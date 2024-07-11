«Основная позиция: мы уже всё выиграли». Россию ждёт кризис ледовых шоу?

Ледовые шоу теряют свою популярность в России. И это уже не субъективное мнение, а реальная проблема, которую признают представители индустрии. За последнее время Илья Авербух дал два громких интервью (одно — Евгении Медведевой, а другое — Максиму Транькову), в которых обозначил, что в наших ледовых шоу назревает кризис. И даже рассказал, что этому способствует. По мнению продюсера, Россия сейчас идёт по американскому сценарию и вскоре может оказаться в той точке, когда большинство шоу придётся закрыть.

Неужели всё настолько плохо?

Зрителей перекормили ледовыми шоу?

Илья Авербух основал индустрию ледовых шоу в России. В начале 2000-х фигурист организовал продюсерскую компанию, которая уже больше 20 лет занимается созданием многочисленных ледовых шоу и спектаклей. Позже, во второй половине 2010-х, в этой же сфере начали развиваться Евгений Плющенко и Татьяна Навка. Фигуристы создали собственные продюсерские компании и значительно расширили рынок ледовых шоу. И это понятно: с ростом популярности фигурного катания рос и спрос на ледовые шоу. К тому же в России появилось огромное количество новых звёзд, которые друг за другом сменяли друг друга. Когда знаменитых чемпионок начинали вытеснять из спорта молодые таланты, логичным продолжением карьеры для них становились ледовые шоу. И болельщики были только рады тому, что могут продолжать наблюдать своих любимиц на льду. Это провоцировало увеличение количества проектов сразу у трёх продюсеров.

Сейчас посмотреть ледовые шоу можно чуть ли не круглый год во всех крупных городах России. Если раньше они были чем-то вроде праздника, то сейчас потеряли флёр эксклюзивности и чего-то необычного. Зритель ничего не теряет, если пропускает какое-то шоу — с большой долей вероятности оно будет показано повторно. Ледовые шоу стали выпускаться потоком, и публика от них подустала. Это отмечает и Илья Авербух.

«Должна быть идентификация. Это мотивация зрителя прийти. А в итоге это разрушает общий рынок. Потому что когда каждую неделю ледовое шоу, то ты спокойно говоришь: ладно, сегодня не схожу, схожу завтра, а там я её уже видел, там её видел… Теряется история. Раньше мы один раз приезжали в город, не перекармливали города. Сейчас сначала приехал Авербух, потом Тутберидзе, потом Плющенко, потом Навка. Сколько один город может выдержать ледовых шоу? И потом мы говорим: что-то люди перестали ходить…» — сетовал Авербух в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев».

Татьяна Навка и Илья Авербух Фото: РИА Новости

В этом году кризис ледовых шоу стал особенно заметен. Обычно по окончании соревновательного сезона продюсеры начинают большие гастроли по городам России, центром которых становится Москва. Но в этом году и Плющенко, и Авербух отказались от выступлений в столице и в целом основной акцент сделали на города, в которых ледовые шоу до сих пор являются диковинкой. Общее количество шоу тоже уменьшилось — в плюсе оказалась только Тутберидзе, которая гастролирует со своими учениками раз в год.

Звёзды больше не стараются?

Вторая причина кризиса связана с тем, что ледовые шоу начали терять свою уникальность. Форматы у всех продюсеров плюс-минус одинаковые, звёздный каст кочует из одного проекта в другой, а фигуристы не показывают ничего нового — иногда даже номера из года в год одни и те же. Мало кто воспринимает шоу как способ попробовать что-то новое, испытать себя и удивить зрителей. В основном спортсмены используют лишь тот багаж, который остался у них после спорта.

«У многих наших фигуристов почему-то ощущение, особенно у современного поколения: всё, что надо, мы сделали в спорте, а показательные, ну… можем прыгнуть пару тройных, принимайте нас таких. И у меня к ним в этом плане есть большая претензия как у человека, который проводит большое количество ледовых шоу, как у продюсера. Не особо кто-то себя продолжает развивать, искать. Вот, например, Димка Алиев сейчас сальто прыгает. Браво. Но основная позиция: мы уже всё выиграли. Наверное, это и от зрителей идёт, потому что зрители избаловались, всех принимают прекрасно, всех любят, мы все любимы.

Но где вот эти танцы, как Бобринский «Ковбой»? Это я далеко заглянул, но где номера, которые продолжали это: чтобы чемпионы ещё и в показательных программах искали образы, находили разные формы, учили новые элементы, трюки. В основном на показательных выступлениях сейчас народ снимает дивиденды. А я считаю, что это огромная часть продолжения карьеры, где ты обязан себя развивать. Тем более у тебя появляется время, тебе не надо гнаться за четверными на показательных, но, по крайней мере, 2-3 тройных прыжка покажи. У нас – на соревнованиях прыгаем всё, а потом борьба с одним тройным на показательных. Я считаю, что это неправильно», — рассуждал Авербух в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».

Илья Авербух Фото: РИА Новости

И с продюсером сложно не согласиться. Когда мы в последний раз видели в шоу действительно что-то новое и экспериментальное? Нынешний подход наших звёзд усугубляет и без того назревающий кризис ледовых проектов в России. Илья Авербух предрекает скорый закат наших шоу, исходя из американского опыта.

«Мы проходим все этапы, которые лет 20 назад проходили в США. Все мы знаем, что за этим последовала большая стагнация. Часть шоу вообще позакрывалась. Думаю, нас тоже ждёт момент, когда интерес к такому большому количеству ледовых проектов упадёт. Останутся 2-3 проекта», — подытожил Авербух.

Загитова и Медведева спасут индустрию шоу?

Возможно, исправить положение российской индустрии ледовых шоу смогут Алина Загитова и Евгения Медведева, которые готовят свои проекты. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в конце августа представит в Казани ледовое шоу «Хранители времени», а серебряный призёр тех же Игр отметит своё 25-летие на московской ЦСКА-арене. Обе фигуристки обещают подготовить нечто уникальное и инновационное. Что Алина, что Женя пока что планируют свои шоу как единоразовую акцию, но если их проекты обретут популярность, то девушки наверняка продолжат развиваться в этом деле. А это точно привнесёт свежее дыхание в индустрию. У Авербуха, Плющенко и Навки появятся мощные конкуренты, которые заставят их пересмотреть концепции своих шоу и пойти в сторону развития, а Медведева и Загитова привнесут своё видение и молодёжный взгляд в эту индустрию.

Конечно, выводы о будущих проектах звёзд Пхёнчхана делать пока рано, но нашему фигурному катанию пойдёт только в плюс, если у Жени и Алины всё получится.