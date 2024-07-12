Аня наконец-то вернулась к активной жизни, но на лёд пока не выходит.

Большая травма позади? Что происходит с Щербаковой после операции на голеностопе

Очередное серьёзное испытание травмой растянулось у Анны Щербаковой на несколько месяцев. Перенеся в марте операцию на голеностопе, она надолго пропала из публичного поля. Восстановление олимпийской чемпионки, к сожалению, пошло не по плану и, очевидно, заняло больше времени, чем ожидалось.

Возвращаться к активной общественной жизни Аня начала в июне, но о физических нагрузках по-прежнему не могло быть и речи. Ортез в виде ботинка надёжно защищал её прооперированную ногу и вместе с тем вызывал тревогу болельщиков. Столь длительная необходимость фиксировать лодыжку недвусмысленно намекала — на льду спортсменка появится нескоро.

Только в июле девушка смогла попрощаться с ортезом и приступить к тренировкам — спустя три с половиной месяца после операции. На каток пока не выходит, однако главное — период простоя теперь позади. Аня вновь в центре внимания, а её жизнь наполняется яркими красками!

«Очень соскучилась по фигурному катанию»

Первое публичное появление Анны Щербаковой после операции вышло неожиданным, но очень приятным. 7 июня она посетила фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота», где предстала в очень красивом романтичном образе.

На другой день одиночница также внезапно поработала корреспондентом Первого канала. Снимая влог о финале Гран-при России по фигурному катанию среди любителей, она одновременно вдохновила участников на дальнейшее развитие. Тогда Аня с юмором призналась, что возможности выступающих на любительском старте на данный момент превосходят её собственные.

Анна Щербакова Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

«Последние три месяца я провела дома, поэтому, конечно же, очень соскучилась по фигурному катанию и могу с уверенностью сказать, что все, кто здесь выступает, сейчас могут сделать намного больше, чем я. Но это уже мелочи. Самое главное, что я могу ходить, и выбираться ко льду, и наслаждаться фигурным катанием», — отметила Щербакова во влоге Первого канала.

12 июня Аня в компании Алексея Ягудина поздравила всю страну с Днём России из студии «Доброго утра». Ради этого ей пришлось встать в пять утра, но она всё равно сияла безупречным видом истинной леди.

На московском историческом фестивале «Времена и эпохи» в середине июня Аня пыталась освоить разные ремёсла. Одно из них — гончарное мастерство. Насколько удачно у неё получилось, остаётся в секрете, но необычный опыт оставил у неё массу позитивных эмоций.

Анна Щербакова Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Очень трогательным оказался визит олимпийской чемпионки на премию лучшим врачам России «Призвание». Вместе с легендарными синхронистками Александрой Пацкевич и Марией Шурочкиной она вручила награду в одной из номинаций и произнесла благодарственную речь.

«Хотела бы сказать пару слов. В первую очередь поздравить всех присутствующих врачей с профессиональным праздником, а также от себя и от лица всех спортсменов выразить огромную благодарность врачам.

Потому что на пути к результатам и победам, к сожалению, мы сталкивается с травмами, и врачи именно те люди, которые часто остаются за кадром, но именно они помогают нам проходить этот непростой путь и берегут наше здоровье.

Спасибо большое!» — от души произнесла Щербакова.

Очередное затишье, но не перед бурей

Показав бэкстейдж с рекламных съёмок 19 июня, Аня снова напугала резким затишьем, но в итоге оно предвосхитило отличные новости. 7 июля фигуристка опубликовала в соцсетях видео с первой тренировки после операции. Натянув на голову капюшон от толстовки, она усердно занималась на велотренажёре и отмечала первые за последние четыре месяца успехи на спортивном поприще.

«Я считаю, сегодня уникальный день. Вы наблюдаете первое подобие тренировки за последние четыре месяца.

Сижу кручу велосипед уже почти полчаса. Я считаю, это успех. Горжусь собой», — сказала Щербакова на видео.

Через три дня Аня порадовала ещё больше, став звёздной гостьей на Public Talk в одном из торговых центров Москвы. Девушка поделилась секретами красоты и ухода за собой и очень много внимания уделила фанатам. Чтобы никто не остался без заветной подписи, лично инициировала продлить утомительную автограф-сессию. Стоит ли говорить, как счастливы были поклонники?

Хотя тема общения на мероприятии не предполагала вопросов, связанных со спортом, Аня откровенно призналась, что травма, после которой она так долго восстанавливается, была весьма серьёзной.

«Совсем недавно по чуть‑чуть начала приступать к тренировкам после небольшой травмы. Ну как небольшой — большой», — рассказала Щербакова болельщикам.

Анна Щербакова Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Конечно, тяжёлый характер травмы спортсменки был очевиден с самого начала. При безобидных недугах оперативное вмешательство, как правило, не требуется. Но на и без того нелёгком пути к здоровью Аня явно столкнулась с непредвиденными преградами, которые вынудили её пропасть с радаров на несколько месяцев.

Когда фигуристка выйдет на лёд, пока неизвестно. Прежде всего ей необходимо постепенно укрепить соскучившиеся по физической нагрузке мышцы.

Однако с 19 по 31 августа у неё запланированы сборы во Франции, где она попробует себя в роли наставника. Выполнять сложные пируэты и прыжки на заморском катке, вероятно, ей не понадобится. Но, скорее всего, Аня всё-таки наконец-то наденет коньки и аккуратно ворвётся в родную стихию.