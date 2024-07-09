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Загитова и Медведева снова соревнуются в 2024-м: шоу на YouTube, шоу на льду, как Женя уколола Алину

Что Загитова и Медведева не поделили в 2024-м? Кажется, одна повторяет за другой
Анастасия Матросова
Алина Загитова, Евгения Медведева
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Эта музыка будет вечной.

Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно – например, то, что болельщики ещё несколько лет назад окрестили словом «загимед». Алина Загитова и Евгения Медведева уже давным-давно не соревнуются друг с другом на льду (и не соревнуются в принципе), но их противостояние в 2024 году живо как никогда!

Сейчас фигуристки конкурируют в медийном пространстве и как будто бы всё ещё пытаются опередить друг друга – снова возникают конфликты из-за музыки, из-за проектов на льду и за его пределами.

Алина Загитова Подробнее

Битва за YouTube — 1:0 в пользу Евгении

Медведева запустила своё шоу на YouTube ещё в 2023 году. Фигуристка остановилась на интервью в необычном формате: гость её шоу реагирует на комментарии публики в свой адрес, и с помощью этого в разговоре удаётся легко поднимать острые темы. В гостях у Евгении уже побывали как звёзды фигурки – Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Илья Авербух, так и известные медиаперсоны – стилист Гоша Карцев, комик Иван Абрамов и другие.

Перед Новым годом Лина Фёдорова пригласила в свой подкаст Медведеву и озвучила слух, что своё шоу может появиться и у Алины Загитовой. «Как думаешь, какое бы шоу могла выпускать Алина Загитова?» – спросила Лина, на что в ответ Женя пошутила: «Что-то про безызбежность, наверное».

Как фигуристки столкнулись в канун Нового года:
«Кто-то ещё в 2018-м». Загитова и Медведева устроили замес под Новый год!
«Кто-то ещё в 2018-м». Загитова и Медведева устроили замес под Новый год!

Загитова публично отреагировала на эту шутку в свой адрес постом: «На дворе 2024 год, а кто-то всё ещё в 2018-м». В феврале 2024 года Алина действительно объявила о запуске своего YouTube-шоу. В эфире клубного ТВ хоккейного клуба СКА фигуристка даже анонсировала название проекта: «Скоро будет на YouTube моё шоу. «Постеры» будет называться. Додумывайте сами, что там будет. Когда ждать выход? Пока не определились, но всё уже готово».

С тех пор прошло уже несколько месяцев, а шоу Алины пока так и не вышло в свет. Возможно, в будущем ещё выйдет – проектов у Загитовой очень много.

Не поделили музыку для номера

В апреле случилось новое столкновение двух чемпионок, теперь уже в их родной стихии. На московском шоу «Чемпионы на льду» состоялась премьера номера Алины под вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Под эту музыку раньше каталась и Евгения – в проекте «Ледниковый период» у неё был номер в паре с Фёдором Федотовым.

Загитова и Медведева в номерах под вальс Евгения Доги

Загитова и Медведева в номерах под вальс Евгения Доги

Фото: «Чемпионат»

За несколько часов до шоу Медведева в соцсетях выложила небольшой отрывок выступления с Федотовым, и поначалу никто не понял, почему фигуристка это сделала. Но когда Загитова вышла на лёд с фатой, всё стало ясно. Казалось бы, на этом история могла закончиться, недопонимания из-за музыки у Жени и Алины уже были, но на следующий день всё внезапно продолжилось… в Перми.

После спектакля «Кармен» Евгения встретила незнакомую женщину, которая начала донимать её бестактными вопросами, и быстро стало понятно, что это болельщица Загитовой. В разговоре Медведевой припомнили даже проигрыш на Олимпиаде.

«Женщина начала меня снимать без моего согласия и очень сильно нарушать моё личное пространство. Хватать меня за руки и задавать мне, как она думала, наверное, не самые приятные вопросы. Про мою бабушку, про музыку, под которую я катала в «Ледниковом периоде» с Фёдором Федотовым. И говорить, какая я такая-сякая… Чтобы подытожить эту ситуацию. Я сделала вывод, что эти люди – действительно самые преданные фанаты. Причём мои фанаты. Потому что женщина купила билет за свои деньги, отсидела весь спектакль. И ждала меня больше 40 минут на улице, представляете?» – рассказала фигуристка в своём телеграм-канале.

Евгения Медведева Подробнее

У кого раньше возникла идея с собственным шоу?

Новый раунд противостояния – собственные ледовые шоу, о которых фигуристки объявили практически параллельно.

Следим за таймингом: в понедельник 1 июля в 16:16 по московскому времени Загитова публикует афишу собственного проекта «Хранители времени». В этот же день – съёмка у Медведевой, с которой она делится бекстейджем и, как считают болельщики, делает выпад в сторону Алины. За час до анонса Женя появляется в своём телеграм-канале в платье для короткой программы сезона-2016/2017 – и это намекает нам на то, что съёмка у Медведевой была для анонса её же юбилейного шоу.

Анонс Медведевой случился на Дне Московского спорта в субботу, 6 июля. Фигуристка пригласила болельщиков на свой день рождения на «ЦСКА-Арену», отметив, что в этом шоу можно будет увидеть её знаковые номера. «Сейчас активно работаем над креативом, думаю, что мои программы далёкого прошлого в платьях, в которые я могу влезть, вы точно увидите», – рассказала фигуристка.

Билеты поступили в продажу практически сразу после анонса, так что мощный проект точно готовился заранее. Это же можно сказать и о сказке Загитовой, по её же словам, на шоу ушли «месяцы, дни и ночи беспрерывной работы». После анонса Алина выложила ещё и ролик о подготовке костюмов для шоу.

На оба проекта будет очень интересно посмотреть, да и прямыми конкурентами эти шоу не являются – «Хранители времени» запланированы в Казани, а юбилейное шоу Медведевой пройдёт в Москве. Забавно, конечно, что случились эти проекты в одно и то же время. Впрочем, могло ли после стольких лет у Жени и Алины случиться по-другому?

Евгения рассказала очень много о своём шоу:
Медведева запускает собственное шоу вслед за Загитовой! Что она об этом рассказала?
Медведева запускает собственное шоу вслед за Загитовой! Что она об этом рассказала?
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