — фан-встреча с Александрой Трусовой, площадка «Фан-встречи»;
13:30 — 15:00 – ледовое шоу, малая спортивная арена;
15:30 — фан-встреча с Алиной Загитовой, площадка «Фан-встречи».

09:28 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! В разгар межсезонья нас ждёт долгожданная встреча с фигуристами на Дне Московского спорта. Организаторы подготовили с ними много различных активностей. Чтобы ничего не пропустить, следите за ходом событий вместе с «Чемпионатом».

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Новости. Фигурное катание
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