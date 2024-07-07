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Фестиваль фигурного катания на Дне Московского спорта: номера Евгении Медведевой, Александры Трусовой, Алины Загитовой

Трусова «отпускала» любовь, а её жених посвятил ей номер. Яркое ледовое шоу в «Лужниках»
Яна Левхина
Каким было ледовое шоу в «Лужниках»
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Медведева и Загитова готовятся сразиться в новой схватке!

Посмотреть ледовое шоу в Москве в разгар лета — звучит как настоящая экзотика. Обычно в это время все представления перемещаются в Сочи, так что окунуться в атмосферу фигурного катания жители столицы могут, только отправившись на курорт. Но Москомспорт уже второй год подряд делает москвичам роскошный подарок, устраивая яркое ледовое шоу с участием главных звёзд фигурного катания бесплатно на ледовой арене в «Лужниках». В этот раз зрители увидели выступления Евгении Медведевой, Александры Трусовой, Алины Загитовой, Алексея Ягудина, Макара Игнатова и ярких учеников Этери Тутберидзе.

Как прошло ледовое шоу в «Лужниках» и чем удивили фигуристы — в нашем репортаже!

А фигуристки удивляли не только на льду!
Свадьба Трусовой, анонс шоу Медведевой, «ребёночек» Загитовой! День спорта в «Лужниках»
Свадьба Трусовой, анонс шоу Медведевой, «ребёночек» Загитовой! День спорта в «Лужниках»

Ягудин и Медведева заняты подготовкой юбилейных шоу

Открыл ледовое шоу Алексей Ягудин энергичным номером под композицию Played-A-Live. Олимпийский чемпион был, как всегда, артистичен и харизматичен, у него получается захватывать зал даже без сложных элементов — Алексей показал два двойных прыжка.

«Я, к сожалению, потерял связь с многооборотными прыжками. У меня остался несчастный тройной тулуп. И то — на таблеточках, с небольшими паузами», — рассказал Ягудин на пресс-подходе. Но это не мешает фигуристу продолжать выступать и производить фурор. На свой 45-й день рождения Алексей готовит юбилейное ледовое шоу, где он наверняка снова зажжёт.

Своё шоу готовит и Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира анонсировала проект на фан-встрече Дня Московского спорта. Женя готовится выступить в своих знаковых образах, но шоу целиком, как сказала спортсменка, она уже не выкатает, поэтому у неё будет много приглашённых звёзд. До 15 ноября, когда состоится премьера, осталось не так много времени, поэтому фигуристка сейчас вся в работе. На показательных выступлениях она представила свой старый номер под композицию Life Людовико Эйнауди, перевоплотившись в цветок. Медведева была нежна и проникновенна, а дорожка шагов у неё получилась особенно эмоциональной. В конце выступления фанаты передали Жене букет.

Что известно о новом шоу Медведевой:
Медведева запускает собственное шоу вслед за Загитовой! Что она об этом рассказала?
Медведева запускает собственное шоу вслед за Загитовой! Что она об этом рассказала?

Далее на лёд вышла Алиса Двоеглазова, представив номер под песню «Внеорбитные». Видно, как юная фигуристка прогрессирует в артистизме: Алиса буквально зарядила публику позитивной энергетикой и романтичным настроением.

Затем выступил Андрей Мозалёв с эффектным роковым номером под кавер на песню «Где ты» группы «Три дня дождя». Фигурист был проникновенен и эмоционален, а новая причёска круто дополнила его образ рокера.

Хромых вернулась после долгого перерыва, а Игнатов посвятил номер Трусовой

Лучше всех ко Дню Московского спорта подготовились Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Фигуристы поставили номер специально к этому мероприятию под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика». Получилось очень бодро и энергично, ребята заставили весь зал улыбаться.

Арсений Федотов показал короткую программу прошлого сезона под песни Woodkid. Фигурист был сосредоточен, но в то же время мощен. В этот раз Арсений особенно эмоционально вложился в дорожку шагов.

