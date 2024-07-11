Милые поцелуйчики, личный бассейн с видом на море. Романтичный отпуск Трусовой и Игнатова

После помолвки с Макаром Игнатовым Александра Трусова всё больше приоткрывает завесу тайны над их отношениями. К милым романтичным роликам в соцсетях прибавился полноценный видеоблог об отпуске фигуристов в Таиланде. Первая совместная поездка влюблённых оказалась по-настоящему яркой и запоминающейся. Они не только избороздили рука об руку золотистые пляжи, но и насытились кучей впечатлений от различных активностей.

Общий отдых также стал своеобразной проверкой чувств Саши и Макара на прочность. Однако данное испытание лишь укрепило связь между ними и перевело их роман на новый уровень.

Не исключено, что именно это путешествие вдохновило Макара вскоре попросить у Саши руки и сердца.

Следующий вояж пройдёт для них уже под знаком медового месяца!

«Море такое тёплое — можно находиться часами»

В Таиланд Александра Трусова и Макар Игнатов собирались вместе. Везли три чемодана — один принадлежал Софье Самоделкиной, с которой они должны были встретиться на курорте. Макар много вещей не брал, а вот Саша подошла к этому вопросу капитально и даже часть своего имущества положила к бойфренду.

«Я собрала чемодан. Правда, всё, что забыла, сложила к тебе в чемодан», — весело сообщила Трусова парню.

Александра Трусова и Макар Игнатов Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

За шутками и поцелуйчиками время сборов пролетело незаметно. В аэропорту выяснилось, что чемодан Русской ракеты весит почти 30 кг! А ведь она ещё планировала устроить шопинг на отдыхе. Неудивительно, что девушка пообещала Макару: на обратном пути его чемодан заметно потяжелеет. Впрочем, он был не против: капризы любимой ему в удовольствие.

Ожидание рейса молодая пара скрасила трапезой пельменями. Сам полёт тоже прошёл на отлично. В Таиланде их ждала весёлая компания друзей, включая Софью Самоделкину. Фигуристки безумно обрадовались воссоединению и принялись пилить контент для соцсетей.

Александра Трусова и Софья Самоделкина Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

В первый день Саша особенно много купалась: и в личном бассейне их великолепного номера с Макаром, и на разных пляжах, определяя из них лучший. Бесстрашную, на первый взгляд, Королеву квадов, правда, напугали сильные волны. Но рядом с избранником тревога явно ослабла.

Вечером их ожидаемо накрыл джетлаг, поэтому они проспали более полусуток. Тем не менее шикарный вид на море после пробуждения быстро зарядил их энергией.

Александра Трусова Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

«Доброе утро! Сегодня второй день в Таиланде. Мы спали где-то 13 часов. Тут такая красота! Просыпаюсь — и такой вид. И море такое тёплое — можно находиться часами там», — поделилась Трусова во влоге.

За покупками спортсмены ездили в уже знакомый Саше торговый центр. Главной её целью было купить сумку мечты. Заветной вещицы найти не удалось, но одиночница выбрала другую классную сумочку, а также очки, кроссовки и другие желанные вещи.

Загаром и купанием в море фигуристы, естественно, не ограничивались. Делали пробежки по пляжу, занимались сёрфингом, ходили в спортзал — поддерживали форму, несмотря на каникулы.

Александра Трусова Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

Софья Самоделкина Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

В развлекательную программу включили знакомство с величественными слонами и очаровательными тигрятами. Один из серых великанов с хоботом случайно чихнул на Сашу, но она всё равно ласково угостила его сладкими бананами. Софа, в свою очередь, отважилась погладить маленького полосатого хищника. Такое тёплое общение с экзотическими животными наверняка скрасило им расставание с собственными питомцами.

Проникнуться культурой Таиланда ребятам помогла поездка к статуе Большого Будды. В этом невероятно заряженном духовном месте принято загадывать желания. Макар так проникся царящей вокруг атмосферой, что повторно приехал сюда в последний день путешествия.

Незабываемым гастрономическим впечатлением стало самостоятельное приготовление в ресторане традиционного местного салата шабу-шабу. Возможно, Саша возьмёт на заметку необычное блюдо и не раз порадует им будущего супруга дома. Или Макар устроит как-нибудь романтический ужин невесте и примерит на вечер роль таиландского повара.

Александра Трусова и Макар Игнатов Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

Не обошлось в приключениях влюблённых по Таиланду, разумеется, и без захватывающего дух катания на мопедах. Пока Макар уверенно рассекал по экзотическим улочкам, Саша крепко держалась за него, чувствуя себя в полной безопасности рядом со второй половиной.

Насыщенный отпуск спортсмены завершили ещё одной порцией шопинга. Счастливые и вдоволь отдохнувшие, они вернулись в Москву, скоротав очередной долгий перелёт в уютной закрытой кабинке с дверцами.

«Хорошо, но мало», — оценил отдых Игнатов по пути домой на такси. Саша утешила любимого, сказав, что они обязательно снова отдохнут в другой раз.

Александра Трусова и Макар Игнатов Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

Интересно, получится ли у них выделить хотя бы несколько дней, чтобы поехать куда-нибудь непосредственно после свадьбы? Дату бракосочетания они держат в секрете, но, скорее всего, знаменательное событие состоится до контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге.