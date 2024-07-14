Загитова ела икру, а Валиева жарила шашлык. Выбираем лучшую рекламу с участием фигуристок!

Наши фигуристки — настоящий клад для рекламы. Красивые, талантливые и успешные, они способны любой продукт или услугу сделать желанными для миллионов людей. Неудивительно, что компании от мала до велика охотно с ними сотрудничают, привлекая в качестве амбассадоров или просто для съёмок.
Спортивные вещи, косметика, автомобили, витамины и даже шашлык — наши чемпионки эффективно продвигают самые разные категории товаров. Зачастую ролики и всевозможные акции с их участием попадают в тренды, не оставляя ни единого шанса остаться кем-то незамеченным.
Предлагаем вспомнить наиболее яркие работы фигуристок в рекламе и выбрать из них самую запоминающуюся и крутую. Внизу — 20 номинантов. Голосуйте за своих фаворитов!
- Если вы хотите поднять какую-то рекламу в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какая-то реклама должна быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Камила Валиева и магазин одежды
Будучи ещё в статусе олимпийской чемпионки в команде, Камила стала амбассадором российской сети магазинов одежды Gloria Jeans. Спортсменка представила новую коллекцию и снялась в оригинальном ролике. В нём она проламывала стену, решительно проходя сквозь раздевалку, а затем выполняла красивые пируэты на льду.
«Я — Камила Валиева, олимпийская чемпионка. Это история о пути к совершенству. Я долго искала и нашла лучшее. Для меня это Gloria Jeans», — сообщила Валиева в рекламе.
Юлия Липницкая и спортивный бренд
Спустя год после победы в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи Юля стала лицом спортивной фирмы adidas. Чёрно-белая реклама с её участием получилась очень запоминающейся. В ней фигуристка произносит душераздирающий текст, максимально отражающий наступивший для неё сложный период в спортивной карьере.
«Маленькая чемпионка. Открытие года. Провал. Это не наша Юля. Минута славы закончилась. Вчера мне говорили разное. Сегодня это ничего не значит. Я — то, что я делаю сегодня. Сегодня будет моим», — говорит Липницкая в рекламе adidas.
Алина Загитова и спортивный бренд
Алина долго была одним из самых известных амбассадоров спортивной компании Puma, с которой заключила контракт в начале 2019 года. С тех пор она представила самые разные коллекций фирмы и снялась во множестве роликов. Каждый был по-своему особенный и всегда неизменно эффектный.
«Фигурное катание — это не просто карьера и работа. Это моя жизнь. Я чувствую себя собой, когда надеваю коньки. Когда просто — это не для меня. Я люблю вызов и челлендж. Это мне просто необходимо. Фигурное катание — это полёт. Я чувствую себя свободной, сильной, когда катаюсь. Мне повезло, что моя команда и болельщики верят в меня. Спасибо им. Но самое главное — оставаться собой», — сказала Загитова в одном из роликов Puma.
Алина Загитова и платёжная система
Рекламируя новую на тот момент платёжную систему, Алина предстала в непривычном образе. В ролике не было ни одного кадра на льду или тренировке. Вместо этого она занималась повседневными делами в квартире, словно самая обычная девушка, а не известная на всю планету спортсменка.
«Я в этом ролике не как чемпионка по фигурному катанию, а как бесстрашная воительница, укротительница хищников, как обычная девчонка, поэтому в подарок хочу набор японских ножей, уютный плед и платье», — сказала Загитова в рекламе.
Алина Загитова и икра
Одна из свежих работ Алины — съёмки в рекламе продукции крупной рыбопромысловой компании. В частности, олимпийская чемпионка красиво презентовала икру на камеру. По сценарию она делает бутерброды на кухне, а затем переносится на лёд, сообщая за кадром, что обогащённая витаминами и минералами еда — её путь к успеху. В конце ролика улыбающаяся Алина позирует с ложкой, полной икры, и предлагает зрителям стать частью здорового образа жизни.
