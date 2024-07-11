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Александра Трусова и её жених Макар Игнатов, отпуск в Таиланде: фото, романтика, поцелуи, море

Милые поцелуйчики, личный бассейн с видом на море. Романтичный отпуск Трусовой и Игнатова
Дарья Кирюхина
Романтичный отпуск Трусовой и Игнатова
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Саша и Макар показали, как прошло их первое совместное путешествие.

После помолвки с Макаром Игнатовым Александра Трусова всё больше приоткрывает завесу тайны над их отношениями. К милым романтичным роликам в соцсетях прибавился полноценный видеоблог об отпуске фигуристов в Таиланде. Первая совместная поездка влюблённых оказалась по-настоящему яркой и запоминающейся. Они не только избороздили рука об руку золотистые пляжи, но и насытились кучей впечатлений от различных активностей.

Общий отдых также стал своеобразной проверкой чувств Саши и Макара на прочность. Однако данное испытание лишь укрепило связь между ними и перевело их роман на новый уровень.

Не исключено, что именно это путешествие вдохновило Макара вскоре попросить у Саши руки и сердца.

Следующий вояж пройдёт для них уже под знаком медового месяца!

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«Море такое тёплое — можно находиться часами»

В Таиланд Александра Трусова и Макар Игнатов собирались вместе. Везли три чемодана — один принадлежал Софье Самоделкиной, с которой они должны были встретиться на курорте. Макар много вещей не брал, а вот Саша подошла к этому вопросу капитально и даже часть своего имущества положила к бойфренду.

«Я собрала чемодан. Правда, всё, что забыла, сложила к тебе в чемодан», — весело сообщила Трусова парню.

Александра Трусова и Макар Игнатов

Александра Трусова и Макар Игнатов

Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

За шутками и поцелуйчиками время сборов пролетело незаметно. В аэропорту выяснилось, что чемодан Русской ракеты весит почти 30 кг! А ведь она ещё планировала устроить шопинг на отдыхе. Неудивительно, что девушка пообещала Макару: на обратном пути его чемодан заметно потяжелеет. Впрочем, он был не против: капризы любимой ему в удовольствие.

Ожидание рейса молодая пара скрасила трапезой пельменями. Сам полёт тоже прошёл на отлично. В Таиланде их ждала весёлая компания друзей, включая Софью Самоделкину. Фигуристки безумно обрадовались воссоединению и принялись пилить контент для соцсетей.

Александра Трусова и Софья Самоделкина

Александра Трусова и Софья Самоделкина

Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

В первый день Саша особенно много купалась: и в личном бассейне их великолепного номера с Макаром, и на разных пляжах, определяя из них лучший. Бесстрашную, на первый взгляд, Королеву квадов, правда, напугали сильные волны. Но рядом с избранником тревога явно ослабла.

Вечером их ожидаемо накрыл джетлаг, поэтому они проспали более полусуток. Тем не менее шикарный вид на море после пробуждения быстро зарядил их энергией.

Александра Трусова

Александра Трусова

Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

«Доброе утро! Сегодня второй день в Таиланде. Мы спали где-то 13 часов. Тут такая красота! Просыпаюсь — и такой вид. И море такое тёплое — можно находиться часами там», — поделилась Трусова во влоге.

За покупками спортсмены ездили в уже знакомый Саше торговый центр. Главной её целью было купить сумку мечты. Заветной вещицы найти не удалось, но одиночница выбрала другую классную сумочку, а также очки, кроссовки и другие желанные вещи.

Загаром и купанием в море фигуристы, естественно, не ограничивались. Делали пробежки по пляжу, занимались сёрфингом, ходили в спортзал — поддерживали форму, несмотря на каникулы.

Александра Трусова

Александра Трусова

Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

Софья Самоделкина

Софья Самоделкина

Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

В развлекательную программу включили знакомство с величественными слонами и очаровательными тигрятами. Один из серых великанов с хоботом случайно чихнул на Сашу, но она всё равно ласково угостила его сладкими бананами. Софа, в свою очередь, отважилась погладить маленького полосатого хищника. Такое тёплое общение с экзотическими животными наверняка скрасило им расставание с собственными питомцами.

Проникнуться культурой Таиланда ребятам помогла поездка к статуе Большого Будды. В этом невероятно заряженном духовном месте принято загадывать желания. Макар так проникся царящей вокруг атмосферой, что повторно приехал сюда в последний день путешествия.

Незабываемым гастрономическим впечатлением стало самостоятельное приготовление в ресторане традиционного местного салата шабу-шабу. Возможно, Саша возьмёт на заметку необычное блюдо и не раз порадует им будущего супруга дома. Или Макар устроит как-нибудь романтический ужин невесте и примерит на вечер роль таиландского повара.

Александра Трусова и Макар Игнатов

Александра Трусова и Макар Игнатов

Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

Не обошлось в приключениях влюблённых по Таиланду, разумеется, и без захватывающего дух катания на мопедах. Пока Макар уверенно рассекал по экзотическим улочкам, Саша крепко держалась за него, чувствуя себя в полной безопасности рядом со второй половиной.

Насыщенный отпуск спортсмены завершили ещё одной порцией шопинга. Счастливые и вдоволь отдохнувшие, они вернулись в Москву, скоротав очередной долгий перелёт в уютной закрытой кабинке с дверцами.

«Хорошо, но мало», — оценил отдых Игнатов по пути домой на такси. Саша утешила любимого, сказав, что они обязательно снова отдохнут в другой раз.

Александра Трусова и Макар Игнатов

Александра Трусова и Макар Игнатов

Фото: Кадр из блога Александры Трусовой

Интересно, получится ли у них выделить хотя бы несколько дней, чтобы поехать куда-нибудь непосредственно после свадьбы? Дату бракосочетания они держат в секрете, но, скорее всего, знаменательное событие состоится до контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге.

История любви Трусовой и Игнатова
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