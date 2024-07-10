Как фигуристы возобновляли карьеры? Эти истории — примеры для Трусовой

На прошлой неделе мир фигурки перевернулся из-за слухов о том, что Александра Трусова хотела бы подготовиться к контрольным прокатам сборной России в Санкт-Петербурге. Вице-чемпионка Олимпийских игр последний раз выходила на соревновательный лёд в ноябре 2022 года в Самаре: тогда она стала второй на этапе Гран-при России. После этого было множество шоу и медиапроектов, но по части турниров Трусова сделала паузу.

Сама Саша информацию не комментирует, на вопрос про прокаты во время фан-встречи в Лужниках фигуристка отвечать не стала. Кто-то считает, что именно Трусова – та фигуристка, которой по силам вернуться и вновь быть в топе, кто-то не верит даже в возможный выход на прокаты, ведь у Саши началась абсолютно другая жизнь.

Но фигурное катание знает множество камбэков, так что почему бы и не поверить в Трусову?

Из мужчин карьеру возобновляли Ламбьель, Плющенко и Такахаси

В мужском одиночном не раз случались яркие возвращения. Кто-то менял вид, а кто-то оставался и выигрывал медали, как в лучшие годы.

Стефан Ламбьель завершил карьеру перед сезоном-2008/2009, причём ушёл не просто по своему желанию, а из-за травмы паха. «Моё время прошло», – говорил он в интервью после своего ухода, но возвращение всё-таки состоялось летом 2009 года. В олимпийском сезоне Ламбьель стал серебряным призёром чемпионата Европы, а на Олимпиаде в Ванкувере занял четвёртое место.

Евгению Плющенко удавалось вернуться дважды. Ванкуверский цикл великий одиночник пропустил почти полностью, но вернулся к олимпийскому сезону, отобрался на игры и завоевал серебряную медаль. Ехал в Канаду Плющенко за вторым золотом, и после победы Эвана Лайсачека долго не утихали споры, кто же всё-таки в действительности накатал на первое место.

Евгений Плющенко на пьедестале ОИ-2010 Фото: РИА Новости

Второй раз Плющенко вернулся уже в сочинском цикле. В сезоне-2011/2012 он в седьмой раз в карьере выиграл чемпионат Европы и в девятый раз в карьере стал чемпионом России, через год положил в копилку 10-й национальный титул, а на Играх в Сочи выиграл второе олимпийское золото – на этот раз в командном турнире.

Японец Дайсукэ Такахаси на Олимпиаде в Ванкувере стал третьим, а после Игр в Сочи принял решение завершить карьеру. Следующие четыре года он учился в университете, работал комментатором, участвовал в шоу – словом, делал всё то, что пробуют чемпионы, завязавшие со спортом. Но летом 2018 года Такахаси решил вернуться в спорт – стал серебряным призёром чемпионата Японии как одиночник и затем перешёл в танцы на льду. Как танцор Дайсукэ провел несколько полноценных сезонов: с Каной Мурамото они завоевали серебро чемпионата четырёх континентов, выиграли чемпионат Японии и взяли бронзу командного чемпионата мира.

Асада, Ким и Костнер — великие одиночницы, которые вернулись

В женском одиночном катании тоже были яркие чемпионки, которые возвращались после паузы.

Олимпийская чемпионка Ким Юн А пропускала сезон-2011/2012, но это практически никак не сказалось на её результатах. В первом же сезоне после камбэка корейская фигуристка выиграла чемпионат мира, а на Олимпиаде в Сочи стала второй вслед за россиянкой Аделиной Сотниковой. Японка Мао Асада ушла на перерыв после сочинского цикла, но громких побед после этого одержать не удалось. В сезоне-2015/2016 Мао взяла две медали этапов Гран-при и стала третьей на чемпионате Японии, а в 2017 году окончательно завершила спортивную карьеру.

Ким Юн А (справа) на пьедестале ОИ-2014 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Пауза Каролины Костнер получилась в большей степени вынужденной. Фигуристка решила пропустить постолимпийский сезон-2014/2015, однако в январе 2015 года получила ещё и отстранение на год и четыре месяца за помощь в употреблении допинга своему экс-бойфренду. Вернуться Каролине удалось только в 2016 году, после этого итальянка завоевала две бронзы Евро, а также два раза поднялась на пьедестал этапов Гран-при.

После революции, которую начала сама Александра Трусова, женское одиночное катание сильно поменялось. Очень интересно будет понаблюдать за возвращением американки Алисы Лью, которая два года назад завершила карьеру в 16 лет, а перед сезоном-2024/2025 решила её возобновить.

У Вирту и Мойра — поистине золотое возвращение в парных видах

Величайшие канадские танцоры уходили на паузу после сочинского цикла, который принёс им серебро Олимпиады. Два сезона тишины, смена тренерской команды – и вот пара снова в строю! Казалось бы, возвращаться в танцы физически легче, в этом виде не нужно восстанавливать элементы ультра-си, но за время паузы растут новые дуэты, и вклиниться в топ становится сложнее.

Однако мир настолько соскучился по Тессе и Скотту, а они сами – по соревнованиям, что пару было буквально не остановить! Вирту/Мойр выиграли абсолютно все старты, в которых участвовали, включая чемпионат мира. Однако олимпийское золото Пхёнчхана было паре не гарантировано: на него шли и Габриэла Пападакис с Гийомом Сизероном. Финал Гран-при перед Играми французы выиграли с мировым рекордом, однако на самой Олимпиаде каждый прокат канадцев стал прокатом жизни – и Тесса со Скоттом увезли из Южной Кореи два олимпийских золота.

Тесса Вирту и Скотт Мойр Фото: РИА Новости

В парном катании есть пример Татьяны Волосожар и Максима Транькова. После двух золотых медалей Олимпиады фигуристы сделали перерыв в полтора года и вернулись в 2015 году. В тот сезон Максим и Татьяна выиграли чемпионат России и чемпионат Европы, но на мире остались лишь шестыми – тот турнир в Бостоне стал последним в их соревновательной карьере.