Евгения Медведева и спортивный бренд
Хотя, вопреки ожиданиям, Женя выиграла на Олимпиаде-2018 серебро, а не золото, это сделало её лишь ещё более привлекательной для спортивной компании Nike. Драматичная история борьбы фигуристки, её переход от Тутберидзе и переезд в Канаду позволили создать поистине шедевральный ролик, который больше напоминает короткометражный фильм, а не рекламу. Женя говорит в нём на английском языке, за исключением одного момента:
«Самое главное для меня — просто делать всё от души», — трогательно признавалась Медведева в рекламе Nike.
Алина Загитова и минеральная вода
Несколько лет назад Алине посчастливилось рекламировать простой, но такой нужный и важный товар, как минеральная вода. В рекламе известного бренда её показали на тренировке, где она разминалась в спортзале, а потом усердно отрабатывала различные элементы на льду. Поддерживать силы ей помогал глоток фирменной воды из бутылки.
«Любая критика — свежий взгляд на то, что ты делаешь. Даже если от неё бросает в жар. Потом я говорю: «Спасибо». Потому что это делает меня сильнее», — звучит голос Загитовой за кадром рекламы воды.
Алина Загитова, Камила Валиева и освежители воздуха
Алина и Камила перед Олимпиадой в Пекине дружно прорекламировали компанию, выпускающую освежители воздуха, ароматические свечи, гели и масла. В соцсетях они рассказали о достоинствах данной продукции, а их изображения украсили стенды лимитированной коллекции в магазинах и упаковки с подарочными наборами.
Алина Загитова и японская косметика
Завоевав олимпийское золото в Пхёнчхане, Алина получила невероятно крутой контракт с японской косметической маркой. Естественную красоту юной спортсменки по достоинству оценили представители фирмы, и они с удовольствием запустили с ней не одну рекламную кампанию. А после того, как Алина стала чемпионкой мира, в честь неё выпустили лимитированную коллекцию и назвали один из оттенков помады Alina Red.
Елизавета Туктамышева и российский спортивный бренд
Лиза оказалась прекрасным лицом российской спортивной фирмы и определённо повысила её популярность. Императрица участвовала во многих рекламных акциях компании, в том числе снималась в ярких промороликах. В кадре она смотрелась максимально органично и сразу вызывала желание приобрести что-то из товара.
«Не все горят фигурным катанием, как я. Ничего удивительного, ведь многие горят сайклингом. А кто-то горит бегом. Не нравится йога? Попробуй бокс. Или танцы! Пробуй, и ты найдёшь спорт, который заставит тебя гореть!» — говорила Туктамышева в рекламе Demix, испытывая себя в разных видах спорта.
Камила Валиева и шашлык
Рекламный ролик, в котором Камила в одиночестве жарит шашлык на природе, а потом с некоторой опаской вкушает его, наделал много шума и разделил болельщиков на два лагеря: тех, кто восхитился очередной активностью фигуристки, и тех, кто раскритиковал неправдоподобный сценарий. В любом случае главное, что производитель шашлыка получил солидную порцию славы, чего удалось достичь именно благодаря участию в съёмках Камилы.
«Вкус — просто восхитительный! Мясо сочное и нежное. Честно говоря, я не ожидала, что смогу приготовить такой шашлык самостоятельно», — удивлялась Валиева на видео.
Евгения Медведева и шампунь
Роскошные густые волосы Жени поразили весь мир в рекламе известной марки шампуня. В коротком ролике двукратная чемпионка мира аккуратно вымыла волосы и исполнила прыжок на полу, красиво взмахнув голливудскими кудрями.
«Красота — в силе», — гласил слоган рекламной кампании, и Женя чётко отразила его личным примером.
Елизавета Туктамышева и производитель топлива
Обворожительная Императрица как нельзя лучше подошла для рекламы производителя высокотехнологичного топлива. Неудержимый свободолюбивый дух Лизы помог максимально раскрыть ценности компании и все преимущества, которыми обладает данная продукция. К тому же фигуристка сама обожает водить машину и своим обаянием заражает этой страстью всех остальных.
