Трусова «отпускала» любовь, а её жених посвятил ей номер. Яркое ледовое шоу в «Лужниках»

Посмотреть ледовое шоу в Москве в разгар лета — звучит как настоящая экзотика. Обычно в это время все представления перемещаются в Сочи, так что окунуться в атмосферу фигурного катания жители столицы могут, только отправившись на курорт. Но Москомспорт уже второй год подряд делает москвичам роскошный подарок, устраивая яркое ледовое шоу с участием главных звёзд фигурного катания бесплатно на ледовой арене в «Лужниках». В этот раз зрители увидели выступления Евгении Медведевой, Александры Трусовой, Алины Загитовой, Алексея Ягудина, Макара Игнатова и ярких учеников Этери Тутберидзе.

Как прошло ледовое шоу в «Лужниках» и чем удивили фигуристы — в нашем репортаже!

Ягудин и Медведева заняты подготовкой юбилейных шоу

Открыл ледовое шоу Алексей Ягудин энергичным номером под композицию Played-A-Live. Олимпийский чемпион был, как всегда, артистичен и харизматичен, у него получается захватывать зал даже без сложных элементов — Алексей показал два двойных прыжка.

«Я, к сожалению, потерял связь с многооборотными прыжками. У меня остался несчастный тройной тулуп. И то — на таблеточках, с небольшими паузами», — рассказал Ягудин на пресс-подходе. Но это не мешает фигуристу продолжать выступать и производить фурор. На свой 45-й день рождения Алексей готовит юбилейное ледовое шоу, где он наверняка снова зажжёт.

Своё шоу готовит и Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира анонсировала проект на фан-встрече Дня Московского спорта. Женя готовится выступить в своих знаковых образах, но шоу целиком, как сказала спортсменка, она уже не выкатает, поэтому у неё будет много приглашённых звёзд. До 15 ноября, когда состоится премьера, осталось не так много времени, поэтому фигуристка сейчас вся в работе. На показательных выступлениях она представила свой старый номер под композицию Life Людовико Эйнауди, перевоплотившись в цветок. Медведева была нежна и проникновенна, а дорожка шагов у неё получилась особенно эмоциональной. В конце выступления фанаты передали Жене букет.

Далее на лёд вышла Алиса Двоеглазова, представив номер под песню «Внеорбитные». Видно, как юная фигуристка прогрессирует в артистизме: Алиса буквально зарядила публику позитивной энергетикой и романтичным настроением.

Затем выступил Андрей Мозалёв с эффектным роковым номером под кавер на песню «Где ты» группы «Три дня дождя». Фигурист был проникновенен и эмоционален, а новая причёска круто дополнила его образ рокера.

Хромых вернулась после долгого перерыва, а Игнатов посвятил номер Трусовой

Лучше всех ко Дню Московского спорта подготовились Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Фигуристы поставили номер специально к этому мероприятию под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика». Получилось очень бодро и энергично, ребята заставили весь зал улыбаться.

Арсений Федотов показал короткую программу прошлого сезона под песни Woodkid. Фигурист был сосредоточен, но в то же время мощен. В этот раз Арсений особенно эмоционально вложился в дорожку шагов.

После долгого перерыва на лёд вышла Майя Хромых. Болельщики были очень рады видеть фигуристку, оказав ей приятную поддержку. «Майя — лучшая!» — выкрикивали зрители. Выступила Хромых с самобытным номером под песню «Я тебя подожду» Майи Кристалинской. Получилось очень ярко!

Майя Хромых Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Маргарита Базылюк показала свою короткую программу прошлого сезона «Малефисента», но с усложнённым контентом: фигуристка прыгнула роскошный четверной сальхов! Даже в разгар лета Марго находится в потрясающей форме.

Чувственный номер под Rain, in Your Black Eyes Эцио Боссо представил Даниил Самсонов. Фигурист очень хорошо справляется с лирикой!

Романтичным настроением зарядили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фигуристы показали нежный номер под «Холодно не будет» Мота и Mary Gu, окатив публику позитивной энергетикой.

Поддержал романтичный настрой Макар Игнатов, которого в конце лета ждёт свадьба. Фигурист представил трогательный номер под песню Димы Билана «Океан». В конце выступления Макар повернулся к Саше Трусовой — так что нетрудно догадаться, кому посвящён этот красивый номер о любви.

Трусова «отпускала» любовь, а Загитова рвала бумагу

Софья Акатьева показала свой номер с прошлогоднего турнира шоу-программ под композицию Hijo de la luna. Фигуристка впечатлила чувственным летящим катанием, а в середине номера прыгнула каскад 3-3. Видимо, Соня вовсю готовится к возвращению после травмы.

Аделия Петросян вернула публику к меланхолии, показав мрачный номер о боли и одиночестве Mad world. Резкое эмоциональное катание фигуристки, как всегда, производит сильное впечатление.

Аделия Петросян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В потрясающей форме находятся Евгения Тарасова и Владимир Морозов — даже не скажешь, что ребята завершили карьеру! Нежный номер под песню «Сийя» получился очень красивым и проникновенным. Всё-таки Жене и Володе нет равных в лирике!

Александра Трусова выступила с номером под песню певицы МакSим «Отпускаю». И хоть все знают, что сейчас у фигуристки в личной жизни всё замечательно — она готовится к свадьбе — Саше отлично удалось передать эмоции от расставания с любимым. Трусова прекрасно чувствует эту композицию (во время проката она ей даже подпевает), что показывает, как круто она выросла в артистизме за эти годы. Саша без труда переключается на лирику, что во время её спортивной карьеры представить было сложно. Форма у Трусовой тоже отличная — фигуристка показала тройной лутц и двойной аксель. Это наверняка только укрепит разговоры о её возможном возвращении в спорт.

Фанаты очень тепло приняли фигуристку, долго выкрикивая после её выступления «Саша — ты лучшая». Трусову задарили множеством цветов и подарков — её фан-группа ответственно готовится к каждому выступлению Саши.

Закрывала шоу Алина Загитова. Фигуристка представила номер под песню группы «А'Студио» «Ещё люблю», который до этого показывала лишь однажды. Катание олимпийской чемпионки получилось ярким и экспрессивным, а посреди номера Алина в порыве эмоций порвала бумагу. Кому посвящено это выступление, фигуристка так и не призналась, сказав в интервью, что она любит «мороженки».

Загитова, как всегда, искупалась в любви фанатов — фигуристку засыпали игрушечными сердечками и задарили цветами. На фан-встрече Алина всех пригласила на своё ледовое шоу в Казани, спортсменка призналась, что всё для него делает сама, «прям как ребёночка».

Совсем скоро нас ждёт своеобразная дуэль шоу Медведевой и Загитовой — девушки запускают свои проекты почти в одно время. Обе обещают показать нечто уникальное и инновационное. Интересно, у кого же получится круче?

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