Трусова устроила шоу из подготовки к свадьбе. Что уже известно о главном торжестве лета?

БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Трусова устроила шоу из подготовки к свадьбе
Трусова устроила шоу из подготовки к свадьбе
Фигуристка создала настоящую интригу даже из даты торжества! Кажется, нас ждёт что-то очень красивое и масштабное.
AMP-версия
Трусова пообещала устроить болельщикам сюрприз на VK Fest — им стало объявление даты свадьбы вместе с Макаром. Фигуристы вышли на синюю дорожку с кучей шариков и попросили ведущую Иду Галич лопнуть один из них, чтобы узнать дату торжества.
Трусова пообещала устроить болельщикам сюрприз на VK Fest — им стало объявление даты свадьбы вместе с Макаром. Фигуристы вышли на синюю дорожку с кучей шариков и попросили ведущую Иду Галич лопнуть один из них, чтобы узнать дату торжества.
После того как Ида огласила, что свадьба состоится 17 августа, фигуристы повернулись спиной, и у них на рубашках были нарисованы цифры с датами. Ребята устроили настоящее шоу!
После того как Ида огласила, что свадьба состоится 17 августа, фигуристы повернулись спиной, и у них на рубашках были нарисованы цифры с датами. Ребята устроили настоящее шоу!
Макар сделал предложение Саше 17 июня на катере в Санкт-Петербурге во время развода мостов. «Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь, и там… Конечно, я сказала «Да!» — рассказала Трусова.
Макар сделал предложение Саше 17 июня на катере в Санкт-Петербурге во время развода мостов. «Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь, и там… Конечно, я сказала «Да!» — рассказала Трусова.
Спустя полторы недели Саша и Макар подали заявление в ЗАГС. «Угадайте, какая дата будет», — интриговала девушка.
Спустя полторы недели Саша и Макар подали заявление в ЗАГС. «Угадайте, какая дата будет», — интриговала девушка.
Несмотря на плотный график подготовки к сезону, Трусова и Игнатов сразу дали понять, что свадебному торжеству быть. «У нас время совершенно точно найдётся. Как всё пройдёт, посмотрим. Для меня это первый подобный опыт. Пока подготовка к свадьбе только набирает ход», — говорил Макар «РИА Новости Спорт».
Несмотря на плотный график подготовки к сезону, Трусова и Игнатов сразу дали понять, что свадебному торжеству быть. «У нас время совершенно точно найдётся. Как всё пройдёт, посмотрим. Для меня это первый подобный опыт. Пока подготовка к свадьбе только набирает ход», — говорил Макар «РИА Новости Спорт».
Свидетельница для свадьбы Трусовой и Игнатова нашлась быстро — ей станет фигуристка Софья Самоделкина. А вот кого в качестве свидетеля позовёт Макар — пока не раскрывается. Гостей на торжестве будет около 100.
Свидетельница для свадьбы Трусовой и Игнатова нашлась быстро — ей станет фигуристка Софья Самоделкина. А вот кого в качестве свидетеля позовёт Макар — пока не раскрывается. Гостей на торжестве будет около 100.
Платье Саша планирует шить на заказ. Интересно, сколько образов сменит фигуристка за праздник?
Платье Саша планирует шить на заказ. Интересно, сколько образов сменит фигуристка за праздник?
С учётом того, как Трусова и Игнатов подогревают интерес болельщиков к свадьбе, нас точно ждёт яркое и масштабное торжество. Бракосочетание фигуристов может стать главным событием этого лета!
С учётом того, как Трусова и Игнатов подогревают интерес болельщиков к свадьбе, нас точно ждёт яркое и масштабное торжество. Бракосочетание фигуристов может стать главным событием этого лета!
Трусова устроила шоу из подготовки к свадьбе. Что уже известно о главном торжестве лета?
Читайте также
Что известно о новых программах фигуристов?
Что известно о новых программах фигуристов?
Медведева сражает наповал новыми фотосессиями
Медведева сражает наповал новыми фотосессиями
Необычные занятия наших фигуристок летом
Необычные занятия наших фигуристок летом
Главные фигуристы-долгожители
Главные фигуристы-долгожители
За кого Трусова выходит замуж? Факты об Игнатове
За кого Трусова выходит замуж? Факты об Игнатове
Как Игнатов сделал предложение Трусовой. Видео
Как Игнатов сделал предложение Трусовой. Видео
Что происходит с экс-россиянами Дэвис и Смолкиным
Что происходит с экс-россиянами Дэвис и Смолкиным
Медведева и Загитова на премии Муз-ТВ. Фото
Медведева и Загитова на премии Муз-ТВ. Фото
Огненные фото наших фигуристок из отпуска!
Огненные фото наших фигуристок из отпуска!
Вера Вонг невероятно выглядит в свои 74 года!
Вера Вонг невероятно выглядит в свои 74 года!
Вспоминаем образы Липницкой на льду!
Вспоминаем образы Липницкой на льду!
Что связывало Заворотнюк с фигурным катанием
Что связывало Заворотнюк с фигурным катанием
Где отдыхают российские фигуристки
Где отдыхают российские фигуристки
Российские фигуристы разбегаются в другие сборные
Российские фигуристы разбегаются в другие сборные
Какие пары мы ждём в новом сезоне?
Какие пары мы ждём в новом сезоне?
Жгучие фото Туктамышевой из отпуска
Жгучие фото Туктамышевой из отпуска

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android