Анна Щербакова и банк
В креативной рекламе Сбера Аня отлично проявила актёрский талант и танцевальные навыки. Олимпийская чемпионка продемонстрировала, как легко она собирается по утрам и всё успевает: тренироваться, учиться и даже веселиться в свободные минутки. В конце видео она выходила на лёд в фантастически красивом платье цвета морской волны и с огромным цветком на собранных в пучок волосах.
«Быть первым — значит быть примером. Это большая ответственность, умение действовать быстро, ещё быстрее. Видеть на несколько шагов вперёд, уверенно двигаться к цели, жить в движении и прыгать выше головы. Не бояться падений, рисковать и понимать: твой успех — это заслуга тех, кто всегда рядом, поддерживает всем сердцем. Быть первым завтра — значит не останавливаться на достигнутом, постоянно учиться, меняться, становиться лучше и не сомневаться, что всё получится», — звучит за кадром в рекламе.
Александра Трусова и спортивный бренд
Легендарная покорительница четверных прыжков первой из знаменитой тройки Тутберидзе ТЩК подписала большой контракт. Спортивный бренд adidas оперативно прибрал к себе королеву квадов ещё до того, как она вышла во взрослые. Саша великолепно вписалась в ДНК марки и её философию. В одном из рекламных роликов использовали её детские кадры и рассказывали, как она вдохновляет своим примером других людей.
«Когда она впервые встала на коньки, она выбрала свой путь: идти только вперёд и всегда быть на голову выше своих соперниц. Она стала первой, кто успешно исполнил три четверных прыжка. Своим примером она вдохновляет других видеть новые возможности и создавать свою историю», — звучит за кадром рекламы adidas с Трусовой.
Алёна Косторная и зубная паста
Недолгое пребывание Алёны в «Ангелах Плющенко» не запомнилось серьёзными спортивными успехами из-за преследовавших её проблем со здоровьем, но принесло сотрудничество с популярным брендом зубной пасты. Сияющая улыбка чемпионки Европы напомнила болельщикам, как важно заботиться о гигиене полости рта, и наверняка подтолкнула приобрести продукцию рекламируемой ею марки.
«Я уверена в безупречной красоте и здоровье моей улыбки», — подписала Косторная фото с зубной пастой в соцсетях.
Евгения Медведева и марка одежды
Стильной и элегантной Жене явно суждено было рекламировать одежду. Её съёмки для модного бренда Lacoste восхищают отменной работой на камеру и изумительной презентацией вещей. Она так органично исполнила роль модели, что на какой-то миг забываешь о её спортивных регалиях и просто наслаждаешься классным видео.
Камила Валиева и спортивный бренд
Перед олимпийским сезоном-2021/2022 Камилу выбрали в качестве лица спортивной компании Puma. 15-летняя спортсменка вдохнула новую жизнь в уже знакомый всем бренд и привлекла к нему внимание дополнительной аудитории.
«Мотивировать девушек (и не только), не сдаваться и продолжать идти к своей цели — ответственная и в то же время важная миссия. Я верю, что наше сотрудничество станет успешным и нас ждут новые достижения и победы», — написала Валиева в соцсетях после того, как Puma объявила её своим амбассадором.
Анна Щербакова и автомобильная марка
Два чистых проката на Олимпиаде в Пекине сделали Аню не только олимпийской чемпионкой, но и настоящей героиней для китайцев, которые и до этого её безумно любили. Логично, что после этого она стала лицом одной из китайских автомобильных марок. В захватывающем рекламном ролике она каталась рядом с машиной, примерив на себя сразу два образа — нежного ангела и роковой красотки в чёрном.
Александра Трусова и БАДы
Любовь китайских фанатов к Саше не осталась незамеченной местными компаниями, и её пригласили сотрудничать с крупной международной фирмой, выпускающей БАДы и другие товары для здоровья.
«Мне интересно это сотрудничество, потому что я считаю, что продукты, которые получаются при соединении китайской традиционной медицины и инновационных технологий, должны быть незаурядными и эффективными. Здоровье людей — что может быть важнее!» — приводят слова Трусовой в Advertology.