После долгого перерыва на лёд вышла Майя Хромых. Болельщики были очень рады видеть фигуристку, оказав ей приятную поддержку. «Майя — лучшая!» — выкрикивали зрители. Выступила Хромых с самобытным номером под песню «Я тебя подожду» Майи Кристалинской. Получилось очень ярко!

Майя Хромых

Майя Хромых

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Маргарита Базылюк показала свою короткую программу прошлого сезона «Малефисента», но с усложнённым контентом: фигуристка прыгнула роскошный четверной сальхов! Даже в разгар лета Марго находится в потрясающей форме.

Чувственный номер под Rain, in Your Black Eyes Эцио Боссо представил Даниил Самсонов. Фигурист очень хорошо справляется с лирикой!

Романтичным настроением зарядили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фигуристы показали нежный номер под «Холодно не будет» Мота и Mary Gu, окатив публику позитивной энергетикой.

Поддержал романтичный настрой Макар Игнатов, которого в конце лета ждёт свадьба. Фигурист представил трогательный номер под песню Димы Билана «Океан». В конце выступления Макар повернулся к Саше Трусовой — так что нетрудно догадаться, кому посвящён этот красивый номер о любви.

Трусова «отпускала» любовь, а Загитова рвала бумагу

Софья Акатьева показала свой номер с прошлогоднего турнира шоу-программ под композицию Hijo de la luna. Фигуристка впечатлила чувственным летящим катанием, а в середине номера прыгнула каскад 3-3. Видимо, Соня вовсю готовится к возвращению после травмы.

Аделия Петросян вернула публику к меланхолии, показав мрачный номер о боли и одиночестве Mad world. Резкое эмоциональное катание фигуристки, как всегда, производит сильное впечатление.

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В потрясающей форме находятся Евгения Тарасова и Владимир Морозов — даже не скажешь, что ребята завершили карьеру! Нежный номер под песню «Сийя» получился очень красивым и проникновенным. Всё-таки Жене и Володе нет равных в лирике!

Александра Трусова выступила с номером под песню певицы МакSим «Отпускаю». И хоть все знают, что сейчас у фигуристки в личной жизни всё замечательно — она готовится к свадьбе — Саше отлично удалось передать эмоции от расставания с любимым. Трусова прекрасно чувствует эту композицию (во время проката она ей даже подпевает), что показывает, как круто она выросла в артистизме за эти годы. Саша без труда переключается на лирику, что во время её спортивной карьеры представить было сложно. Форма у Трусовой тоже отличная — фигуристка показала тройной лутц и двойной аксель. Это наверняка только укрепит разговоры о её возможном возвращении в спорт.

Но сама Александра это не комментирует:
Кажется, Трусова не в курсе, что возобновляет карьеру
Кажется, Трусова не в курсе, что возобновляет карьеру

Фанаты очень тепло приняли фигуристку, долго выкрикивая после её выступления «Саша — ты лучшая». Трусову задарили множеством цветов и подарков — её фан-группа ответственно готовится к каждому выступлению Саши.

Закрывала шоу Алина Загитова. Фигуристка представила номер под песню группы «А'Студио» «Ещё люблю», который до этого показывала лишь однажды. Катание олимпийской чемпионки получилось ярким и экспрессивным, а посреди номера Алина в порыве эмоций порвала бумагу. Кому посвящено это выступление, фигуристка так и не призналась, сказав в интервью, что она любит «мороженки».

Загитова, как всегда, искупалась в любви фанатов — фигуристку засыпали игрушечными сердечками и задарили цветами. На фан-встрече Алина всех пригласила на своё ледовое шоу в Казани, спортсменка призналась, что всё для него делает сама, «прям как ребёночка».

Совсем скоро нас ждёт своеобразная дуэль шоу Медведевой и Загитовой — девушки запускают свои проекты почти в одно время. Обе обещают показать нечто уникальное и инновационное. Интересно, у кого же получится круче?

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