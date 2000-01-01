Трусова устроила шоу из подготовки к свадьбе. Что уже известно о главном торжестве лета?

Несмотря на плотный график подготовки к сезону, Трусова и Игнатов сразу дали понять, что свадебному торжеству быть. «У нас время совершенно точно найдётся. Как всё пройдёт, посмотрим. Для меня это первый подобный опыт. Пока подготовка к свадьбе только набирает ход», — говорил Макар «РИА Новости Спорт».