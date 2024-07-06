Медведева запускает собственное шоу вслед за Загитовой! Что она об этом рассказала?

Наши именитые чемпионки не перестают радовать своих фанатов. Следом за Алиной Загитовой собственное ледовое шоу анонсировала её подруга-соперница Евгения Медведева. Спортсменка приехала на День Московского спорта, чтобы в торжественной обстановке объявить, что 19 ноября, в день её 25-летия, её поклонников будет ждать большой подарок. Женя и её команда соберутся на «ЦСКА-Арене» в 19:00, чтобы устроить грандиозное представление.

Рассказываем все подробности.

Когда и где пройдёт шоу Евгении Медведевой

«Бóльшую часть моей жизни занимает спорт, сейчас большее количество моего времени занимает один очень важный проект. Я так волнуюсь сейчас, вы не представляете… Думаю, многие любители фигурного катания и люди, которые следят за моим творчеством, знают, что мне в этом году 25 лет исполняется, у меня юбилей. Поэтому я приглашаю вас всех на мой день рождения на ледовую «ЦСКА-Арену» 15 ноября в семь вечера, это ледовое шоу приурочено к моему юбилею.

Я никогда не думала, что когда-то приду к такому формату, но мы уже довольно давно готовили этот сюрприз, сегодня готова анонсировать своё ледовое шоу. Оно будет отличаться от того, что вы видели до этого, будет высокотехнологичным, и в нём будут использоваться передовые технологии».

Как шла подготовка и чего ждать от самой Медведевой

«Сначала делается объявление о том, что собираемся делать ледовое шоу. Для того чтобы качественно сделать объявление, нужно сделать афишу. Для меня это первый опыт. Понятное дело, что у нас работает над этим проектом команда мечты. Я ни в коем случае в одиночку этим не занимаюсь, было бы наивно полагать, что я бы справилась в одиночку. Это большая работа, возможно, со стороны это выглядит так: «Алло, привет, что делаешь 15-го? Приходи, покатаемся». На самом деле, это большая проектная работа».

Евгения Медведева на Дне Московского спорта Фото: Яна Левхина, «Чемпионат»

«Мне, наверное, очень хотелось бы всё шоу откатать самой, но здоровья не хватит. У нас ледовые шоу по 2–2,5 часа. Я, конечно, постараюсь занять собой это пространство, но в моём шоу будет очень много наших талантливых, успешных, звёздных фигуристов как прошлого, так и сегодняшнего дня. Поэтому приходите, вы сами всё увидите. Уверена, это шоу для вас будет очень интересным».

Концепция шоу и способ выиграть «московскую конкуренцию»

«У нас очень много ледовых шоу, но я просто в прошлом году поняла, что в этом году мне 25 — это юбилей, красивая цифра. Меня очень давно спрашивали: Евгения, когда вы сделаете своё ледовое шоу? Не то чтобы серьёзно задумывалась, но тут подумала, что, наверное, всё-таки 25 лет — я уже девочка взрослая, можно попробовать что-то сделать большее для фигурного катания, нежели просто самой выйти на лёд. И да, вы абсолютно правы, что очень много ледовых шоу, и самый большой фактор, который держит в напряжении, — Москва повидала много разных ледовых шоу — как ламповых, так и крупных с огромными бюджетами. Конечно, за помощью я обращаюсь, с федерацией фигурного катания сотрудничаем, с Москомспортом сотрудничаем, с РЖД сотрудничаем. Много поддержки, всё ещё сейчас в разработке. Совсем скоро вы увидите первую афишу моего юбилейного шоу.

Мы довольно-таки рано объявили о том, что будет ледовое шоу, оно будет только в ноябре. Сейчас ещё утверждается список участников. Конечно же, это будут знаменитые фигуристы, но ещё и артисты, музыканты.

Планирую несколько раз за вечер выйти на лёд. Для этого мне потребуется серьёзная физическая подготовка. У меня есть много знаковых программ, которые я бы хотела хотя бы ещё раз в жизни откатать при зрителях. Так что меня будет много, хорошо это или плохо, я не знаю. Буду часто выходить на лёд. Сейчас активно работаем над креативом, думаю, что мои программы далекого прошлого в платьях, в которые я могу влезть, вы точно увидите, но с ребятами нам предстоит креативная встреча, и будем обсуждать, на какой креатив они готовы идти. Хотим сделать что-то особенное, праздник фигурного катания, который отличался бы от других ледовых шоу».