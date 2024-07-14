Загитова ела икру, а Валиева жарила шашлык. Выбираем лучшую рекламу с участием фигуристок!

Наши фигуристки — настоящий клад для рекламы. Красивые, талантливые и успешные, они способны любой продукт или услугу сделать желанными для миллионов людей. Неудивительно, что компании от мала до велика охотно с ними сотрудничают, привлекая в качестве амбассадоров или просто для съёмок.

Спортивные вещи, косметика, автомобили, витамины и даже шашлык — наши чемпионки эффективно продвигают самые разные категории товаров. Зачастую ролики и всевозможные акции с их участием попадают в тренды, не оставляя ни единого шанса остаться кем-то незамеченным.

Предлагаем вспомнить наиболее яркие работы фигуристок в рекламе и выбрать из них самую запоминающуюся и крутую. Внизу — 20 номинантов. Голосуйте за своих фаворитов!

Если вы хотите поднять какую-то рекламу в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какая-то реклама должна быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».