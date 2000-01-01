Трусова устроила шоу из подготовки к свадьбе
Фигуристка создала настоящую интригу даже из даты торжества! Кажется, нас ждёт что-то очень красивое и масштабное.
Трусова пообещала устроить болельщикам сюрприз на VK Fest — им стало объявление даты свадьбы вместе с Макаром. Фигуристы вышли на синюю дорожку с кучей шариков и попросили ведущую Иду Галич лопнуть один из них, чтобы узнать дату торжества.
После того как Ида огласила, что свадьба состоится 17 августа, фигуристы повернулись спиной, и у них на рубашках были нарисованы цифры с датами. Ребята устроили настоящее шоу!
Макар сделал предложение Саше 17 июня на катере в Санкт-Петербурге во время развода мостов. «Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь, и там… Конечно, я сказала «Да!» — рассказала Трусова.
Спустя полторы недели Саша и Макар подали заявление в ЗАГС. «Угадайте, какая дата будет», — интриговала девушка.
Несмотря на плотный график подготовки к сезону, Трусова и Игнатов сразу дали понять, что свадебному торжеству быть. «У нас время совершенно точно найдётся. Как всё пройдёт, посмотрим. Для меня это первый подобный опыт. Пока подготовка к свадьбе только набирает ход», — говорил Макар «РИА Новости Спорт».
Свидетельница для свадьбы Трусовой и Игнатова нашлась быстро — ей станет фигуристка Софья Самоделкина. А вот кого в качестве свидетеля позовёт Макар — пока не раскрывается. Гостей на торжестве будет около 100.
Платье Саша планирует шить на заказ. Интересно, сколько образов сменит фигуристка за праздник?
С учётом того, как Трусова и Игнатов подогревают интерес болельщиков к свадьбе, нас точно ждёт яркое и масштабное торжество. Бракосочетание фигуристов может стать главным событием этого лета!
Трусова устроила шоу из подготовки к свадьбе. Что уже известно о главном торжестве лета?
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